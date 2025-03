Du lịch Việt Nam vượt qua Singapore

Bloomberg cho biết, Việt Nam đang nổi lên là quốc gia được ghé thăm nhiều thứ ba trong khu vực Đông Nam Á với 17,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm ngoái - vượt qua Singapore, đứng sau Malaysia với 25 triệu du khách và Thái Lan với 35 triệu khách.

“Không phải tự nhiên người ta gọi Việt Nam là đất nước rồng bay, bởi những con số vừa nêu đã chứng tỏ đây là quốc gia đứng đầu khu vực về phục hồi du lịch”, The Economic Times đánh giá, 5 năm kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, du lịch Việt Nam đã phục hồi đến 98% so với trước đại dịch, vượt qua các nước cùng khu vực như Singapore (86%)...

Đà tăng trưởng du lịch của Việt Nam hiện không có dấu hiệu chậm lại. Trong 2 tháng đầu năm nay, có gần 4 triệu khách du lịch quốc tế đến Việt Nam - tương đương tăng 30,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Việt Nam đang là quốc gia được ghé thăm nhiều thứ ba trong khu vực Đông Nam Á với 17,5 triệu lượt khách quốc tế vào năm ngoái - vượt qua Singapore. Ảnh: Bloomberg.

Theo TTW, có nhiều yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng thần kỳ của du lịch Việt Nam nhưng việc ngày càng có nhiều đường bay thẳng đến Việt Nam là yếu tố hàng đầu. Đồng thời, việc từ năm 2023 Việt Nam đưa ra chính sách thị thực điện tử mới, cho phép du khách lưu trú tối đa 90 ngày - gấp ba lần giới hạn trước đó - và miễn thị thực cho du khách 16 nước bao gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha... được coi là yếu tố thứ hai kích thích du khách quốc tế đến Việt Nam.

Ngoài ra, việc các thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới như JW Marriott, Park Hyatt, Luxury Collection, Ritz-Carlton Reserve... ngày càng xuất hiện nhiều ở Việt Nam cũng là một yếu tố thu hút du khách. Hay việc ngày càng có nhiều món ăn của Việt Nam lọt vào danh sách Michelin Guide đã giúp nền ẩm thực của Việt Nam được công nhận trên toàn cầu và thu hút những du khách quốc tế đến khám phá ẩm thực.

Cũng theo The Economic Times, Việt Nam đang có sự gia tăng chưa từng có về lượng du khách Ấn Độ, với hơn 500.000 lượt vào năm ngoái - tăng 297% so với mức trước đại dịch. Trong đó người Ấn Độ thích tổ chức các đám cưới xa hoa ở Phú Quốc (Kiên Giang) hay Hạ Long (Quảng Ninh). Riêng Đà Nẵng được coi là điểm đến du lịch hàng đầu của du khách Ấn Độ bởi năm ngoái thành phố này đã đón 222.000 người Ấn - chiếm 5,3% tổng số lượt khách quốc tế đến Việt Nam và tăng 13,5 lần so với năm 2019.

Người Ấn Độ thích tổ chức các đám cưới xa hoa ở Phú Quốc hay Hạ Long. Ảnh minh họa: Lộc Liên.

Không chỉ Ấn Độ, khách Trung Quốc cũng đang chuyển hướng đến Việt Nam rất nhiều. Minh chứng là trong 2 tháng đầu năm có 956.000 người Trung Quốc đến Việt Nam - trở thành thị trường gửi khách lớn nhất đầu năm nay của nước ta.

Trước những tiềm năng vừa nêu, Việt Nam đang đặt ra mục tiêu đầy tham vọng cho năm nay là đón 23 triệu du khách quốc tế. Đến tháng 3/2026, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào hoạt động Việt Nam kỳ vọng sẽ đón được 25 triệu khách quốc tế trong 1 năm.

"Nhìn về phía trước, mục tiêu dài hạn của Việt Nam là vượt qua Malaysia để trở thành quốc gia có lượng du khách đến thăm nhiều thứ hai ở Đông Nam Á, chỉ đứng sau Thái Lan. Với sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch , ngành dịch vụ lưu trú đang mở rộng và chính sách thị thực được cải thiện, Việt Nam đang sẵn sàng trở thành một trong những điểm đến du lịch được săn đón nhất trong khu vực", The Economic Times viết.