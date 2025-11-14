Vòng Chung kết Vũ trụ Đồng tiền 2025 comeback hoành tráng: Công nghệ phủ show, đấu trí với AI giành 1 tỷ đồng

Mang chủ đề "Thiên hà số", The Moneyverse 2025 ứng dụng công nghệ như một chiến lược tiên phong, đưa người chơi và khán giả bước vào vũ trụ của tài chính, trải nghiệm đa không gian hoành tráng và gây cấn.

Mãn nhãn công nghệ: từ đấu trí với Multi-Agent AI, tới nhập vai trong vũ trụ VR

Vòng chung kết The Moneyverse năm nay hứa hẹn sẽ khiến khán giả "nín thở" khi chứng kiến Trí tuệ nhân tạo Multi-Agent AI (Trợ lý AI Tự chủ) lần đầu xuất hiện trong một gameshow truyền hình Việt Nam. Đảm nhiệm vai trò giám khảo "ảo", hệ thống AI phức hợp này sẵn sàng đấu trí trực tiếp với người chơi trong trận chung kết trị - quyết định chủ nhân giải thưởng 1 tỷ đồng, với khả năng phân tích logic tài chính cực "xịn" và hiểu ngôn ngữ Gen Z. Đặc biệt, 100% công đoạn từ xây dựng hệ thống, thiết kế hình ảnh AI Avatar siêu thực, đào tạo AI hiểu ngôn ngữ tài chính GenZ và vận hành đều do kỹ sư Việt Nam thuộc công ty ADT làm chủ công nghệ, trực tiếp triển khai. Do đó, đây được nhận định là một màn "so găng" trí tuệ tài chính giữa các trí tuệ Việt Nam. Trải nghiệm không thể bỏ lỡ cho bất kỳ fan công nghệ và tài chính nào!

6 phi hành gia xuất sắc và cuộc chiến cùng AI sẽ lên sóng 16/11

Bên cạnh đó, theo ban tổ chức, hàng loạt các công nghệ vượt trội như VR, AI avatar, AI music… sẽ triển khai đồng loạt, tạo nên Vũ trụ đồng tiền đa không gian đầy khác biệt.

Không gian thi đấu "xịn sò" của các phi hành gia

Thực tế, không đợi đến vòng chung kết, chiến lược tích hợp công nghệ này đã được triển khai xuyên suốt 2 mùa. Nếu mùa 1, công nghệ thực tế ảo VR được The Moneyverse và ADT ứng dụng để mô phỏng những thay đổi công nghệ đang diễn ra trong thế giới tài chính hiện đại trong trò chơi Data Hunter ở Tứ kết và game Cầu kính ở Chung kết, thì mùa 2 công nghệ đã trở thành một phần trọng tâm gắn chặt với nội dung thử thách thực chiến. Bên cạnh VR, AR, livestream, chatbot AI đều đã được triển khai để tăng cường trải nghiệm thi đấu cũng như trải nghiệm truyền hình cho khán giả cả nước.

Không gian thi đấu đa dạng, thú vị

Khán giả có cơ hội rinh iphone 17, quán quân "đút túi" ngay 1 tỷ đồng

Không hổ danh gameshow tài chính cho genZ hot nhất cả nước, quà tặng trong Vũ trụ Đồng tiền thuộc dạng "khủng long" chứ không đùa. Không chỉ "bỏ túi" lượng kiến thức tài chính giá trị, quán quân của cuộc thi sẽ lập tức cầm về nhà 1 tỷ đồng tiền mặt. Số vốn hoành tráng cho hành trình làm chủ đồng tiền ngoài đời thật. Chưa hết, top 3 còn có cơ hội nhận được học bổng CPA trị giá gần 8,500 đô la Úc và top 10 được nhận tấm vé thực tập tại BIDV, định chế tài chính hàng đầu Việt Nam. Đây chính là sức hút "ngầm" của The Moneyverse 2025, nền tảng tri thức và bệ phóng sự nghiệp tài chính đầy hứa hẹn.

Về phía khán giả, ngoài bữa tiệc trải nghiệm công nghệ, quà tặng cực hấp dẫn đang đón chờ ở vòng chung kết. Đây là lần đầu tiên, 1.000 khán giả tại trường quay trực tiếp đấu trí với người chơi thông qua hệ thống The Moneyverse. Nếu thắng, bạn có cơ hội "chạm tay" đến chiếc iPhone 17 siêu hot. Bên cạnh đó, xe đạp Thống Nhất và hàng ngàn voucher ưu đãi sẽ được trao tay khán giả tại vòng chung kết sôi dộng này. Tuy nhiên, hơn cả quà tặng, cơ hội chiêns thắng trên sóng VTV chắc chắn khiến phụ huynh ở nhà "sĩ" với đồng nghiệp, hàng xóm.

Thú vị hơn nữa, chương trình năm nay được ghi hình tại Bảo tàng Vũ Trụ Việt Nam (VNSC) và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC). Với khán giả trực tiếp đến xem, đây là trải nghiệm 2-in-1 để vừa tham quan những công trình mang tính biểu tượng cho tinh thần "khai phá tri thức - mở rộng tương lai", vừa trải nghiệm gameshow tài chính giàu cảm hứng.

Đồng thời, Vòng Chung kết với sự tham gia của Hội đồng chuyên môn quy tụ các tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực tài chính Việt Nam như Tiến sĩ Cấn Văn Lực (Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng Chính phủ), PGS.TS. Đỗ Hoài Linh (Chuyên gia Tài chính cá nhân, Thành viên Ban chuyên môn Vũ trụ Đồng tiền), Ông Phan Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT Tập đoàn đầu tư STI Holdings, và nhà báo Dương Ngọc Trinh, Vũ trụ Đồng tiền hứa hẹn mang đến bầu trời tri thức tài chính mà giảng đường sẽ không dạy bạn.

Hành trình hai mùa của The Moneyverse không chỉ phản ánh tư duy đổi mới và nhạy bén của ban tổ chức, mà còn tái khẳng định cam kết xây dựng cộng đồng thế hệ trẻ năng động, vững chắc sức khoẻ tài chính, tinh thần trong kỷ nguyên số. Đây cũng là trách nhiệm xã hội của chương trình, đồng hành cùng đất nước, góp phần thay đổi cục diện kinh tế quốc gia thông qua phổ cập hiểu biết và kiến thức tài chính toàn dân

Đừng bỏ lỡ Tập 16 - Chung kết Vũ trụ Đồng tiền được phát sóng Chủ nhật (16/11/2025) lúc 14 giờ trên VTV3, phiên bản đầy đủ 60 phút lúc 15 giờ trên kênh Youtube The Moneyverse và TV360.