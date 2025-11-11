Samsonite kỷ niệm 25 năm hành trình tại Việt Nam: Đánh dấu cột mốc phát triển và mở rộng hệ thống

Từ những ngày đầu vào thị trường năm 2000 đến nay, Samsonite đã phát triển hệ thống hơn 100 cửa hàng trải dài khắp 3 miền Bắc – Trung – Nam, khẳng định vị thế thương hiệu cao cấp uy tín và thịnh hành được hàng triệu khách hàng tại Việt Nam tin dùng và ủng hộ suốt nhiều năm qua.

Sự kiện có sự tham dự của nhiều khách mời thân thiết, nghệ sĩ, KOLs, Fashionista , cùng nhau nhìn lại hành trình 25 năm và chia sẻ góc nhìn về phong cách di chuyển hiện đại, tinh tế và bền vững.

Tại đêm kỷ niệm, các bộ sưu tập nổi bật được giới thiệu gồm:

- Major Lite được sản xuất tại Châu Âu với chất liệu Curv® cao cấp – bền bỉ, chống va đập và siêu nhẹ

- Proxis với chất liệu Roxkin™ độc quyền có khả năng phục hồi hình dạng.

- C-Lite – siêu nhẹ chỉ 1,9kg với vật liệu Curv®, thiết kế mang tính biểu tượng.

- EVOA Z gây ấn tượng với hệ thống bánh xe Aero-Trac™ giảm chấn vượt trội, mang đến trải nghiệm di chuyển êm ái và linh hoạt trên mọi địa hình. Sản phẩm đạt giải thưởng Reddot danh giá cho thiết kế xuất sắc

- Lite-Geo™ – balo doanh nhân chỉ 450g, tối giản và linh hoạt. Đạt giải thưởng Reddot danh giá

Bộ sưu tập mới Paralux là sự tái định nghĩa tinh tế cho du lịch hiện đại, được thiết kế dành cho những công dân toàn cầu có gu thẩm mỹ cao. Paralux đã tích hợp một cách tài tình giữa thiết kế tiên phong, hiệu suất vượt trội và cam kết vững chắc với tính bền vững. Paralux giành được hai giải thưởng Red Dot danh giá cho hạng mục "Thiết kế Bền vững" (Sustainability Design) và "Thiết kế Cao cấp & Lối sống" (Luxury Design & Lifestyle).

Ngoài ra, nhân dịp kỷ niệm 25 năm, Samsonite Việt Nam đóng góp 250 triệu đồng để hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ như một phần san sẻ trong thời điểm khó khăn này.

Kỷ niệm 25 năm, thương hiệu có nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn và quà tặng trên toàn hệ thống và website chính thức.

Website: https://samsonite-vietnam.com

Hotline CSKH: 1800 6360