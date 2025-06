Bão số 1 gây ngập hơn 800 căn nhà, cuốn trôi 1 cầu phao

Thống kê mưa đợt từ 19 giờ ngày 10-6 đến 7 giờ ngày 13-6, các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-450 mm, đặc biệt một số trạm có mưa 450-700 mm..



Bão số 1 gây mưa lớn, ngập lụt ở nhiều địa phương miền Trung

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Vực Tròn (Quảng Bình) 454 mm; hồ Sông Thai (Quảng Bình) 446 mm; TĐ. La Tó (Quảng Trị) 711mm; Hải Lâm (Quảng Trị) 727 mm; Đỉnh Bạch Mã (TP Huế) 1.262 mm; Thượng Lộ (TP Huế) 1.158 mm; Suối Lương (TP Đà Nẵng) 738 mm; Suối Đá (TP Đà Nẵng) 756 mm; Đại Sơn (Quảng Nam) 529 mm, Cầu Hà Tân (Quảng Nam) 510mm; Đăk Rơ Ông (Kon Tum) 290 mm.

Thống kê không có thiệt hại về người. Về nhà ở, ngập 805 nhà (Đà Nẵng 80 nhà, Quảng Nam 725 nhà); Chìm, hư hỏng 6 tàu (Quảng Bình: 2 tàu hoạt động trên biển, Đà Nẵng: 4 tàu neo đậu tại bến).

Mưa lũ làm ngập 58.177 ha lúa, hoa màu (Quảng Bình 7.474 ha, Quảng Trị 15.299 ha, Huế 17.069 ha, Quảng Nam 16.741 ha, Đà Nẵng 1.593 ha), 115 ha nuôi thủy sản (Quảng Trị: 33 ha, Đà Nẵng: 33 ha, Quảng Nam: 49 ha).

Quảng Bình: Ngập 2 ngầm tràn tại quốc lộ 9B, huyện Lệ Thủy và ngầm Cà Roàng 2, huyện Bố Trạch, chia cắt giao thông.

Quảng Trị: Ngập 4 cầu tràn trên QL.15D và các tuyến ĐT.586, ĐT.587, ĐT.588a gây ách tắc giao thông; ngập một số tuyến đường giao thông nông thôn tại huyện Hải Lăng, Hướng Hóa.

Huế: Sạt lở mái taluy tại đường 14C, đường La Sơn - Túy Loan, huyện Phú Lộc và đường Hồ Chí Minh (Km350), huyện A Lưới.

Quảng Nam: Ngập một số vị trí tại các tuyến đường tỉnh 603B, 608, 609, 610B, 611, 615B, 1 cầu phao bị cuốn trôi.

Đà Nẵng: Ngập lụt một số tuyến đường nội thành, hiện đã rút và sạt lở nhỏ, đất đá tràn mặt đường tại một số tuyến giao thông.

Cùng với đó, bão số 1 ảnh hưởng 20 chuyến bay.

Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, TP khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai tiếp tục chủ động ứng phó với bão số 1 và mưa lũ theo Công điện số 86 ngày 10-6 của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp tại cuộc họp triển khai ứng phó với bão số 1 và mưa lũ ngày 11-6.

Trong đó, cần tiếp tục khẩn trương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn tàu thuyền về nơi neo đậu hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; đảm bảo an toàn tàu thuyền, an ninh, trật tự tại các khu vực neo đậu; đối với các tỉnh Quảng Bình đến Quảng Ngãi huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa, lũ, sớm ổn định cuộc sống, sản xuất.