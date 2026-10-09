Đúng ngày mai - 10/10, ông Đặng Lê Nguyên Vũ tổ chức sự kiện đặc biệt tại 2 thành phố đông dân nhất Việt Nam: Không thu vé vào cửa, ai cũng có thể tham gia

Đây là loạt sự kiện do Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ phối hợp tổ chức.

Ngày mai (10/10), chuỗi sự kiện Salon Văn hóa Cà phê Thứ Bảy sẽ chính thức diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM, với nhiều hoạt động xoay quanh các lĩnh vực khoa học, lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật.

Cà phê Thứ Bảy là một không gian văn hóa nghệ thuật và tri thức cộng đồng do Nhạc sĩ Dương Thụ khởi xướng và điều hành từ tháng 5 năm 2009, với sự đồng hành của Tập đoàn Trung Nguyên Legend (do ông Đặng Lê Nguyên Vũ sáng lập).

Theo thông báo trên fanpage chính thức của Trung Nguyên Legend, các chương trình được tổ chức trong hai ngày 10–11/10/2026 tại Phòng sự kiện Cà phê Thứ Bảy Hà Nội (Shophouse 09 Park 1, Times City, 458 Minh Khai) và Không gian Cà phê thứ Bảy Trẻ - Thế giới Cà phê Trung Nguyên (603 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Ông Lãnh, TPHCM).

Căn cứ theo Danh mục đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp cấp tỉnh, cấp xã năm 2025 Ban hành kèm theo Công văn 2896/BNV-CQĐP năm 2025 thì Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là 2 thành phố đông dân nhất Việt Nam, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 14.66 triệu dân, Hà Nội có khoảng 8.8 triệu dân.

Đáng chú ý, đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động của Cà phê thứ Bảy, một dự án do nhạc sĩ Dương Thụ sáng lập và điều hành, Tập đoàn Cà phê Trung Nguyên Legend phối hợp tổ chức trên tinh thần phi lợi nhuận.

Câu chuyện di sản trăm năm và thử thách 150 phút không điện thoại tại Cà phê thứ Bảy TP. HCM

Chiều 10/10, tại Không gian Cà phê thứ Bảy Trẻ - Thế giới Cà phê Trung Nguyên ở TP.HCM, sẽ có sự xuất hiện của cựu nhà báo, nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến - ký giả kỳ cựu của báo Tuổi Trẻ và Thời báo Kinh tế Sài Gòn trong vai trò diễn giả và nhạc sĩ Dương Thụ chủ trì.

Chương trình chiều thứ 7 sẽ có chủ đề là "Di sản Sài Gòn – TPHCM, giữ gì cho trăm năm?". Chương trình tập trung vào những giá trị di sản cần gìn giữ cho các thế hệ tương lai, đặc biệt trong bối cảnh TP.HCM mở rộng địa giới hành chính. Các nội dung trao đổi trong buổi thảo luận sẽ xoay quanh vấn đề kinh tế di sản và vai trò của thế hệ Gen Z, Gen Alpha trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa.

Sự kiện được diễn ra tại Thế giới Cà phê Trung Nguyên ở TP.HCM

Một hoạt động khác khá độc đáo diễn ra vào sáng 11/10 là chương trình "Bỏ điện thoại xuống, cầm sách lên #1", do nhà báo Thủy Phạm, nguyên Phó TBT báo Thể thao & Văn hóa chủ trì.

Lấy cảm hứng từ những "tiệc đọc sách" tại Amsterdam, Melbourne và Tokyo, chương trình khuyến khích người tham dự tạm rời xa điện thoại và các thiết bị điện tử để tập trung đọc sách.

Theo lịch trình được Cà phê Thứ Bảy Trẻ công bố, khách tham gia có thể đến uống cà phê, chọn sách từ 8h. Từ 9h đến 11h30, mọi người sẽ cùng thực hiện thử thách 150 phút tắt điện thoại, đọc sách và chia sẻ cảm nhận. Người tham gia được mang sách cá nhân hoặc lựa chọn sách tại thư viện.

Chiều cùng ngày, chương trình với chủ đề "Tiếp nhận văn hóa trên con đường Xuôi Nam của người Việt" sẽ được tổ chức với sự tham gia của diễn giả Trần Viết Ngạc và người chủ trì là TS Bùi Trân Phượng.

Nội dung buổi trò chuyện xoay quanh quá trình người Việt mở rộng không gian sinh sống về phương Nam, tiếp xúc và tiếp nhận những giá trị văn hóa của các cộng đồng khác, trong đó có người Chăm và Khmer.

Trò chuyện về trí tuệ nhân tạo AI và làng văn hiến tại Hà Nội

Song song với các hoạt động tại TP.HCM, tại Phòng sự kiện Cà phê Thứ Bảy Hà Nội cũng tổ chức nhiều chương trình đáng chú ý trong hai ngày cuối tuần.

Một trong những hoạt động đáng chú ý nhất tại Hà Nội là buổi gặp gỡ, đối thoại với chủ đề "Năng lực nghiên cứu của AI hiện nay có thay thế vai trò của nhà khoa học không?", diễn ra lúc 15h chiều ngày 10/10. Chương trình có sự tham gia của PGS Nguyễn Ái Việt với vai trò diễn giả và GS Trần Xuân Hoài chủ trì.

Theo nội dung giới thiệu từ Cà phê Thứ Bảy Hà Nội, buổi trò chuyện sẽ đặt ra câu hỏi về khả năng trí tuệ nhân tạo thay thế con người trong nghiên cứu khoa học.

Bên cạnh đó là những vấn đề về khả năng AI hình thành giả thuyết, xử lý dữ liệu, hỗ trợ nghiên cứu và vai trò của con người trong việc sáng tạo, kiểm chứng các phát hiện khoa học cũng sẽ được đưa vào chương trình để thảo luận.

Sang ngày 11/10, những người yêu thích lịch sử, kiến trúc có thể tham dự chương trình "Làng văn hiến bên sông Tô trong đô thị hiện đại", với diễn giả là kiến trúc sư Trần Huy Ánh và người chủ trì là kiến trúc sư Trần Tuấn.

Chương trình bắt đầu lúc 15h, gợi mở câu chuyện về những giá trị văn hóa làng truyền thống giữa quá trình đô thị hóa của Hà Nội.

Đến 19h30 cùng ngày, không gian Cà phê Thứ Bảy Hà Nội tiếp tục tổ chức hòa nhạc Hanoi Classical Guitar Concert #27 – JONGO.

Theo poster chương trình, đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, trong đó có tứ tấu guitar Việt Anh – Việt Tuấn – Đức Bằng – Mạnh Đức. Nghệ sĩ Lê Đức Sơn đảm nhận vai trò chỉ đạo nghệ thuật.

Chuỗi sự kiện phi lợi nhuận - không bán vé

Theo giới thiệu của ban tổ chức, Cà phê Thứ Bảy là dự án phi lợi nhuận do nhạc sĩ Dương Thụ sáng lập, điều hành, phối hợp cùng Tập đoàn Trung Nguyên Legend trên tinh thần thân thiện và chia sẻ.

Các chương trình gặp gỡ, đối thoại không bán vé. Trước khi tham dự, khách được khuyến khích sử dụng đồ uống theo thực đơn của quán để góp phần giúp quán duy trì hoạt động.

Riêng các chương trình biểu diễn (Salon Âm nhạc thính phòng + Guitar Concert) có nghệ sĩ tham gia biểu diễn, BTC khuyến nghị các khán giả đóng góp tối thiểu 50 nghìn đồng cho Quỹ xây dựng chương trình của các nghệ sĩ.

Từ các cuộc đối thoại chuyên môn đến hoạt động đọc sách và thưởng thức âm nhạc, chuỗi chương trình Cà phê thứ Bảy do Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ phối hợp tổ chức cho thấy một cách khai thác không gian cà phê theo hướng rất khác biệt. Tại đây, người tham dự có thể tự do giao lưu, tiếp cận nhiều chủ đề đa dạng với các diễn giả nhằm kết nối tri thức, văn hóa và nghệ thuật.