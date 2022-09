Dùng clip nóng tống tiền bạn gái nhiều lần

Sáng 7-9, lãnh đạo Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận đang tạm giữ hình sự Vũ Doãn Trà (SN 1985, trú tại tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Vũ Doãn Trà tại cơ quan công an

Vũ Doãn Trà được xác định đã dùng clip "nhạy cảm" để " tống tiền " bạn gái là chị Tr.Th.M. (SN 1997, thường trú tại xã Minh Khương, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, hiện đang tạm trú tại địa bàn quận Đồ Sơn).

Trước đó, ngày 4-9, chị Tr.Th.M. đến Công an quận Đồ Sơn trình báo bị bạn trai là Vũ Doãn Trà nhiều lần cưỡng đoạt tài sản với tổng số tiền là 6 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy, Công an quận Đồ Sơn đã vào cuộc điều tra, xác minh vụ việc.

Quá trình làm việc với lực lượng công an, Vũ Doãn Trà đã khai nhận từ tháng 4-2022, đối tượng có quan hệ tình cảm và nhiều lần quay phim việc quan hệ "tình cảm" với chị Tr.Th.M.. Trà đã tính toán, lập tài khoản Facebook lấy nick name là "Triệu Vy". Trà liên tục đe dọa bạn gái về việc lấy hình ảnh trong "clip nóng" của chị đăng lên mạng xã hội nếu chị M không muốn hình ảnh bị phát tán để ép chị phải cho tiền. Trà đã chiếm đoạt của chị M. tổng số tiền là 6 triệu đồng.