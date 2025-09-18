Dùng Zalo đã lâu nhưng nhiều người không biết tính năng này: Thất nghiệp hay muốn "nhảy việc" phải biết ngay

Tính năng Zalo tìm việc làm được tích hợp sẵn trong ứng dụng Zalo, giúp người dùng tận dụng tài khoản hiện có để tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp mà không cần tải thêm ứng dụng hay đăng ký mới. Việc tìm việc trên Zalo Careers diễn ra một cách thuận lợi, phù hợp với người lao động ở mọi lứa tuổi.

Muốn tìm việc qua Zalo, bạn chỉ cần vào app, chọn mục Khám phá, sau đó vào Mini Apps, chọn Tiện ích và cuối cùng là Tìm việc.

Trên trang Tìm việc, người dùng có thể lọc công việc theo từ khóa, chọn địa điểm và ngành nghề mong muốn. Zalo sẽ đưa bạn đến một trang khác, nơi bạn có thể khám phá các cơ hội việc làm phù hợp với yêu cầu của mình. Bạn cũng có thể tìm việc theo danh sách các công ty được Zalo đề xuất.

Một cách khác để vào trang tìm việc là mở ứng dụng Zalo và nhập từ khóa "tìm việc" vào ô tìm kiếm. Tại đây, người dùng sẽ thấy tài khoản Tìm việc OA của Zalo hiện ra. Nhấn vào tài khoản này, trong phần tin nhắn, người dùng có thể tìm thấy những công việc đang cần tuyển nhân viên hoặc các nhà tuyển dụng có thể đăng tin tuyển dụng nếu đang có nhu cầu tìm nhân sự.

Nếu muốn tìm việc, người dùng chỉ cần ấn vào mục "Việc đang tuyển". Một danh sách các công việc đang cần tuyển nhân sự mới sẽ hiện ra, người dùng có thể lựa chọn công việc phù hợp để xem chi tiết yêu cầu tuyển dụng và cách ứng tuyển.

Bên cạnh tính năng tìm việc, Zalo cũng cho phép người dùng đăng tuyển nhân viên, cũng như cung cấp tin tức về thị trường lao động, việc làm cho người dùng.