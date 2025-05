Dừng bán nhiều dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ từ ngày 1/7/2025

Được biết, sự thay đổi này nhằm đáp ứng quy định mới tại nghị định 46/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm. Cụ thể, tại Điều 102. Quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư, Điểm a, Khoản 2 quy định: Quyền lợi bảo hiểm rủi ro bao gồm quyền lợi tử vong và quyền lợi thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Trong thời hạn 2 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực (NĐ có hiệu lực ngày 1/7/2023), doanh nghiệp bảo hiểm được tiếp tục cung cấp các quyền lợi của hợp đồng bảo hiểm liên kết đầu tư theo quy định tại quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư đã được Bộ Tài chính phê chuẩn trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

Trong khi đó, hiện nhiều sản phẩm chính bảo hiểm nhân thọ không chỉ có quyền lợi bảo hiểm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn mà còn đính kèm theo các quyền lợi liên quan tai nạn, bệnh hiểm nghèo,…

Lấy ví dụ, sản phẩm liên kết chung VITA – Sống lạc quan của Generali, ngoài quyền lợi bảo hiểm tử vong và Tử vong do tai nạn còn có quyền lợi bệnh hiểm nghèo như bệnh tiểu đường, ung thư, …

Tương tự, loạt sản phẩm bảo hiểm tại Manulife cũng gồm nhiều quyền lợi đính kèm, ngoài quyền lợi tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn. Theo tìm hiểu gần đây, các đại lý Manulife cho biết, từ 1/7/2025 sẽ ngừng triển khai các sản phẩm bảo hiểm như: An Tâm Vui Sống, Hành Trình Hạnh Phúc, Món Quà Tương Lai, Manulife Tự Tin 360, Khởi Đầu Hạnh Phúc và các sản phẩm bổ trợ liên quan. Đối với các hợp đồng bảo hiểm mà khách hàng đã tham gia thì quyền lợi vẫn tiếp tục được đảm bảo theo quy định và điều khoản sản phẩm trong hợp đồng.

Hay tại AIA, các đại lý và nhân viên tư vấn cho biết, từ 1/7/2025 sẽ dừng bán sản phẩm Trọn vẹn cân bằng. Sản phẩm Trọn vẹn cân bằng của AIA đang có quyền lợi bảo vệ trọn đời đến 100 tuổi, được tặng 25% khi mắc ung thư nghiêm tọng, nhận thêm % số tiền bảo hiểm tùy theo loại thương tật do tai nạn, nhận 100% quyền lợi bảo hiểm khi Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Bệnh giai đoạn cuối hoặc Tử vong, nhận thêm 15% nếu tử vong không hút thuốc lá, nhận thêm 100% quyền lợi BH khi tử vong do tai nạn hoặc 200% khi tử vong do tai nạn trong các trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên từ 1/7/2025, sản phẩm mới sẽ chỉ có quyền lợi bảo vệ trọn đời đến 100 tuổi và Nhận 100% quyền lợi BH khi Tàn tật toàn bộ và vĩnh viễn hoặc Tử vong.

Một số công ty bảo hiểm cũng đã có động thái triển khai sản phẩm bảo hiểm mới để thay thế. Chẳng hạn như Prudential gần đây đã giới thiệu Pru – Bảo vệ tối đa, quyền lợi bảo hiểm rủi ro sản phẩm chính chỉ bao gồm tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn.