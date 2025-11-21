Học bổng S80 hỗ trợ học phí tối đa cho IELTS và tiếng Anh giao tiếp trực tuyến

Khi Việt Nam vươn mình – thế hệ trẻ cần ngoại ngữ để tiến xa

Chiều 6/11 tại Hà Nội, Báo Thanh Niên phối hợp cùng SunUni Academy tổ chức Lễ công bố chương trình S80 International Education Scholarship – Học bổng tiếng Anh được xem là dấu ấn nhân văn trong hành trình phát triển giáo dục Việt Nam.

Chương trình ra đời giữa thời điểm ý nghĩa, khi đất nước kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (1945–2025) và 80 năm ngành giáo dục Việt Nam. Sau hành trình kiên cường vượt qua chiến tranh và khó khăn, Việt Nam ngày nay đã khẳng định vị thế trên bản đồ chính trị, kinh tế và tri thức toàn cầu. Và giờ đây, tiếng Anh trở thành cây cầu mới, giúp thế hệ trẻ Việt Nam vươn mình mạnh mẽ hơn.

Các khách mời trong phiên thảo luận "Vai trò của tiếng Anh trong kỷ nguyên vươn mình".

Sự kiện công bố có sự góp mặt của các chuyên gia giáo dục và người nổi tiếng như bà Nguyễn Thị Mai Hữu - Giám đốc Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Trưởng Ban Công tác Thanh Thiếu Niên - Trung Ương Đoàn, bà Nguyễn Thúy Hồng - Nguyên Phó Cục Trưởng Cục Nhà giáo, bà Natalie Sasha Goodwin - Giám đốc học thuật (ĐH Anh Quốc Việt Nam - BUV), biên tập viên Hoài Anh, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh…

Các đại biểu cùng nhận định rằng tiếng Anh không còn là môn học, mà là ngôn ngữ của cơ hội – chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa tri thức, nghề nghiệp và tương lai cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Đại diện các đối tác đồng hành và tài trợ của chương trình S80 International Education Scholarship.

Tại buổi lễ, đại diện nhiều tổ chức giáo dục, công nghệ và tài chính lớn như ĐH Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội (ULIS), ELSA Corp, ClassIn, Rootopia, Payoo, Lotte Finance, Shinhan Finance, IDP Việt Nam... đã ký kết đồng hành cùng S80.

Sự hợp tác đa ngành này tạo nên một hệ sinh thái giáo dục – tài chính toàn diện, cùng chung sứ mệnh vì "Thế hệ S80 – Thế hệ Việt Nam vươn mình."

Học bổng S80 – Bước đột phá trong học tiếng Anh thời đại số

Không chỉ là một quỹ tài trợ, S80 còn là chương trình đào tạo mang tính đổi mới, ứng dụng công nghệ vào giảng dạy để tối ưu hiệu quả học tập.

Giai đoạn đầu, chương trình dành tặng 8.000 suất học bổng giảm đến 70% học phí cho các khóa IELTS và Giao tiếp trực tuyến, cùng 8.000 tài khoản ELSA Business trị giá 3,7 triệu đồng giúp luyện nghe – nói 24/7 bằng công nghệ AI tiên tiến nhất.

Toàn bộ khóa học được triển khai trực tuyến trên nền tảng ClassIn, mô phỏng lớp học thật với tính năng tương tác cao. Người học có thể học mọi lúc, mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời góp phần giảm phát thải CO₂, hướng tới mô hình giáo dục xanh – điều hiếm thấy trong các chương trình học bổng hiện nay.

Khóa IELTS sử dụng giáo trình chuẩn Cambridge và phương pháp giảng dạy TACTICS – hệ thống 7 chiến lược học tập độc quyền của SunUni Academy, vừa chú trọng thực hành, tư duy, hợp tác, vừa đảm bảo phát triển năng lực ngôn ngữ toàn diện và bền vững.

Đội ngũ Cố vấn học tập của SunUni Academy đồng hành, theo sát đảm bảo học viên luôn tiến bộ trong quá trình học.

Song song, khóa Giao tiếp trực tuyến ứng dụng phương pháp độc quyền ThinkTalk – khuyến khích học viên vừa suy nghĩ vừa trao đổi, giúp hình thành tư duy phản biện (Critical Thinking) và phản xạ giao tiếp tự nhiên (Communicative Approach) rất phù hợp với các bạn sinh viên và người đi làm cần môi trường giao tiếp thực tiễn.

Học viên sẽ được theo sát bởi Cố vấn học tập, phụ đạo ngoài giờ miễn phí trình độ cao từ 7.0 tới 8.0 IELTS ngoài giờ học chính thức và hỗ trợ học thuật thường xuyên, đảm bảo duy trì động lực học tập và tiến bộ bền vững.

Chất lượng đào tạo của chương trình được đảm bảo bởi đội ngũ giảng viên nước ngoài có chứng chỉ TESOL/TEFL và giảng viên Việt Nam đạt IELTS 7.5+ tốt nghiệp từ các trường đại học ngoại ngữ hàng đầu.

Bên cạnh đó, SunUni Academy triển khai mô hình 6S độc quyền (Smart Curriculum, Signature Program, Skilled Educators, Superior Technology, Star-rated Support, Strategic Pathway) cùng hệ thống chăm sóc học viên 5 sao - chuẩn 5A, đảm bảo trải nghiệm học tập cá nhân hóa và hiệu quả nhất.

BTC chương trình học bổng S80 trao tặng trao tặng các suất học bổng toàn phần tới các trường đại học, cao đẳng, THCS & THPT.

Đặc biệt, chương trình cũng sẽ tặng 80 học bổng toàn phần trị giá khoảng 7,56 tỷ đồng cho con em thương binh, liệt sĩ, người có công, vợ con chiến sĩ biên giới, hải đảo; đồng thời lan tỏa tri thức qua 80 suất học bổng toàn phần dành cho học sinh, sinh viên nổi bật của các trường đại học, cao đẳng, THCS & THPT tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh...

Những suất học bổng này không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tiếp thêm động lực học tập, giúp thế hệ trẻ tự tin vươn tới ước mơ.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Nguyễn Tiến Nam – Chủ tịch SunUni Academy khẳng định: "Chúng tôi muốn S80 trở thành một hành trình đồng hành. Mỗi học viên được tiếp cận tri thức toàn cầu, được định hướng và phát triển để phát huy tối đa tiềm năng của mình."

Ông Nguyễn Tiến Nam - Chủ tịch SunUni Academy phát biểu trong sự kiện.

Đây không chỉ là một học bổng, mà là lời cam kết đồng hành cùng thế hệ Việt Nam mới – thế hệ dám mơ, dám học, và dám vươn mình ra thế giới. Muốn làm được điều đó, đầu tiên chúng ta phải không có rào cản về ngôn ngữ, không có rào cản với tri thức nhân loại.

