Đừng vội vứt gói hút ẩm trong túi đồ ăn, đặt ở đây bạn sẽ thấy hiệu quả "vàng 10"

Theo một số chuyên gia bảo quản thực phẩm, gói hút ẩm làm từ silica gel này an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm, có thể tái sử dụng trong sinh hoạt gia đình để hạn chế ẩm mốc.

Dưới đây là một số ứng dụng phổ biến trong đời sống, giúp giảm ẩm, giảm mùi và hạn chế hư hỏng vật dụng:

- Giữ hạt nêm, muối, đường không bị vón cục

Khi thời tiết miền Bắc hoặc miền Nam chuyển sang ẩm, các gia vị dạng hạt rất dễ hút nước, dẫn đến đóng cục khó sử dụng. Một vài gói hút ẩm đặt ngay trong lọ đựng gia vị có thể giúp hút bớt hơi nước, giữ chất liệu khô ráo hơn.

- Giảm ẩm trong tủ quần áo

Thời điểm mùa nồm ẩm hoặc cao điểm mưa nhiều, tủ quần áo thường có mùi ẩm, thậm chí áo quần mới giặt phơi khô vẫn ám mùi. Một ít gói hút ẩm đặt vào các góc tủ có thể giúp cân bằng môi trường, hạn chế nấm mốc bám vào vải.

- Đặt trong ngăn mát tủ lạnh để hút bớt hơi nước

Bề mặt thực phẩm trong tủ lạnh thường bị đọng nước, gây giảm chất lượng bảo quản. Silica gel có khả năng hút ẩm, giúp hạn chế hơi nước trong không gian tủ, nhưng cần lưu ý không để gói hút ẩm tiếp xúc trực tiếp vào thức ăn đang mở nắp.

- Hỗ trợ giảm mùi và ẩm trong giày dép

Chân ra mồ hôi nhiều, giày bí hơi kết hợp thời tiết nóng ẩm rất dễ phát sinh vi khuẩn gây mùi. Một số người đã thử đặt gói silica gel vào trong giày sau khi dùng, giúp khử ẩm bên trong, giày ngày hôm sau khô thoáng hơn.

- Thử sấy khô thiết bị điện tử bị dính nước nhẹ

Một số diễn đàn công nghệ ghi nhận trường hợp người dùng để thiết bị điện tử bị dính nước nhẹ vào chung với vài gói hút ẩm trong túi kín qua đêm. Độ ẩm bên trong linh kiện có thể giảm bớt. Tuy nhiên, với tình trạng vào nước nặng, người dùng vẫn cần đến cơ sở sửa chữa chuyên nghiệp.

- Bảo quản máy ảnh khi lưu trữ

Nhiều nhiếp ảnh gia có thói quen đặt gói hút ẩm vào hộp đựng máy ảnh, đặc biệt trong mùa độ ẩm cao, nhằm hạn chế nấm mốc trên thấu kính, yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng hình ảnh và chi phí sửa chữa.

- Hạn chế gạo bị ẩm mốc

Gạo để lâu trong điều kiện nóng ẩm dễ sinh mốc, mất an toàn thực phẩm. Silica gel có thể đặt kèm trong thùng gạo (không để chạm trực tiếp vào gạo) để giữ kho chứa được khô hơn.

- Bảo quản sách vở, tài liệu

Tài liệu cất tủ lâu ngày dễ quăn mép, đổi mùi. Một vài gói hút ẩm đặt ở các ngăn chứa sách có thể giúp hạn chế hơi nước trong giấy.

- Hạn chế đồ nghề bằng kim loại bị rỉ

Các dụng cụ sắt như kéo, tua vít, mũi khoan… nếu để trong môi trường ẩm lâu ngày dễ bị oxy hóa. Đặt thêm vài gói hút ẩm trong hộp đồ nghề có thể giúp duy trì độ khô, giảm nguy cơ rỉ sét.

Nhiều gia đình vẫn quen thói quen bỏ thẳng gói hút ẩm vào thùng rác. Tuy nhiên trong điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm như Việt Nam, đây lại là vật liệu có thể tái dùng giúp hạn chế ẩm mốc, kéo dài tuổi thọ nhiều đồ vật trong gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu