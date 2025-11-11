Dù quần áo ố vàng hay bẩn đến mấy, "bát nước thần" này cũng trị được

Trong tủ đồ của hầu hết các gia đình đều có vài chiếc áo trắng từng “sáng chói” khi mới mua, nhưng chỉ sau một thời gian sử dụng đã ngả màu, ố vàng, đặc biệt là ở cổ, tay áo hay vùng nách. Nhiều người tưởng đó là vết bẩn không thể cứu, đành tiếc nuối bỏ đi. Thực tế, chỉ với một mẹo cực đơn giản, bạn hoàn toàn có thể giúp áo quần trắng sáng trở lại mà không cần dùng hóa chất mạnh.

1. Bí quyết từ hai nguyên liệu quen thuộc trong bếp

Thứ “thần dược” giúp áo trắng trở lại chỉ gồm baking soda (muối nở) và giấm trắng - hai nguyên liệu vốn luôn có sẵn trong mọi căn bếp. Khi kết hợp với nhau, chúng tạo ra phản ứng sủi bọt giúp làm mềm vết bẩn, đánh bật các mảng ố vàng do mồ hôi, dầu cơ thể hay chất tẩy rửa còn sót lại.

Cách làm như sau:

Bạn chuẩn bị một chậu nước ấm (khoảng 3–5 lít).

Thêm 1 đến 2 thìa baking soda và 1 thìa giấm trắng, khuấy đều.

Ngâm áo quần bị ố trong hỗn hợp này 20-30 phút.

Với vết bẩn cứng đầu, có thể dùng bàn chải mềm chà nhẹ ở cổ và tay áo.

Sau đó giặt lại bằng nước sạch, phơi nơi thoáng gió.

Chỉ sau một lần giặt, bạn sẽ thấy áo sáng rõ rệt, vải mềm hơn và không còn cảm giác “xơ cứng” như khi dùng bột giặt mạnh.

2. Vì sao cách này hiệu quả?

Baking soda có tính kiềm nhẹ, giúp trung hòa axit trong mồ hôi, tẩy sạch bụi bẩn và khử mùi hôi. Trong khi đó, giấm trắng có tính axit nhẹ giúp hòa tan cặn xà phòng, làm mềm sợi vải và tăng khả năng làm trắng. Khi hai thành phần kết hợp, phản ứng sủi bọt tạo ra oxy giúp làm bong lớp ố bám lâu ngày - một nguyên lý tương tự nhiều loại nước tẩy rửa công nghiệp, nhưng an toàn và thân thiện hơn rất nhiều.

3. Mẹo giữ áo trắng lâu ngả màu

- Giặt riêng đồ sáng màu, đặc biệt là áo trắng.

- Không đổ trực tiếp nước giặt hoặc xà phòng lên áo khô.

- Với áo mặc hàng ngày, nên giặt ngay sau khi thay, tránh để mồ hôi ngấm lâu.

- Mỗi tuần nên “tẩy nhẹ” bằng hỗn hợp baking soda & giấm một lần để áo luôn sáng.

4. Vừa tiết kiệm vừa an toàn

Nhiều người đã thử và công nhận: chi phí cho mỗi lần làm sạch chỉ khoảng vài nghìn đồng, nhưng hiệu quả không kém gì các loại dung dịch tẩy đắt tiền. Không chỉ giúp quần áo trắng sáng, phương pháp này còn góp phần giảm lượng rác thải dệt may - bởi rất nhiều món đồ bị bỏ đi chỉ vì không còn trắng như mới.