Đường dây giả danh nhân viên Shopee thực hiện 2.000 cuộc điện thoại lừa đảo mỗi ngày

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 3/2024, Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao, Công an tỉnh Cao Bằng nắm được thông tin về một tổ chức lừa đảo do Nguyễn Thị Tuyết Dâng (SN 1990, trú tại tổ 11, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng) cầm đầu.

Đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Dâng (bìa trái) nghe lệnh tạm giữ người để điều tra.

Thủ đoạn của bọn chúng là giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử Shopee tri ân khách hàng để gọi điện mời khách hàng kết bạn Zalo và hướng dẫn thực hiện các giao dịch, sau đó lừa để chiếm đoạt tiền. Lực lượng chức năng xác định, đối tượng này điều hành hai nhóm lừa đảo, một nhóm tại tỉnh Cao Bằng và một nhóm tại tỉnh Thái Nguyên.

Sáng ngày 11/5, căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an tỉnh Cao Bằng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Tuyết Dâng và khám xét khẩn cấp chỗ ở, và nhà của đối tượng thuê tại địa chỉ số 366, tổ 5, phường Đề Thám, thành phố Cao Bằng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện tại nhà của Dâng thuê, có 12 đối tượng đang kết nối, gọi điện cho nhiều người để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã thu giữ 17 máy tính xách tay cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan.

Lực lượng Công an tiến hành khám xét và thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ có liên quan.

Mở rộng điều tra, Công an Cao Bằng phối hợp với các phòng chức năng thuộc Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Công an tỉnh Thái Nguyên tiến hành bắt giữ 14 đối tượng tại địa chỉ số nhà 19B, ngõ 021, đường Chu Văn An, thành phố Thái Nguyên đang có hành vi phạm tội như trên. Qua khám xét khẩn cấp ở Thái Nguyên, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 17 máy tính xách tay cùng nhiều tang vật.

Tại cơ quan Công an, nhóm lừa đảo khai nhận, trung bình một ngày các đối tượng gọi từ 1.500 - 2.000 cuộc điện thoại cho khách hàng tại nhiều địa bàn tỉnh thành trên cả nước để tiếp cận người dân nhằm thực hiện hành vi lừa đảo và đã có những người sập bẫy , mất tiền. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.