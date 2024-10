Đừng bỏ lỡ cơ hội tham quan triển lãm HPV tiên phong tại Việt Nam

Hiểu đúng về yêu bản thân và sống lành chủ động



Nhiều người trong chúng ta ngày càng quan tâm và theo đuổi lối sống lành mạnh như một cách để yêu thương bản thân. Ai cũng hiểu rằng, sống khỏe từ hôm nay chính là chìa khóa dẫn đến một tương lai hạnh phúc. Thói quen ngủ đúng giờ, uống đủ nước, và vận động mỗi ngày đã trở nên quen thuộc. Nhưng liệu những điều đó đã đủ để đảm bảo thân khỏe, trí sáng, tâm an?

Quan tâm đến sức khỏe từ hiện tại chính là hành động yêu thương bản thân đích thực.

Một yếu tố không thể thiếu trong lối sống lành mạnh mà nhiều người thường bỏ qua chính là kiểm tra sức khỏe định kỳ. "Cảm thấy không cần thiết" hay "mất thời gian"... là một trong nhiều lý do được đưa ra để chúng ta trì hoãn việc kiểm tra sức khỏe, bao gồm cả việc dự phòng những nguy cơ tiềm ẩn như HPV - Human Papillomavirus, một loại vi rút gây u nhú ở người.

Trong khi đó, HPV lại có khả năng gây ra những bệnh nguy hiểm ở cả hai giới (1). Theo Tổ chức Y tế Thế giới - WHO, gần 100% số ca nhiễm ung thư cổ tử cung ở nữ giới đều do HPV gây ra (2). Chỉ riêng tại Việt Nam, ước tính bình quân mỗi ngày có 7 phụ nữ qua đời vì căn bệnh này (3). Ở nam giới, một số típ HPV có nguy cơ cao gây ra ung thư dương vật, ung thư hậu môn… Đây đều là những căn bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ và chức năng sinh sản của phái mạnh (4). Những tổn thương thể chất và tinh thần do ung thư liên quan đến HPV gây nên cũng phần nào làm giảm chất lượng sống của người bệnh.

Với mong muốn nâng cao nhận thức cộng đồng, MSD Việt Nam mang đến triển lãm về HPV mang tên "Thương mình ở tương lai - Love your future self." Triển lãm sử dụng công nghệ AI cùng cách tiếp cận chủ đề HPV đầy sáng tạo, hứa hẹn mang đến trải nghiệm trực quan cho người xem.

Triển lãm HPV tại Việt Nam sẽ truyền nguồn cảm hứng để mỗi người yêu thương chính mình nhiều hơn.

Ghé thăm "Thương mình ở tương lai" để yêu bản thân từ hôm nay

Một trong những yếu tố khiến triển lãm "Thương mình ở tương lai" thu hút đông đảo cộng động mạng chính là Immersive Room - căn phòng vô cực, nơi bạn có thể gặp chính mình ở tương lai. Có rất nhiều câu hỏi chúng ta thường nghĩ đến khi hình dung về bản thân trong những năm tiếp theo cuộc đời. Và ngay khi bước vào căn phòng này, đáp án sẽ được tìm thấy khi chân dung bạn của 10, 20 năm sau hiện lên đầy trực quan, rõ nét. Được nhìn thấy bản thân nhiều năm sau chính là động lực để mỗi người quan tâm đến bản thân nhiều hơn ở hiện tại.

Bạn sẽ gặp chính mình ở tương lai khi bước chân vào Immersive Room.

Là triển lãm khai thác chủ đề HPV tiên phong tại Việt Nam, "Thương mình ở tương lai" sẽ mang đến cho khán giả kiến thức về HPV một cách chi tiết nhưng không kém phần sáng tạo, hấp dẫn. Không còn là màn hình điện thoại và sách báo, bạn sẽ chính thức bước vào khu vực công viên ánh sáng đầy huyền ảo, mê hoặc với khu vực triển lãm thấu cảm về HPV "Thân khỏe", "Trí sáng" và "Tâm an" để loại bỏ những lầm tưởng và hiểu thêm về HPV.

Khu vực triển lãm thấu cảm về HPV giúp khách tham quan có cơ hội được hiểu chi tiết về HPV.

Đặc biệt hơn, MSD Việt Nam còn mang đến trải nghiệm kiến thức đa dạng khi ở cuối chuyến đi, khán giả sẽ gặp Đại sứ AI Minah – Cộng đồng phòng vệ HPV luôn sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc của bạn liên quan đến HPV. Đây là dự án được triển khai bởi Hội Y học Dự phòng Việt Nam phối hợp cùng MSD với sứ mệnh nâng cao nhận thức cộng đồng về dự phòng các bệnh ung thư và bệnh lý nguy hiểm do HPV gây ra.

Đại sứ AI Minah – Cộng đồng phòng vệ HPV sẽ luôn giải đáp tất cả thắc mắc của khách tham quan.

Bên cạnh sứ mệnh truyền tải kiến thức về HPV và khuyến khích yêu thương bản thân, "Thương mình ở tương lai" còn là một "studio sống ảo" lý tưởng, nơi các bạn trẻ có thể thỏa sức chụp hình ở mọi ngóc ngách. Ngoài ra, khán giả khi ra về còn mang về những phần quà kháng thương "xịn sò", khiến hành trình khám phá kiến thức và tương lai của mỗi người trở nên lý thú, trọn vẹn. Dù hành trình tại triển lãm kết thúc, những giá trị sẽ còn lại mãi khi bạn in hình mình trên bức tranh khổng lồ để cùng tham gia "cộng đồng chung tay đẩy lùi HPV".

Triển lãm "Thương mình ở tương lai" sẽ diễn ra từ 18 - 20 tháng 10 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đếm ngược để chờ đợi ngày chính thức bước vào hành trình khám phá tri thức để thương mình nhiều hơn nhé. Và hãy nhớ luôn tham vấn chuyên gia y tế khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe để được chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

