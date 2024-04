Được CEO nâng niu như viên ngọc quý, Han So Hee lại “đâm sau lưng” ông chủ như thế này đây!

Trong suốt nửa tháng qua, Han So Hee khiến báo chí tốn nhiều giấy mực vì chuyện tình ồn ào với tài tử Ryu Jun Yeol. Mới đây, trong buổi sáng 1/4, tờ Newsen gây xôn xao khi đăng tải bài viết về hành trình sự nghiệp của nữ minh tinh họ Han.

Trong bài đăng, Newsen tiết lộ, Hwang Bok Yong - ông chủ hiện tại của Han So Hee chính là 1 trong 3 CEO nhìn trúng nữ diễn viên từ 8 năm trước. Khi ấy, sao nữ Thế Giới Hôn Nhân làm người mẫu dưới trướng công ty quảng cáo hàng đầu tại Hàn Quốc Ready Entertainment. Koo Ki Yoon (CEO Ready Entertainment) nhận thấy thật đáng tiếc nếu Han So Hee chỉ quanh quẩn hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo nên đã cùng bắt tay với CEO Hwang Bok Yong và CEO Baek Kyung Ryul nhằm đưa nữ diễn viên sang Trung Quốc đóng phim. Kế hoạch sau đó phá sản vì một số lý do.

Ông chủ hiện tại đã đồng hành cùng Han So Hee ngay từ giai đoạn nữ nghệ sĩ chưa chuyển sang đóng phim

Sau khi mọi công sức nhằm đưa Han So Hee sang Trung "đổ sông, đổ biển", 2 CEO Koo Ki Yoon - Baek Kyung Ryul đồng loạt từ bỏ nữ diễn viên. Trong khi đó, CEO Hwang Bok Yong lại quyết định đặt cược vào Han So Hee, dồn lực o bế nữ nghệ sĩ. CEO Hwang còn thành lập 9ATO - công ty chủ quản hiện tại của sao nữ họ Han.

Nhờ sự hậu thuẫn của CEO Hwang Bok Yong, Han So Hee dần có được những dự án chất lượng. Tới năm 2020, nghệ sĩ 9X vụt sáng sau 1 đêm nhờ vai tiểu tam trong tác phẩm đình đám Thế Giới Hôn Nhân. Kể từ đó tới nay, nữ diễn viên liên tiếp được đảm nhận vai chính trong các tác phẩm gây tiếng vang lớn như Nevertheless, My Name, Gyeongseong Creature...

CEO Hwang Bok Yong đóng vai trò lớn trong thành công của Han So Hee

Theo thời gian, tâm tính của Han So Hee cũng dần thay đổi. Hồi chưa đóng phim, nữ diễn viên ghi điểm với đức tính khiêm tốn. Nhưng sau khi thành sao nổi tiếng, nghệ sĩ 9X dần lộ rõ ra sự nổi loạn trong tính cách. Han So Hee giờ đây không còn lắng nghe những ý kiến đóng góp từ ông chủ và công ty quản lý.

Phóng viên của tờ Newsen cho hay: "Han So Hee không còn để tâm tới những lời nhắc nhở của phía công ty chủ quản liên quan tới đời sống riêng tư. Cô ấy không còn chịu lắng nghe công ty từ thời đóng Nevertheless rồi. Giờ đây, mọi quyết định liên quan tới các hợp đồng phim ảnh, quảng cáo đều được đưa ra dựa theo nguyện vọng của nữ diễn viên".

Han So Hee dần thay đổi tâm tính sau khi thành danh

Gần đây, công ty thưởng cho Han So Hee 1 chuyến du lịch tới Hawaii sau những tháng ngày lao động nghệ thuật chăm chỉ. Nhưng nữ diễn viên lại tranh thủ dùng chuyến đi này để hẹn hò cùng tài tử Ryu Jun Yeol và sau đó gây ra vụ ồn ào tình ái tay 3 với mỹ nhân Hyeri. Trên các diễn đàn mạng xã hội, netizen nhận định hành động của Han So Hee chẳng khác nào "đâm sau lưng" ông chủ - người đã hết lòng lăng xê nữ nghệ sĩ.

Được biết, sau tất cả, công ty chủ quản vẫn phải đứng ra thu dọn hậu quả do nữ minh tinh Thế Giới Hôn Nhân gây ra. Còn nhớ, cách đây không lâu, Han So Hee khiến công chúng ngỡ ngàng khi hết xin lỗi Hyeri rồi lại quay sang "đá đểu" đàn chị. Mới đây, minh tinh họ Han lại gây choáng khi rối rít xin lỗi tình cũ Ryu Jun Yeol ngay sau khi vừa cạnh khóe tình cũ. Loạt sự cố trên mạng xã hội mới đây được cho là xuất phát từ việc công ty 9ATO chưa thể quản lý Han So Hee đúng cách.

Công ty thưởng Han So Hee 1 chuyến du lịch nước ngoài, nhưng nữ diễn viên lại dùng chuyến đi để hẹn hò cùng tài tử họ Ryu

Chuyện tình tay 3 của Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri khiến dư luận dậy sóng suốt hơn nửa tháng qua

Cuối bài báo, cây viết của tờ Newsen nhận định vụ ồn ào tình ái vừa qua chính là cơ hội để cả Han So Hee và công ty quản lý nhìn nhận lại cả quá trình hợp tác để có thể tìm được tiếng nói chung, tránh những tình huống tương tự xảy ra trong tương lai.

Nguồn: Kbizoom