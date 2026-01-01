Không ai ngờ cô bé trong ảnh này giờ là người nổi đình nổi đám showbiz Việt: Đã vậy còn dạy con cực hay!

Mới đây, bức hình 1 bé gái xinh xắn thu hút sự chú ý. Trong ảnh là một bé gái nhỏ chụp theo tông đen-trắng/sepia cổ điển. Bé mặc váy hoa, tóc cột hai bên, để mái bằng. Bé đang ôm một con thú bông và nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt hơi nghiêm, có chút bẽn lẽn. Bức hình mang cảm giác rất xưa và giàu kỷ niệm.

Nhiều người nhận ra, đây chính là Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, một cái tên đình đám của showbiz Việt.

Hà Hồ rời Quảng Bình ra Hà Nội học khoa piano ở trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) từ năm 16 tuổi. Hà ở ký túc xá nên luôn được các bác bảo vệ, thầy cô quản lý ký túc quan tâm. Do ở trong môi trường nghệ thuật, cô và các bạn trong trường cũng thường hay đi diễn bên ngoài để sớm cọ xát với sân khấu, nhưng khác với các bạn, công việc của Hà không phải biểu diễn piano mà là người mẫu.

Vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt "lạ" đã giúp cho cô nàng có vị trí nhất định trong làng mẫu thời bấy giờ. Đặc biệt sau khi tham gia bộ phim "Hoa cỏ may", tên tuổi của cô càng được để ý và show diễn cũng ngày một nhiều hơn. Cô cũng thành công rực rỡ khi chuyển sang vai trò ca sĩ.

Không chỉ sở hữu những ca khúc gây bão các bảng xếp hạng, Hồ Ngọc Hà còn là gương mặt vàng của nhiều thương hiệu lớn. Cô cũng có 1 gia đình viên mãn với các con thông minh, ngoan ngoãn.

Quan điểm dạy con hiện đại

Vợ chồng Hồ Ngọc Hà - Kim Lý cũng được nhiều người ngưỡng mộ bởi cách xây dựng thói quen đọc sách cho con từ rất sớm. Trên mạng xã hội, hình ảnh Kim Lý kiên trì đọc truyện, cùng các con đếm số, hay Hồ Ngọc Hà dạy con gọi tên đồ vật, con vật… thường xuyên được chia sẻ, truyền cảm hứng đến nhiều bậc cha mẹ trẻ.

Điều đáng nói là mọi việc diễn ra một cách nhẹ nhàng, không áp lực. Lisa - Leon vừa học vừa chơi, khám phá ngôn ngữ qua đời sống hàng ngày. Chính sự thoải mái đó giúp các em tiếp thu tự nhiên và hứng thú hơn, thay vì phải "ngồi vào bàn học" theo kiểu gò bó.

Không dạy con kiểu "đao to búa lớn", điều cô chú trọng chính là làm sao để các con biết yêu thương, sẻ chia, biết ơn những gì mình có được. Hồ Ngọc Hà chia sẻ đoạn video quay lại khoảnh khắc đang cùng 2 con song sinh cầu nguyện tại nhà. Bé Lisa được khen ngợi hết lời khi thuộc vanh vách kinh sám hối, đọc trôi chảy và chắp tay rất thành tâm. Vào dịp sinh nhật, cô cho biết cặp sinh đôi để dành tiền và đồ chơi để tuần này theo mẹ tham dự các hoạt động thiện nguyện.

Khác với nhiều bố mẹ lo lắng thể hiện tình cảm quá mức với con sẽ khiến các bé ỷ lại, Hồ Ngọc Hà lại muốn cho các con cảm nhận tình yêu từ bố mẹ:

"Có những trường hợp nuôi con, để con lăn lóc và con tự trưởng thành hoặc cũng có những trường hợp đẻ con, các bé đó luôn được yêu thương, cha mẹ thường xuyên ôm ấp hôn hít. Hà và Kim Lý theo trường phái thích ôm ấp và hôn hít các con.

Dĩ nhiên không phải lúc nào cũng kè kè ôm hôn con, nhưng khi hai vợ chồng đi làm về, điều đầu tiên họ làm sẽ là ôm con vào lòng, hôn con thật nhiều". Và: "Hà nghĩ rằng một đứa trẻ được yêu thương thật nhiều mới biết cách để yêu thương người khác. Một đứa trẻ sơ sinh mấy tháng tuổi càng là thời điểm cần được vỗ về, ấp ủ nhất từ cha mẹ".

Còn nhớ với con trai Subeo, Hà Hồ cũng từng chia sẻ cách dạy dỗ tương tự. Subeo từng được mẹ khuyên "lắng nghe nhiều hơn, nhìn sâu hơn nhưng phải nói ít lại" thông qua câu hỏi của cậu bé: "Tại sao con người lại có hai tai, hai mắt nhưng chỉ một miệng hả mẹ?". Song song đó, Hồ Ngọc Hà cũng dạy con cách yêu thương mọi người: "Đừng bao giờ làm tổn thương người khác dù là điều nhỏ nhất. Ai cũng có quyền yêu thương, ghét bỏ nhưng hãy sống đúng với nó. Yêu thì thổ lộ, ghét thì bỏ qua".

