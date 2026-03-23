Thất nghiệp tuổi 40, tôi rải hơn 500 CV trong vô ích: Tuổi tác bị phân biệt, nhiều công ty thà trống vị trí chứ không tuyển người già

Tháng 3/2025, Valerie Lockhart đón một thông báo khiến cuộc sống đảo lộn: cô bị sa thải. Ở tuổi 40, người phụ nữ từng là trụ cột tài chính của gia đình bất ngờ mất đi nguồn thu nhập chính, khi làn sóng cắt giảm nhân sự lan rộng tại Morgan Stanley.

Sinh sống tại bang Georgia và làm việc từ xa, Valerie sớm nhận ra một thực tế phũ phàng: khoảng cách địa lý khiến những đóng góp của cô trở nên “vô hình” trong mắt tổ chức và cũng khiến bản thân trở thành một trong những cái tên dễ bị loại bỏ nhất.

Sau một tháng dành để trấn tĩnh và sắp xếp lại cuộc sống, Valerie bắt đầu hành trình tìm việc mới. Cô chỉnh sửa CV để vượt qua các hệ thống lọc hồ sơ tự động (ATS), đồng thời tận dụng mọi mối quan hệ sẵn có để tìm kiếm cơ hội.

Cô thậm chí lập một bảng tính để theo dõi quá trình ứng tuyển. Nhưng sau gần một năm, con số khiến chính cô cũng phải choáng váng: hơn 550 hồ sơ được gửi đi, đổi lại chỉ là 25 phản hồi hiếm hoi.

Dù nhiều lần lọt vào vòng phỏng vấn cuối, cơ hội việc làm vẫn liên tục vuột khỏi tay. Valerie nhận ra rằng các doanh nghiệp dường như đang theo đuổi những “ứng viên kỳ lân” - những người hội tụ đầy đủ mọi kỹ năng với mức lương thấp. Thay vì tuyển một ứng viên giàu kinh nghiệm nhưng bị cho là “quá tầm” hoặc không còn trẻ, họ chấp nhận để trống vị trí.

Thị trường việc làm “đóng băng” với lao động trí thức

Câu chuyện của Valerie không phải là cá biệt.

Năm 2025, nước Mỹ ghi nhận hơn 1 triệu lao động bị sa thải. Đặc biệt, nhóm nhân sự văn phòng và lao động trí thức đang phải đối mặt với một thị trường việc làm gần như “đóng băng”.

Nhiều doanh nghiệp lựa chọn trì hoãn tuyển dụng hoặc thay thế bằng AI, thay vì bổ sung các vị trí quản lý cấp trung. Điều này khiến cơ hội việc làm ngày càng khan hiếm, đặc biệt với những người đã có nhiều năm kinh nghiệm.

Thất nghiệp, trong trường hợp này, không chỉ là vấn đề tài chính, mà còn là áp lực tâm lý kéo dài. Gia đình Valerie buộc phải sống dựa vào tiền tiết kiệm, quỹ hưu trí và khoản trợ cấp thất nghiệp ít ỏi. Trong khi đó, khoản vay mua nhà hàng tháng vẫn là gánh nặng không thể trì hoãn.

Khó khăn tài chính nhanh chóng chuyển thành khủng hoảng thực sự.

Tháng 9/2025, một sự cố bất ngờ xảy ra khi garage nhà Valerie bị ngập nước do rò rỉ đường ống ngầm, gây thiệt hại hàng nghìn USD. Trong tình cảnh eo hẹp, gia đình cô buộc phải ưu tiên chi tiêu cho thực phẩm, đồng thời trì hoãn việc sửa chữa hệ thống nước nóng. Kết quả là họ phải sống trong cảnh tắm nước lạnh suốt nhiều tháng.

Áp lực sinh tồn dần lấn át sự tự trọng. Valerie quyết định kêu gọi hỗ trợ trên mạng xã hội và nhận được vài trăm USD - một khoản tiền nhỏ nhưng đủ để giúp gia đình cầm cự trong giai đoạn khó khăn.

Đầu năm nay, sau gần một năm tìm kiếm không ngừng nghỉ, Valerie cuối cùng cũng nhận được một công việc hợp đồng tạm thời. Khoản lương đầu tiên được dùng để sửa lại hệ thống nước nóng - một điều tưởng chừng bình thường nhưng với cô lúc này lại mang ý nghĩa đặc biệt.

Dù vậy, hành trình vẫn chưa kết thúc. Valerie vẫn tiếp tục gửi hồ sơ mỗi ngày, hy vọng tìm được một công việc ổn định hơn. Cô không còn đặt mục tiêu trở thành “ứng viên hoàn hảo”, mà chỉ mong có cơ hội chứng minh năng lực và giữ vững mái ấm của mình.

Một thực tế khắc nghiệt với lao động trung niên

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, người lao động trên 45 tuổi thường mất từ 20–25 tuần để tìm được việc làm mới. Đáng chú ý, khoảng 24% người trên 50 tuổi bị sa thải không bao giờ tìm lại được công việc ổn định như trước.

Dữ liệu đầu năm 2026 cũng cho thấy, nhóm thất nghiệp dài hạn (từ 27 tuần trở lên) chiếm hơn 25% tổng số người thất nghiệp - một con số phản ánh rõ mức độ bế tắc của thị trường lao động.

Sự phổ biến của các công cụ AI giúp rải CV hàng loạt cũng khiến cuộc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn. Mỗi tin tuyển dụng có thể nhận hàng nghìn hồ sơ chỉ trong thời gian ngắn.

Để đối phó, các doanh nghiệp ngày càng nâng cao tiêu chí tuyển dụng, kéo dài quy trình phỏng vấn lên tới 5–7 vòng, trước khi từ chối hoặc thậm chí không phản hồi. Hệ quả là người lao động rơi vào trạng thái kiệt quệ tinh thần sau hàng trăm lần nộp đơn không thành công.

Theo khảo sát của AARP, hơn 60% người lao động lo ngại bị phân biệt tuổi tác khi tìm việc. Trong khi đó, nghiên cứu từ Trường Kinh doanh Harvard chỉ ra rằng nhiều ứng viên bị loại chỉ vì bị đánh giá là “quá tầm”.

Cùng với áp lực từ chi phí nhà ở và nuôi con, chỉ vài tháng thất nghiệp cũng đủ đẩy nhiều lao động trung niên vào khủng hoảng.

Câu chuyện của Valerie Lockhart không chỉ là một hành trình cá nhân, mà còn là bức tranh thu nhỏ của một thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Trong một thế giới mà doanh nghiệp tìm kiếm “ứng viên hoàn hảo” và công nghệ liên tục tái định nghĩa giá trị lao động, cơ hội đôi khi trở thành điều xa xỉ - ngay cả với những người giàu kinh nghiệm nhất.

Theo: Business Insider, WSJ