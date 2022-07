Đừng vì "sống ảo" mà vi phạm an ninh hàng không, hãy ghi nhớ những quy định này để không bị cấm bay

Lưu ý, các trường hợp vì "sống ảo" mà vi phạm an ninh hàng không sẽ bị cấm bay:

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cảng hàng không phải có biện pháp thông tin phù hợp cho hành khách tại cảng hàng không để hành khách hiểu rõ các quy định về an toàn, an ninh hàng không, tạo nên văn hóa an toàn hàng không.

Cục Hàng không Việt Nam giao trách nhiệm các Cảng vụ hàng không và các Phòng, Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam kịp thời, cương quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm an toàn hàng không, an ninh hàng không; lập danh sách các hành khách gây rối báo cáo Cục Hàng không Việt Nam xem xét cấm vận chuyển bằng đường hàng không.

Cùng với đó, kịp thời hướng dẫn cho các Cảng vụ hàng không và các đơn vị khi cần thiết, bảo đảm hiệu quả của việc xử lý.

Theo VOV Giao thông