TVC My Skin Mentor Dr.G gây sốt với màn xuất hiện mãn nhãn của Call Me Duy, Swatch by Lyn và Kỳ Kỳ

Nhắc đến những KOL/KOC đình đám trong lĩnh vực làm đẹp, không thể không kể đến Call Me Duy, Swatch by Lyn và Kỳ Kỳ. Nổi tiếng với kiến thức skincare chuyên sâu và thường xuyên chia sẻ về chăm sóc da, cả 3 đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng triệu tín đồ làm đẹp với lượng lớn người theo dõi. Mới đây cả 3 có màn xuất hiện đầy ấn tượng trong TVC My Skin Mentor Dr.G với hình ảnh những Skin Mentor chuyên nghiệp.

My Skin Mentor Dr.G - Khi chăm sóc da cũng cần "Mentor"

Không chỉ là thương hiệu chăm sóc da đình đám và uy tín tại xứ Hàn, Dr.G còn được biết đến là "Cố vấn chăm sóc làn da" với hơn 20 năm kinh nghiệm da liễu. Nổi tiếng với triết lý "Mỗi làn da đều có những vấn đề riêng và cần giải pháp chuyên biệt", Dr.G là thương hiệu tiên phong nghiên cứu trên 16 loại da và dữ liệu khoa học để phát triển các sản phẩm cải thiện từng vấn đề da.

Hiểu được khó khăn của các tín đồ skincare khi chật vật đi tìm sản phẩm phù hợp cho da, Dr.G Vietnam vừa cho ra mắt chiến dịch My Skin Mentor Dr.G với sự đồng hành của 3 Skin Mentor sẽ là Cố vấn đích thực, tư vấn giải pháp, đồng hành chia sẻ các kiến thức chăm sóc cho 3 làn da phổ biến: da nhạy cảm, da khô và da dầu. Chiến dịch còn có sự xuất hiện của các "siêu phẩm" chăm sóc cho từng loại da với mục đích truyền cảm hứng trong việc lắng nghe và thấu hiểu làn da để tìm được giải pháp chăm sóc phù hợp nhất, hiệu quả nhất.

Thông điệp My Skin Mentor Dr.G cũng được in lên tất cả bao bì sản phẩm với ý nghĩa mỗi sản phẩm là một "Cố vấn" chăm sóc từng vấn đề da.

Diện mạo mới đầy chuyên nghiệp của 3 Skin Mentor Call Me Duy, Swatch by Lyn và Kỳ Kỳ trong TVC My Skin Mentor Dr.G

Trong TVC và các hình ảnh từ Dr.G, 3 Skin Mentor không chỉ gây sốt với vẻ ngoài thần thái đầy chuyên nghiệp mà còn khiến con dân hội chăm da thích thú vì tự tin khẳng định vai trò cố vấn làn da với kiến thức, trải nghiệm & kinh nghiệm chuyên sâu trong skincare giúp các làn da cải thiện các vấn đề thường gặp, đồng thời mang đến các bộ đôi chuyên biệt cho từng làn da.

Call Me Duy - Skin Mentor cùng da nhạy cảm tìm giải pháp cho các vấn đề da dễ kích ứng, dễ nổi mụn và mẩn đỏ với bộ đôi cực hot:

- Kem dưỡng R.E.D Blemish làm dịu da nhạy cảm, giảm đỏ và nuôi dưỡng da khỏe mạnh.

- Kem chống nắng Green Mild Up Sun+ bảo vệ da toàn diện trước các tác nhân gây hại khi tiếp xúc với nắng.

Swatch by Lyn - Skin Mentor cùng da khô tìm giải pháp cho các vấn đề luôn trong trạng thái thiếu ẩm, dễ khô căng, bong tróc với bộ đôi chủ chốt:

- Kem dưỡng R.E.D Blemish dưỡng ẩm sâu và giữ ẩm lâu dài trên da, giúp da luôn đủ ẩm.

- Kem chống nắng R.E.D Blemish Soothing Up Sun bảo vệ và duy trì hàng rào độ ẩm của da, tránh mất nước khi da tiếp xúc với nắng.

Kỳ Kỳ - Skin Mentor cùng da dầu tìm giải pháp cho các vấn đề da tiết dầu nhờn quá mức, dễ bít tắc lỗ chân lông với 2 sản phẩm chuyên biệt từ Dr.G:

- Kem dưỡng R.E.D Blemish dưỡng ẩm hiệu quả mà không gây nhờn dính hay bít tắc lỗ chân lông.

- Kem chống nắng Brightening Up Sun+ bảo vệ da bền vững và hỗ trợ kiềm dầu, giúp da luôn thoáng mịn.

Sức hút nào khiến Dr.G tin tưởng "chọn mặt gửi vàng" cho Call Me Duy, Swatch by Lyn và Kỳ Kỳ?

Sự đồng điệu trong triết lý chăm sóc da là yếu tố then chốt kết nối Dr.G và 3 Mentor:

Call Me Duy: "Là fan cứng của Dr.G, Duy rất vui khi được đồng hành cùng thương hiệu giúp mọi người tìm kiếm giải pháp cải thiện làn da".

Swatch by Lyn: "Dr.G là thương hiệu uy tín với các sản phẩm cải thiện hiệu quả từng vấn đề da. Lyn tin đây là sự hợp tác hoàn hảo để Lyn chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc da, đặc biệt cho da khô."

Kỳ Kỳ: "Tìm thấy sự đồng điệu trong triết lý chăm sóc da với Dr.G và rất háo hức trở thành Skin Mentor, cùng Dr.G giúp da dầu cải thiện các vấn đề một cách hiệu quả nhất".

Cả 3 Skin Mentor cũng đều là những Beauty Blogger giàu kinh nghiệm, trải nghiệm và luôn đam mê chia sẻ và giúp mọi người cải thiện làn da. Đặc biệt, cả 3 thấu hiểu mong muốn của từng loại da vì bản thân từng trải qua hành trình "khổ luyện" với làn da của mình để trở thành những Skin Mentor đáng tin cậy cho mỗi làn da

Sự đồng hành của Call Me Duy, Swatch by Lyn và Kỳ Kỳ trong vai trò Skin Mentor của Dr.G hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị và hữu ích cho cộng đồng chăm da khoa học. Hãy cùng theo dõi và đón chờ những điều thú vị trong chiến dịch My Skin Mentor Dr.G nhé.

Dr.G đang được phân phối bởi Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Quốc tế Thùy Dung:

Địa chỉ: Số 5 Ngõ Hoàng An A, Đường Lê Duẩn, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Bạn có thể khám phá thêm về thương hiệu và sản phẩm Dr.G tại:

- Fanpage: https://www.facebook.com/DrGVietnamOfficial

- Shopee Mall: https://shopee.vn/drgvn

- TiktokShop: https://www.tiktok.com/@dr.g_official_vn