Đừng để ý tưởng nằm yên trên giấy: Gen Z đang tìm nơi biến đam mê thành nghề thật

Thế hệ học bằng hành, và hành…bằng cảm hứng

Gen Z – thế hệ sinh ra trong kỷ nguyên kỹ thuật số – có một "đặc quyền" khác biệt trong tư duy: họ không học để lấy bằng, mà học để thấy mình trong đó. Họ tin rằng tri thức không chỉ nằm trên slide bài giảng, mà còn trong từng giờ vẽ storyboard, dựng 3D, hay tạo motion đầu tiên trên màn hình.

Gen Z- thế hệ người trẻ với hệ tư duy khác biệt và không ngại theo đuổi đam mê

Không khó để bắt gặp những bạn trẻ chọn học lại từ đầu dù đã tốt nghiệp một ngành khác. Có người từng là kỹ sư, nhân viên văn phòng, du học sinh hay cả những người mẹ bỉm, họ quyết định quay lại "điểm bắt đầu" chỉ vì theo đuổi một điều – muốn được làm điều mình yêu thích.

"Ban đầu mình hơi sợ vì mọi thứ mới hoàn toàn, nhưng càng học càng thấy hạnh phúc. Được nhìn thấy sản phẩm mình tự tạo ra mỗi ngày, cảm giác đó không ngành nào có được", – Bạch Thảo, từng du học tại Trung Quốc đã quyết định về Việt Nam học thiết kế, chia sẻ.

Từ trend "làm cho vui" đến kỹ năng sống còn của thời đại

Trước đây, việc dựng clip, thiết kế poster hay làm hoạt hình chỉ là sở thích phụ. Nhưng theo thời gian, trong mọi lĩnh vực – từ marketing, giáo dục, du lịch cho đến start-up – kỹ năng sáng tạo đang trở thành "ngôn ngữ giao tiếp" mới.

Một poster được dàn layout chỉn chu, một đoạn video motion mượt mà có thể giúp bạn kể câu chuyện của mình thuyết phục gấp nhiều lần. Chính vì thế, không ít người trẻ đang chọn học thêm kỹ năng sáng tạo như một cách nâng cấp của bản thân.

Đỗ Hùng Cường, cử nhân ngành Công nghệ Cơ khí và có gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sale & Marketing. Sau thời gian làm trái ngành, Cường nhận ra niềm đam mê ở mảng Multimedia (đa phương tiện) – và đó là lúc anh bắt đầu lại với nghề sáng tạo ở tuổi 30.

Đỗ Hùng Cường và hành trình "update" kỹ năng bản thân ở độ tuổi 30

"Nếu không biết vẽ thì mình vẫn làm thiết kế được chứ? Mình có sức tưởng tượng tốt liệu có thể biểu hiện được sự sáng tạo của mình không? Có lẽ mỗi chúng ta đều có một kho báu cất giấu đâu đấy trong tâm thức, khi gặp đúng môi trường nó sẽ trỗi dậy mạnh mẽ bất kể khi đó là 20, 30 hay 50 tuổi thì vẫn chẳng bao giờ là muộn", Cường chia sẻ.

Sự chuyển mình đó không phải để chạy theo trend, mà là cách họ tìm cách kể chuyện của riêng mình – bằng đam mê, hình ảnh và sự sáng tạo.

Khi lớp học trở thành studio – nơi ý tưởng thật sự được sinh ra

Nếu việc học sáng tạo trước đây chỉ quanh quẩn với giấy, bút, và lý thuyết, thì giờ đây, những lớp học hiện đại đang biến thành studio thu nhỏ: có góc dựng phim, phòng chụp ảnh, bảng moodboard dán kín ý tưởng. Không còn phân biệt "thầy giảng – trò chép", mọi người cùng nhau brainstorm, cùng dựng dự án như đang làm cho khách hàng thật.

Không gian giáo dục đậm chất sáng tạo tại Arena Multimedia

Điều đó khiến môi trường học trở nên sinh động hơn bao giờ hết: có deadline, có teamwork, có những lần "sửa tới sửa lui" hay nghe câu hỏi "ủa em?" như làm việc thực tế tại agency thật. Nhưng cũng chính từ đó, học viên bắt đầu hiểu thế nào là quy trình sản xuất, storytelling, và cách biến ý tưởng thành sản phẩm hoàn chỉnh.

Lớp học được trang bị đầy đủ thiết bị cho hành trình sáng tạo của học viên Arena Multimedia

Và khi nhìn lại chặng đường, học viên nhận ra: mình không chỉ học nghề – mà đang học cách nghĩ như một người sáng tạo. Được trải nghiệm mô hình "studio thu nhỏ" ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường chính là hành trang quý báu cho người trẻ học sáng tạo hiện đại.

Học để làm, và làm để sống với nghề – điều giáo dục sáng tạo đang hướng đến

Không ít trung tâm đào tạo tại Việt Nam đã bắt kịp xu hướng thay đổi trong giáo dục sáng tạo này. Trong đó, Arena Multimedia là một trong những đơn vị tiên phong mang mô hình "creative hub" vào môi trường học, từ không gian giảng dạy đến chương trình đào tạo.

Thay vì học theo giáo trình khô khan, học viên được trải nghiệm thực tế từ học kỳ đầu tiên – lần lượt qua các module Graphic Design, Film, 3D Animation, UI/UX hay Game Art. Mỗi đồ án ở đây đều được xem như một "sản phẩm thật": từ concept, brief, đến khâu pitching, giúp học viên vừa học vừa có portfolio – thứ quan trọng nhất khi bước vào ngành sáng tạo.

Arena Multimedia - đơn vị giáo dục sáng tạo hướng đến "học nhanh - ra làm sớm"

Quan trọng hơn, tinh thần "học để làm – làm để sống với nghề" đã khiến nhiều bạn trẻ tìm thấy hướng đi rõ ràng. Dù là sinh viên mới ra trường hay người đã đi làm muốn chuyển nghề, họ đều có chung cảm nhận: được sống với điều mình yêu thích là thành công đầu tiên. Còn bạn, liệu bạn đã sẵn sàng "reset" bản thân và tìm thấy studio của chính mình?

