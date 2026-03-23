Được tặng bó hoa tốt nghiệp, cô gái sốc nặng khi phát hiện thứ bên trong

Một nữ sinh viên tốt nghiệp đại học 26 tuổi, chỉ được biết đến với tên Anne, đã vô cùng sốc khi phát hiện một chiếc camera mini được giấu kín bên trong bó hoa tốt nghiệp mà cô nhận được vào tháng 11 năm ngoái.

Thiết bị này đã nằm trong phòng ngủ của cô suốt 3 tháng trước khi bị phát hiện.

Theo Berita Harian, Anne đã phát hiện ra thiết bị này sau khi chị gái cô nhận thấy điện thoại của chồng mình nhận được thông báo ghép nối từ một thiết bị Bluetooth có tên đáng ngờ.

Tò mò về kết nối Bluetooth lạ, gia đình quyết định kết nối với thiết bị và ngay lập tức được yêu cầu tải xuống một ứng dụng di động có tên IWF camera.

Camera giấu kín được phát hiện bên trong bó hoa.

"Sau khi tải ứng dụng xuống, màn hình điện thoại của anh rể tôi đột nhiên hiển thị hình ảnh trực tiếp phòng ngủ của tôi, cho thấy giường ngủ và chiếc quạt trần đang quay", cô Anne chia sẻ.

Hóa ra cô đã đặt bó hoa trên một bề mặt đối diện trực tiếp với giường của mình. Khi kiểm tra, họ phát hiện một ống kính máy ảnh nhỏ phát ra ánh sáng đỏ trong quá trình hoạt động bên trong bó hoa.

Điều gây sốc hơn nữa là "miếng bọt biển" dùng để giữ hoa thực chất lại là một cục sạc dự phòng cung cấp nguồn điện liên tục cho camera.

Theo hãng tin China Press, thiết bị này cũng được phát hiện hoạt động thông qua kết nối Wifi.

Một báo cáo đã được trình lên trụ sở cảnh sát quận Kuantan, Malaysia. Anne cho biết thêm, sĩ quan điều tra ghi nhận đây là trường hợp đầu tiên được biết đến liên quan đến camera giấu bên trong bó hoa.

Trưởng Công an quận Kuantan, Phó Ủy viên Wan Mohd Zahari Wan Busu, đã xác nhận thông tin và cho biết vụ việc đang được điều tra theo Điều 509 Bộ luật Hình sự về tội cố ý xúc phạm danh dự của một người.