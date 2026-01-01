Du học sinh Việt trên thế giới hân hoan đón năm mới 2026

Trong không gian đa văn hóa, giữa những khác biệt về múi giờ, khí hậu và phong tục, thời khắc chuyển giao vẫn mang đến cho du học sinh Việt cảm xúc chung: vui mừng, háo hức và nhiều kỳ vọng cho hành trình phía trước.

Anh Lê Phước Quyền, học viên cao học năm nhất tại Paris (Pháp), cho biết khoảnh khắc chuyển giao năm mới cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một kỳ thi căng thẳng. Quyền đã cùng bạn bè dạo bước bên bờ sông Seine, ngắm nhìn Paris lung linh về đêm.

"Những ngày cuối năm, thời tiết lạnh rõ rệt hơn, các khu phố châu Á tại Paris được trang trí rực rỡ khiến tôi nhớ quê hương nhiều hơn. Tôi nhớ không khí ấm áp của Việt Nam, nhớ những món ăn quen thuộc và nhân dịp này, giới thiệu dẫn các bạn thưởng thức văn hóa ẩm thực Việt giữa lòng Paris", anh chia sẻ.

Phước Quyền (trái, ngoài cùng) cùng các bạn quốc tế đi đón giao thừa và năm mới 2026.

Ấn tượng trước ẩm thực Việt Nam giữa lòng Paris, một người bạn quốc tế của Phước Quyền đã nhận xét: “Phở là món súp ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức".

Tại Bắc Mỹ, năm mới đến trong tiết trời mùa đông lạnh giá. Trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Nguyễn Thanh Tùng - sinh viên Việt tại Đại học Harvard lựa chọn dành thời gian cho hành trình leo núi tuyết - trải nghiệm vừa thử thách thể chất, vừa là khoảng lặng để chiêm nghiệm sau một năm học tập xa nhà.

Trên nền tuyết trắng xóa của vùng Đông Bắc nước Mỹ, giữa cái lạnh đặc trưng và không gian yên tĩnh, Tùng chia sẻ cảm giác như được “kết nối lại với chính mình” trong năm mới 2026.

Còn Hoàng Trung Hiếu, chàng trai Việt vừa tốt nghiệp tiến sĩ ngành Điện và Kỹ thuật máy tính tại University of Illinois Urbana-Champaign (Mỹ) đã có một chuyến đi chơi 5 ngày ở thành phố New York để đón năm mới 2026 cùng nhóm bạn thân.

"Chúng mình có rất nhiều kỷ niệm đẹp, gắn kết giữa các bạn bè thành viên trong nhóm, thư giãn sau một học kỳ học tập căng thẳng, hân hoan đón năm mới với nhiều kế hoạch ấp ủ và quyết tâm", Hiếu chia sẻ.

Hoàng Trung Hiếu (thứ 2, từ trái sang) cùng các bạn đón năm mới tại thành phố New York, Mỹ với khung cảnh sáng rực đặc trưng trong mùa Noel và năm mới 2026.

Tại châu Á, không khí đón năm mới của du học sinh Việt có phần sôi động hơn, đặc biệt ở Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore.

Đặng Thị Minh Ánh, sinh viên cao học ngành Giáo dục Hán ngữ Quốc tế tại Đại học Hồ Nam, Trung Quốc cho biết Hội lưu học sinh tại trường đã mang đến tiết mục múa hát "Hello, Việt Nam" với tất cả niềm tự hào và tình cảm hướng về quê hương trong sự kiện Gala chào đón năm 2026.

"Tiết mục không chỉ là một phần biểu diễn nghệ thuật mà còn là lời chào năm mới, lời chúc bình an và mong muốn tăng cường sự thấu hiểu, tình hữu nghị giữa du học sinh Việt Nam và sinh viên các quốc gia khác đang học tập tại Đại học Hồ Nam", Ánh chia sẻ.

Nhóm du sinh viên Việt với tiết mục múa hát "Hello, Việt Nam" trong đêm Gala chào đón năm mới 2026 tại Đại học Hồ Nam, Trung Quốc.

Tại Nhật Bản, cô gái Việt Lương Ngọc Phương Lan có hành trình 9 năm du học xứ sở hoa anh đào cho biết, khoảnh khắc đón năm mới 2026 của cô như ấm áp hơn bởi cuộc gặp gỡ gắn kết cuối năm với các bạn trẻ Việt cùng chí hướng. Họ cùng chia sẻ nỗi nhớ nhà, khó khăn, kinh nghiệm, bài học của năm cũ và cùng truyền động lực cho nhau để chinh phục mục tiêu cho những năm tiếp theo.

Phương Lan (cầm hoa, giữa) cùng các bạn trẻ Việt gặp gỡ trước thềm năm mới 2026.

Tại Singapore, nữ du học sinh Việt Phạm Thùy Linh cho biết, năm nay cô đã có những người bạn tốt từ nhiều quốc gia cùng đi countdown nên cảm nhận rõ ràng sự kết nối và trưởng thành sau một hành trình dài đến quốc đảo sư tử học tập.

Ngay sau khoảnh khắc giao thừa, Linh sẽ ra sân bay đón người nhà sang Singapore mừng năm mới. Bước sang năm 2026, Thuỳ Linh mong muốn đạt thêm được nhiều thành tựu trong công việc và có thể đưa người thân đi thêm nhiều nơi trên thế giới để cùng nhau ngắm nhìn cuộc sống rộng lớn hơn.

Thuỳ Linh (phải, ngoài cùng) và các bạn đi xem pháo hoa đón năm mới ở thành phố Singapore.

Còn Nguyễn Bằng Thanh Lâm, nghiên cứu sinh tiến sĩ Đại học Quốc gia Singapore và Công nghệ Nanyang (NTU) cho biết, chương trình tiến sĩ thường không có kỳ nghỉ Đông dài nên Lâm và các bạn tổ chức nấu ăn với nhau để mừng giáng sinh và năm mới.

Đặc biệt, anh thường dành khoảnh khắc giao thừa để gọi điện về cho gia đình. "Chỉ vài phút trò chuyện cũng đủ để cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. Năm mới với mình không cần quá náo nhiệt, quan trọng là giữ được sự kết nối với người thân", chàng du học sinh nói.

Theo nhiều du học sinh, đón năm mới ở nước ngoài giúp họ trân trọng hơn giá trị của sự đoàn tụ và hiểu rõ hơn con đường mình đang đi. Bước sang năm 2026, phần lớn đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thành tốt chương trình, mở rộng trải nghiệm quốc tế và chuẩn bị cho những bước đi dài hạn trong học tập và sự nghiệp.