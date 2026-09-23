Đúng 1 tuần từ khi cánh cửa tại 35 Tràng Tiền đóng lại, di sản 70 năm từ thời "bao cấp" của triệu người Hà Nội đang dần "chuyển mình"

Một địa chỉ từng quen thuộc với nhiều thế hệ người dân thủ đô và cả du khách trong, ngoài nước giờ đây đã có sự thay đổi sau 70 năm.

“Một buổi sáng đi qua phố Tràng Tiền, tôi bất giác chậm lại khi tới cửa hàng 35 Tràng Tiền. Khoảng sân từng chật kín khách giờ vắng vẻ, không còn những hàng người kéo dài tới quầy hay cảnh khách cầm que kem đứng ăn ngay phía trước cửa. Dù đã biết cửa hàng ngừng phục vụ, cảm giác nhìn thấy một địa chỉ quen thuộc thực sự im tiếng vẫn tạo ra một khoảng hụt hẫng khó gọi tên”.

Đó là lời tâm sự được chị N.T.H.Mai (48 tuổi, Vĩnh Tuy, Hà Nội) chia sẻ với phóng viên.

Cảm giác tiếc nuối ấy không phải cá biệt. Trong những ngày cuối trước khi điểm bán 35 Tràng Tiền dừng phục vụ từ 15/9, nhiều người tìm tới đây để ăn thêm một cây kem, chụp lại một bức ảnh hoặc để lại lời nhắn tại “Bức tường Ký ức”. Hình ảnh dòng khách xếp hàng trong những ngày cuối tạo nên sự tương phản rõ rệt với không gian im ắng chỉ một tuần sau đó.

Một địa chỉ đủ lâu để trở thành ký ức Hà Nội với nhiều người

Kem Tràng Tiền ra đời năm 1958. Qua gần bảy thập kỷ, cửa hàng 35 Tràng Tiền dần vượt ra ngoài vai trò của một điểm bán thông thường để trở thành địa chỉ quen thuộc trong những chuyến đi quanh Hồ Gươm của nhiều thế hệ.

Đi Bờ Hồ, ghé Tràng Tiền, mua một cây kem rồi đứng ăn ngay tại chỗ từng là một trải nghiệm rất đời thường. Những đứa trẻ được bố mẹ dẫn tới đây sau này lớn lên, quay lại cùng bạn bè, người yêu rồi lại tiếp tục đưa con mình tới.

Chính sự lặp lại ấy khiến ký ức về Kem Tràng Tiền không chỉ nằm ở hương vị của một món ăn, mà còn gắn với một địa điểm, những người đi cùng và cả một thói quen của đời sống đô thị.

Ông Trương Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Kem Tràng Tiền, chia sẻ: “Điểm bán 35 Tràng Tiền không chỉ là một cửa hàng, mà là một phần ký ức của Hà Nội và của nhiều thế hệ khách hàng”.

Những hình ảnh về cửa hàng 35 Tràng Tiền giai đoạn trước (Ảnh tư liệu Kem Tràng Tiền)

Theo ông, nơi đây đã chứng kiến nhiều thay đổi của cả thành phố lẫn khách hàng. Những hình ảnh như một người ghé mua que kem, gia đình đưa con cháu trở lại hay những cuộc gặp gỡ giản dị tại cửa hàng khiến điểm bán 35 Tràng Tiền mang ý nghĩa vượt khỏi chức năng của một điểm bán.

Nhìn lại những hình ảnh của cửa hàng qua các thời kỳ, có thể thấy Hà Nội xung quanh cửa hàng 35 Tràng Tiền đã thay đổi rất nhiều. Phương tiện thay đổi, phố xá thay đổi, những điểm vui chơi mới xuất hiện và cách một người trẻ tìm kiếm một món ăn ngon hôm nay cũng khác xa vài chục năm trước.

Thế nhưng một hình ảnh gần như được giữ lại qua nhiều thế hệ: khách mua kem rồi đứng ăn ngay tại cửa hàng.

Ông Trương Anh Tuấn cho rằng “di sản” của cửa hàng 35 Tràng Tiền cũng không chỉ nằm ở những thứ hữu hình. “Di sản lớn nhất không chỉ nằm ở biển hiệu hay không gian cửa hàng, mà nằm ở hương vị, sự giản dị, cảm giác thân thuộc và những câu chuyện mà khách hàng đã gửi lại nơi đây”, ông nói.

Có lẽ chính chữ “giản dị” phần nào lý giải sức sống của ký ức ấy.

Hình ảnh khách hàng xếp hàng mua kem, rồi ăn ngay trong sân trở thành ký ức quen thuộc với nhiều người dân và du khách khi tới Kem Tràng Tiền cơ sở 35 Tràng Tiền (Ảnh tư liệu Kem Tràng Tiền)

Không nhất thiết phải có một chiếc bàn đẹp hay một không gian cầu kỳ. Người ta bước vào, mua một cây kem, đứng ăn vài phút rồi tiếp tục chuyến đi quanh Hồ Gươm.

Một cây kem, một khoảng sân, một vài phút dừng chân. Những điều rất nhỏ ấy được lặp lại trong hàng chục năm và dần trở thành một phần quen thuộc của thành phố.

Những ký ức cuối cùng được để lại trên một bức tường

Trong giai đoạn cuối trước khi cửa hàng 35 Tràng Tiền dừng phục vụ, Kem Tràng Tiền triển khai hoạt động mang tên “Bức tường Ký ức”.

Theo ông Trương Anh Tuấn, khách hàng có thể chụp ảnh, giữ một tấm cho mình và để lại một tấm cùng lời nhắn tại cửa hàng. Những hình ảnh và câu chuyện này sẽ tiếp tục được thương hiệu lưu giữ và kể lại tại các không gian mới. Đó là một cách chia tay khá đặc biệt với một địa chỉ đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

Trong hàng chục năm trước đó, hầu hết ký ức tại cửa hàng 35 Tràng Tiền được hình thành mà không ai chủ ý lưu giữ chúng. Một đứa trẻ được bố mẹ dẫn đi ăn kem, một nhóm sinh viên ghé qua trong buổi tối cuối tuần, một đôi trẻ dừng lại sau khi đi dạo Hồ Gươm hay một gia đình nhiều thế hệ cùng chọn những hương vị quen thuộc.

Người ta ăn kem rồi đi về. Những câu chuyện ở lại trong trí nhớ. Chỉ đến những ngày cuối cùng, những ký ức vốn vô hình ấy mới được cụ thể hóa bằng các bức ảnh và những dòng chữ trên một bức tường.

Những lời nhắn của những khách hàng, có người đã gắn bó với điểm bán 35 Tràng Tiền từ thời "bao cấp" (Ảnh Kem Tràng Tiền)

Mỗi tấm ảnh là một câu chuyện riêng. Khi đặt cạnh nhau, chúng phần nào cho thấy cửa hàng 35 Tràng Tiền đã hiện diện trong đời sống của nhiều người theo những cách rất khác nhau.

Theo Tổng Giám đốc Kem Tràng Tiền, điều cần được bảo tồn trước hết không phải một món đồ cụ thể, mà là “tinh thần và giá trị mà điểm bán 35 Tràng Tiền đã tạo ra trong lòng khách hàng”. Cũng bởi vậy, việc cửa hàng 35 Tràng Tiền khép lại không đồng nghĩa câu chuyện Kem Tràng Tiền dừng lại ở đây.

“Điều quan trọng nhất không phải là giữ nguyên một địa điểm, mà là làm thế nào để những giá trị cốt lõi đã được hình thành tại nơi đây tiếp tục được gìn giữ và phát triển trong những không gian mới”, ông Trương Anh Tuấn chia sẻ.

Theo đại diện thương hiệu, dù không gian, hình thức phục vụ hay cách tiếp cận khách hàng có thể thay đổi, những giá trị Kem Tràng Tiền muốn duy trì gồm hương vị đặc trưng, chất lượng sản phẩm, sự gần gũi và tinh thần gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đó cũng là bài toán đặt ra khi một thương hiệu lâu đời rời khỏi không gian đã quá quen thuộc để bước sang một mô hình khác.

“Chúng tôi không muốn thay thế sự giản dị vốn có”, ông Tuấn nói.

Theo ông, điều Kem Tràng Tiền muốn bổ sung là những điều kiện thuận tiện và thoải mái hơn để khách hàng tiếp tục thưởng thức những hương vị quen thuộc, đồng thời chia sẻ khoảnh khắc cùng gia đình và bạn bè.

Một địa chỉ khép lại, những không gian mới tiếp tục câu chuyện

Một tuần sau khi cửa hàng 35 Tràng Tiền ngừng phục vụ, khoảng sân quen thuộc đã yên ắng hơn. Tuy nhiên, Kem Tràng Tiền vẫn tiếp tục hiện diện tại khu vực trung tâm Hà Nội thông qua hệ thống những điểm bán chính thức khác.

Trong đó, Heritage Flagship Store tại 18 Hàng Bài được phát triển theo hướng một không gian mới, hiện đại và chỉn chu hơn về trải nghiệm. Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể tìm đến cửa hàng 44 Tràng Tiền – vẫn nằm trên chính con phố đã gắn với tên thương hiệu – và điểm bán 18 Ngô Quyền. Ba địa chỉ này là những điểm bán được Kem Tràng Tiền giới thiệu tới khách hàng sau khi cửa hàng 35 Tràng Tiền dừng đón khách.

Sự xuất hiện của các không gian mới cũng cho thấy câu chuyện Kem Tràng Tiền không còn được đặt trọn vào một địa chỉ duy nhất.

Nếu 44 Tràng Tiền giúp thương hiệu tiếp tục hiện diện ngay trên con phố đã tạo nên tên gọi Kem Tràng Tiền, thì 18 Ngô Quyền và đặc biệt là Heritage Flagship Store 18 Hàng Bài mở rộng câu chuyện sang những cách tiếp cận và trải nghiệm mới. Đặc biệt, tại Heritage Flagship Store 18 Hàng Bài, thương hiệu gọi cách tiếp cận này là “tinh thần tiếp nối”.

Từ một thương hiệu từng được nhớ đến gần như đồng thời với một địa chỉ cụ thể, Kem Tràng Tiền đang hướng tới việc đưa những giá trị quen thuộc – từ hương vị, chất lượng, sự gần gũi đến mối liên hệ với nhiều thế hệ người Hà Nội – vào những không gian phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại.

Theo Tổng Giám đốc thương hiệu, trong chặng đường tiếp theo, Kem Tràng Tiền muốn được nhớ đến không chỉ bởi sản phẩm, mà còn bởi những trải nghiệm gắn với văn hóa, ký ức và nhịp sống Hà Nội.