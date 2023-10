Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền: "Tôi mua robot hút bụi, máy rửa bát... không phải vì lười!"

Cuộc sống ngày một phát triển, nhu cầu của con người ngày càng được nâng cao. Do đó, chúng ta luôn có mong muốn sở hữu những thứ tốt nhất giúp cuộc sống của chính mình trở nên dễ dàng, tiện nghi hơn. Những món đồ gia dụng thông minh ra đời vì lẽ đó. Chúng không chỉ là thành quả của các phát minh vượt trội, mà còn mang đến các giải pháp tiện ích giúp giải phóng sức lao động của con người.

Thực tế có thể thấy, nhu cầu tìm mua những món đồ hiện đại này ngày một cao. Không chỉ tìm những món đồ phù hợp, nhiều gia chủ còn chi mạnh tay để sắm về những item mới nhất, tốt nhất, đắt nhất và sở hữu công nghệ tiên tiến nhất thị trường. Điểm chung của những ''đại gia đồ gia dụng'' này không phải vì họ lười lao động, mà họ cảm thấy tầm quan trọng của những món đồ này đối với cuộc sống của bản thân và cả gia đình.

Chị Ngọc Minh (37 tuổi, nhân viên văn phòng) hiện đang sống trong căn chung cư rộng 100m2 tại Hà Nội. Là một người phụ nữ bận rộn với công việc nhưng chị Minh vẫn luôn biết cách sắp xếp thời gian để chăm sóc cho con cái cũng như chăm chút cho ngôi nhà của mình. Gia đình chị hiện đang sử dụng 2 món đồ gia dụng thông minh giúp vệ sinh nhà cửa là robot hút bụi Ecovacs Deebot X2 Omn (khoảng 24,9 triệu) và máy hút bụi Dyson V12s Detect Slim Submarine (khoảng 25,7 triệu). Chị Minh chia sẻ: ''Dù bận nhưng mình vẫn có dư thời gian để lau nhà hay vệ sinh sofa, tuy nhiên mình vẫn chọn mua những món đồ thông minh này vì thích. Bản thân mình và chồng còn là người muốn trải nghiệm những thứ mới như: công nghệ, tính năng mới hay mẫu mã mới,... nên việc chi tiền triệu đến chục triệu để mua các món đồ gia dụng hiện đại là không hề phí phạm. Ngược lại, chúng còn mang đến cho mình thêm nhiều hiểu biết, được mở mang tầm mắt lại hỗ trợ hiệu quả cho cuộc sống hàng ngày của gia đình''.

Chị Minh thường chọn mua những thương hiệu có tiếng trên thị trường như: Dyson, Samsung, Ecovacs, Philips,... vì chị tin tưởng vào mẫu mã cũng như chất lượng của sản phẩm. Với điều kiện tài chính ổn định, gia đình chị thường chọn các dòng sản phẩm ở phân khúc cao từ 10 triệu trở lên. Một trong những món đồ gia dụng thông minh mà chị Minh và chồng tâm đắc nhất sau quá trình sử dụng chính là robot hút bụi Ecovacs Deebot X2 Omn.

''Sau 4 năm chuyển sang nhà mới, mình đã dùng qua 3 chiếc robot hút bụi, nhưng chỉ em máy của nhà Ecovacs mới mang lại cảm giác khác biệt và thích thú cho mình. Mình và chồng chốt mua em này với mức giá hơn 20 triệu, nhìn chung là đắt hơn nhiều so với mắt bằng chung nhưng đến giờ vẫn không hề cảm thấy hối hận hay tiếc tiền. Mình thích thiết kế và cả các tính năng thông minh của máy, nhờ nó mà căn nhà không chỉ sạch sẽ hơn mà còn sang mắt hơn rất nhiều nữa'' - Chị Minh chia sẻ.

Không phải là một người am hiểu công nghệ nhưng chị Mai Anh (31 tuổi, kinh doanh tự do) vẫn tự đặt ra những tiêu chuẩn mà một món đồ gia dụng thông minh cần phải có mỗi khi mua sắm: ''Nói thật, mình không rành về công nghệ hay các tính năng hiện đại nên khi đi shopping thường nhờ anh trai hoặc bố đi cùng để tư vấn. Các tiêu chuẩn để chọn mua đồ dùng của mình là: có nhiều tính năng tiện lợi, hoạt động tốt và thiết kế tinh giản. Mình không đặt nặng vấn đề thương hiệu hay giá cả bởi với mình, một món đồ gia dụng đáng sắm phải là phù hợp với nhu cầu và thói quen sử dụng của bản thân''.

Dù còn độc thân nhưng chị Mai Anh không ngại chi tiền để sở hữu chiếc máy rửa bát BOSCH SMS46HI04E (giá niêm yết khoảng 29 triệu đồng) để hỗ trợ bản thân. Chị cho biết, bản thân cảm thấy được sự cần thiết của món đồ gia dụng này trong cuộc sống hàng ngày. Chúng giống như những người bạn trong nhà, hỗ trợ chị hoàn thành các ''nhiệm vụ'' trong ngày. Khi có người thân và bạn bè đến chơi, nhờ có chiếc máy rửa bát này mà chị có thêm thời gian được ở bên những người mà chị yêu thương. Những ngày bận bịu với công việc, chiếc máy này cũng hỗ trợ chị làm việc, vệ sinh nhiều đồ dùng trong nhà cùng một lúc chứ không chỉ có bán đĩa hay nồi chảo. Hơn gì hết, chị Mai Anh nhận thấy được sự cần thiết của những món đồ gia dụng thông minh này trong căn nhà của mình nên việc đầu tư cho chúng là hoàn toàn xứng đáng.

