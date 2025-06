Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 13/6, vị trí tâm bão số 1 (Bão Wutip) ở vào khoảng 17,9 độ Vĩ Bắc; 108,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/h), giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h.

Dự báo diễn biến bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Dự báo tác động của bão:

Gió mạnh - sóng lớn trên biển

Phía Tây Bắc khu vực Biển Đông & ngoài khơi Quảng Trị – Quảng Nam:

Gió cấp 6-8, gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 13. Sóng cao 3-5m, vùng gần tâm bão 4-6m. Biển động rất mạnh. Vịnh Bắc Bộ:

Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-10, giật cấp 13. Sóng cao 2-4m, riêng phía Đông Nam 3,0-5,0m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có nguy cơ gặp lốc xoáy, dông mạnh, sóng lớn.

Nước dâng & triều cường (vùng biển ven bờ):

Từ Hải Phòng đến Nghệ An:

Mực nước biển dâng cao bất thường (Hòn Dấu: 3,9m, Hòn Ngư: 2,8m)

Nguy cơ ngập úng tại vùng trũng ven biển, cửa sông từ 17 – 19 giờ ngày 13/6.

Mưa lớn trên đất liền:

Sáng sớm và ngày 13/6, khu vực từ Quảng Bình đến Huế có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-130mm, có nơi trên 250mm; khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, từ Đà Nẵng đến Quảng Nam và Kon Tum có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 120mm.

Nguy cơ: Lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng đô thị vùng trũng thấp.

Quảng Trị: Bão số 1 gây ngập lụt, hàng ngàn người đi sơ tán

Sáng 13-6, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết trong 24 giờ, qua do ảnh hưởng của bão số 1, tại tỉnh này xảy ra mưa lớn, lượng mưa phổ biến từ 155-485 mm.

Nhiều tuyến đường liên thôn, xã, quốc lộ ở huyện Hải Lăng bị ngập sâu, không thể đi lại được. Trong khi đó, nhiều ngầm tràn ở huyện Hướng Hóa, Đakrông vẫn bị nước lũ chia cắt; kè tuyến đường Hồ Chí Minh tại Km 194 đoạn qua xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa) bị sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Đến sáng 13-6, hơn 2.100 nhà dân bị ngập lụt ở mức trên dưới 1 m, tập trung ở huyện Hải Lăng, Hướng Hóa, Đakrông và thị xã Quảng Trị. Lực lượng chức năng đã sơ tán khoảng 420 hộ dân với gần 1.300 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tại thị trấn Lao Bảo (huyện Hướng Hóa), lúc 2 giờ cùng ngày, nước sông Sê Pôn tràn vào khu dân cư gây ngập lụt ở khóm Duy Tân, khóm Cao Việt, khóm Vĩnh Đông.

Trong đêm, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng quân sự, Công an thị trấn Lao Bảo, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sơ tán người dân.

"Đến nay, đã có 143 hộ dân/465 nhân khẩu đã được di dời đến nơi an toàn. Hiện nước sông Sê Pôn vẫn tiếp tục dâng cao" - ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, thông tin.

2 chị em ở Quảng Bình bị lũ cuốn mất tích trong đêm

Sáng 13/6, lãnh đạo UBND xã Tân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 2 chị em bị nước lũ cuốn trôi mất tích.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân.

Khoảng 1h sáng cùng ngày, một nhóm phụ nữ trú tại thôn 3, xã Tân Hóa, rủ nhau đi soi ếch, trong đó có hai chị em ruột là Trương Thị Đức (63 tuổi) và Trương Thị Đủ (59 tuổi).

Quá trình soi ếch, có 3 người phụ nữ bị lũ cuốn trôi, trong đó 1 người kịp bơi vào bờ, còn 2 chị em bà Đức mất tích.