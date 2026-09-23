Huy Forum với “bài ca IELTS” thì quen rồi, còn Huy Forum quẩy Karaoke Run cùng Sunsilk thì sao?

Chạy bộ, hát karaoke, nhập hội cùng các đồng fans và thoải mái bung cá tính giữa đám đông. Đại hội Karaoke Run - Không Bóng Tóc Không Về của Sunsilk đã tạo nên một cuộc vui đúng chất người trẻ. Bên cạnh đó, "unlock" một phiên bản Huy Forum đầy năng lượng và "quá trời meme".

Một đường chạy nhưng không quá bận tâm chuyện về đích nhanh hay chậm. Thay vào đó, người tham gia có thể vừa chạy, vừa dừng lại tương tác, được KOL tiếp sức bằng bánh, nước và hòa vào những hoạt động liên tục diễn ra trên hành trình. Chỉ riêng cách ghép "karaoke" với "run" đã đủ khiến "Đại hội Karaoke Run - Không Bóng Tóc không về" của Sunsilk trở thành một sự kiện khá khác biệt.

Diễn ra cuối tháng 8, Karaoke Run là màn đưa thế giới "Hẻm Bóng" của Sunsilk từ màn hình ra ngoài đời thực. Những chi tiết như âm nhạc, karaoke, màu sắc rực rỡ và tinh thần vui hết mình tiếp tục được kéo dài xuyên suốt sự kiện. Người tham gia cũng được gọi vui là những "cư dân Hẻm Bóng", cùng nhập hội trong một không gian thiên về trải nghiệm hơn là thi đấu.

Sự kiện có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc với giới trẻ như mẹ Bùi, chú Thỏ và thầy Huy. Mỗi người mang một màu sắc riêng, tạo điểm nhấn cho chương trình. Trong số đó, thầy Huy - Huy Forum lại gây chú ý theo cách khá bất ngờ: bước ra khỏi hình ảnh chiến thần IELTS quen thuộc để nhập hội chạy, hát và "bung mood" cùng đám đông.

Không còn bài giảng hay những buổi livestream tốc độ cao, thầy Huy tại Karaoke Run khá thoải mái và quậy hơn hẳn. Huy vốn không xây dựng hình ảnh theo kiểu quá chỉn chu hay xa cách. Trên mạng xã hội, khán giả đã quen với một Huy Forum nói nhanh, biểu cảm phong phú, phản ứng tự nhiên và khả năng tự tạo meme vốn đã thành "đặc sản". Khi bước vào một không gian có âm nhạc, vận động và những màn tương tác liên tục như Karaoke Run, những nét tính cách ấy vẫn được giữ nguyên.

Chính sự thoải mái này khiến hình ảnh Huy Forum x Sunsilk dễ chạm tới nhóm khán giả trẻ: không cần cố trở nên hoàn hảo, cũng không cần thay đổi bản thân để vừa với một khuôn hình có sẵn.

Ở một góc nhìn khác, cá tính của Huy cũng khá ăn khớp với tinh thần mà sự kiện hướng tới. Với người trẻ hôm nay, vẻ ngoài thu hút không nằm ở sự chỉn chu tuyệt đối, mà nằm ở năng lượng tỏa ra từ chính sự tự tin và thoải mái khi là chính mình. Một mái tóc khỏe, một tinh thần vui vẻ, chủ động - đó có lẽ là công thức làm đẹp mà nhiều người đang hướng tới, thay vì chạy theo những tiêu chuẩn cứng nhắc.

Sự xuất hiện của Huy Forum trong khuôn khổ sự kiện, vì vậy, không đơn thuần là một lần góp mặt, mà phần nào phản ánh đúng tinh thần chung mà nhiều thương hiệu làm đẹp đang hướng đến cùng Gen Z: tôn trọng sự khác biệt, đề cao năng lượng tích cực, và để mỗi người trẻ tự do thể hiện phiên bản tự tin nhất của chính mình.