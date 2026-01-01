Đúng ngày 1/1/2026, cha mẹ hãy cùng con làm 3 điều này để "mở bát" cho 1 năm mới thật ý nghĩa và có hoạch định rõ ràng!

Ngày 1/1 không chỉ là tờ lịch đầu tiên được xé đi, mà còn là thời điểm vàng để tái tạo năng lượng và định hướng tư duy cho trẻ. Năm 2026 đã đến, thay vì những lời chúc suông, hãy biến mong ước thành hành động cụ thể. Dưới đây là 3 hoạt động cha mẹ nên làm cùng con ngay trong ngày đầu năm để dạy trẻ về mục tiêu, lòng biết ơn và sự kiên nhẫn.

1. Cùng lập "Bản đồ ước mơ" (Vision Board) 2026: Dạy con kỹ năng Lập kế hoạch

Nếu người lớn cần KPI, thì trẻ con cần những hình ảnh trực quan để hình dung về năm mới của mình. "Bản đồ ước mơ" không chỉ là trò chơi cắt dán thủ công, đó là bài học đầu đời về việc thiết lập mục tiêu (Goal Setting).

Cách thực hiện: Cha mẹ hãy chuẩn bị một tấm bảng bần hoặc bìa cứng, cùng một chồng tạp chí cũ, kéo và hồ dán. Hãy hỏi con: "Năm nay con muốn làm được điều gì nhất?".

- Nếu con muốn cao lớn: Hãy dán hình một vận động viên bơi lội hoặc hình hộp sữa.

- Nếu con muốn đi du lịch: Hãy dán hình bãi biển hoặc chiếc máy bay.

- Nếu con muốn giỏi tiếng Anh: Hãy dán hình bìa cuốn sách con thích.

Tấm bảng này nên được treo ở góc học tập hoặc nơi con dễ thấy nhất. Nó sẽ là "kim chỉ nam" nhắc nhở con nỗ lực mỗi ngày trong suốt 365 ngày tới.

Ảnh minh hoạ

2. Khởi tạo "Lọ biết ơn" (Gratitude Jar): Dạy con nuôi dưỡng chỉ số cảm xúc (EQ)

Hạnh phúc không đến từ việc con có bao nhiêu đồ chơi mới, mà đến từ việc con biết trân trọng những gì mình đang có. Ngày 1/1 là thời điểm tuyệt vời nhất để bắt đầu thói quen này.

Cách thực hiện: Hãy tìm một chiếc lọ thủy tinh đẹp đẽ. Trong ngày đầu năm, cả nhà hãy cùng nhau viết những tờ giấy đầu tiên.

- Bố biết ơn vì cả nhà mình đang mạnh khỏe bên nhau.

- Mẹ biết ơn vì hôm nay trời nắng đẹp.

- Con biết ơn vì được ăn món gà rán mẹ làm.

Quy ước với con rằng: Mỗi khi có chuyện vui, hoặc đơn giản là thấy biết ơn một điều gì đó, con hãy viết vào giấy và bỏ vào lọ. Đợi đến ngày 31/12/2026, cả nhà sẽ cùng đổ chiếc lọ ra và đọc lại. Đó sẽ là kho báu cảm xúc vô giá, dạy con sống tích cực và bao dung hơn.

3. Trồng một cái cây mang tên "Hy Vọng": Dạy con về Trách nhiệm và Sự kiên nhẫn

Trong thời đại kỹ thuật số, trẻ em dễ bị cuốn vào sự nhanh chóng của các cú "chạm - lướt". Việc trồng cây sẽ dạy con bài học ngược lại: Những điều tốt đẹp cần thời gian chăm sóc và chờ đợi.

Cách thực hiện: Sáng mùng 1, hãy cùng con ra ban công hoặc góc vườn, gieo một hạt mầm hoặc trồng một cây con vào chậu. Hãy để con tự tay xúc đất, tưới nước và quan trọng nhất: Đặt tên cho cái cây.

Cái cây đó là đại diện cho năm 2026 của con. Cha mẹ hãy giao nhiệm vụ cho bé chăm sóc cây mỗi ngày. Cây lớn lên, ra lá, đơm hoa cũng giống như cách con trưởng thành. Hoạt động này giúp trẻ kết nối với thiên nhiên và hiểu được giá trị của lao động: Có gieo trồng, chăm bón mới có ngày hái quả.

Ngày 1/1/2026 chỉ có 24 giờ, nhưng dư âm của nó có thể theo con suốt cuộc đời. Đừng để ngày này trôi qua lãng phí. Một kế hoạch rõ ràng, một trái tim biết ơn và một tinh thần trách nhiệm - đó chính là hành trang tuyệt vời nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con để "mở bát" một năm mới thật rực rỡ!