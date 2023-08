Dùng phần mềm diệt virus miễn phí, cô gái bị mất sạch tiền 10 năm tích cóp trong tài khoản, lời cảnh báo cho nhiều người

Sở công an Thường Châu, Trung Quốc cho biết nhận được cuộc gọi cầu cứu từ cô Qian, một cư dân sống trên địa bàn, khai báo rằng cô đã bị mất sạch tiền trong tài khoản mà không rõ lý do. Sau khi trình bày toàn bộ sự việc với công an, công an hỏi cô rằng cô có truy cập vào đường link lạ hoặc tải phần mềm, file nào trên mạng xuống máy tính và điện thoại của mình không.

Cô Qian trả lời rằng, cô mới tải một phần mềm diệt virus miễn phí ở trên mạng cho máy tính của mình. Sau một thời gian kiểm tra, công an đã xác định rằng chính phần mềm diệt virus miễn phí này đã truyền đi mã độc, lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin mật khẩu của các tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội mà cô đã lưu trên máy tính.

Công an cho biết, các kẻ lừa đảo hiểu rất rõ tâm lý những người sẽ trở thành nạn nhân sắp đến của chúng. Trên thực tế, nhu cầu về các phần mềm diệt virus, phần mềm điều khiển từ xa hay phần mềm chỉnh sửa ảnh miễn phí rất lớn. Do đó, các đối tượng lừa đảo thường tạo ra một phiên bản gần giống với phần mềm diệt Virus trả phí và tạo thêm một file có đuôi .exe.

Phần mềm này có thể chứa mã độc, giúp các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi của mình. Sau khi người dùng tải về và sử dụng, các mã độc này giúp những đối tượng lừa đảo dễ dàng xâm nhập vào máy tính nạn nhân, tiếp đó là mã hóa và lấy đi nhiều thông tin quan trọng.

Hầu hết mọi người đều đăng nhập tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội là lưu chúng trên máy tính cá nhân. Do đó, sau khi xâm nhập được vào máy tính của nạn nhân, những đối tượng lừa đảo sẽ thực hiện hành vi như tống tiền, trộm tiền trong tài khoản, trộm thông tin cá nhân của người dùng...

Trường hợp của cô Qian tương tự như vậy, cô đã bị mã độc của phần mềm diệt virus miễn phí xâm nhập vào máy tính cá nhân giúp kẻ lừa đảo trộm sạch tiền trong tài khoản của cô. Cô Qian khai báo rằng, toàn bộ 200.000 NDT (tương đương hơn 661 triệu đồng) trong tài khoản đã bị mất sạch, đây là khoản tiền tích cóp của cô sau 10 năm làm việc.

Công an Thường Châu, Trung Quốc ngay lập tức tra ngược lại các đường link liên kết, tìm ra địa chỉ IP đã phát tán ra phần mềm diệt virus độc hại này để tìm ra kẻ lừa đảo. Sau hơn 3 ngày làm việc, công an đã tìm ra manh mối, bắt giam đối tượng lừa đảo và yêu cầu kẻ lừa đảo trả lại toàn bộ số tiền cho cô Qian. Sau 2 ngày kể từ khi đối tượng lừa đảo bị bắt giữ, cô Qian đã nhận lại được tiền và cảm thấy biết ơn công an Thường Châu, Trung Quốc rất nhiều.

Không chỉ cô Qian mà đã có rất nhiều người gặp phải trường hợp tương tự, công an đã đưa ra cảnh báo cho mọi người ngay lập tức. Thứ nhất, các phần mềm miễn phí thường được ngụy trang thành một ứng dụng hợp pháp để lôi kéo người dùng tải xuống.

Thứ hai, phần mềm miễn phí cũng có thể gây hư hỏng máy tính. Những phần mềm này thường sửa đổi trái phép hệ thống, khiến máy tính chạy chậm hơn, thường xuyên bị treo và thậm chí khiến hệ thống bị treo.

Ngoài ra, phần mềm miễn phí cũng có thể tạo ra một số lượng lớn cửa sổ bật lên quảng cáo thông qua các mã độc, cản trở việc sử dụng thiết bị bình thường của người dùng. Những quảng cáo này không chỉ tiêu tốn lưu lượng truy cập trên thiết bị mà còn thường xuất hiện trong quá trình người dùng sử dụng. Đôi khi, những quảng cáo này cũng có thể khiến người dùng nhấp vào các liên kết lạ, cho phép người dùng truy cập một số trang web bất hợp pháp và sau đó phải đối mặt với những nguy hiểm như lừa đảo và gian lận.

Công an cảnh báo, để tránh những nguy cơ trên, người dùng nên cảnh giác và lựa chọn tải và cài đặt phần mềm một cách cẩn thận. Trước hết, người dùng nên sử dụng các kho ứng dụng thông thường hoặc các kênh tải xuống đáng tin cậy và chú ý kiểm tra đánh giá, đánh giá ứng dụng.

Thứ hai, người dùng nên đọc kỹ đơn xin cấp phép trước khi tải và cài đặt phần mềm, nếu đơn cấp phép không hợp lý hoặc phần mềm yêu cầu truy cập quyền riêng tư của người dùng thì nên cảnh giác ngay lập tức.

Tóm lại, người dùng nên cảnh giác với sự nguy hiểm của các phần mềm diệt virus miễn phí và tăng cường nhận thức bảo vệ các ứng dụng trên máy tính cá nhân. Người dùng không chỉ nên cảnh giác khi tải và cài đặt phần mềm mà còn nên thường xuyên dọn dẹp bộ nhớ máy tính và gỡ cài đặt những ứng dụng đã lâu không sử dụng hoặc bị nghi ngờ có nguy cơ rủi ro.

Chỉ bằng cách nâng cao nhận thức về bảo mật và thực hiện các biện pháp bảo vệ tương ứng, người dùng mới có thể bảo vệ máy tính cá nhân và thông tin cá nhân của mình tốt hơn, đồng thời sử dụng internet an toàn.