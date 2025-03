Năm 2025 đi du lịch ở quốc gia nào an toàn và kém an toàn nhất?

Theo danh sách mà nền tảng dữ liệu cộng đồng Numbeo đưa ra cho những ai quan tâm đến an ninh cá nhân, quốc gia nhỏ bé Andorra của châu Âu là nơi an toàn nhất cho những người thích du lịch vòng quanh thế giới; trong khi nước Mỹ lại chỉ xếp thứ 89.

Để đưa ra chỉ số an toàn năm 2025, Numbeo đã xếp hạng 146 quốc gia, vùng lãnh thổ dựa trên mức độ tội phạm chung được rút ra từ các cuộc khảo sát do những người truy cập trang web của họ thực hiện.

Numbeo sử dụng các phản hồi trong cuộc khảo sát về mức độ an toàn mà cư dân cảm thấy khi đi bộ vào ban ngày và ban đêm. Nền tảng này cũng tính đến những lo lắng về cướp giật, trộm xe, sự tấn công vật lý của người lạ, nạn quấy rối ở nơi công cộng, sự phân biệt đối xử dựa trên màu da, dân tộc, giới tính hoặc tôn giáo...

Ngoài ra, Numbeo còn xem xét mức độ tội phạm liên quan đến tài sản, chẳng hạn như trộm cắp, phá hoại và các tội phạm bạo lực như tấn công, giết người và xâm hại tình dục. Sau đó, nên tảng này đánh giá từng quốc gia, vùng lãnh thổ theo thang điểm từ 1 là nguy hiểm nhất đến 100 là an toàn nhất.

“Điều quan trọng cần lưu ý là Chỉ số tội phạm do Numbeo cung cấp dựa trên dữ liệu và nhận thức do người dùng đóng góp, có thể khác với số liệu thống kê chính thức của chính phủ. Chỉ số này đóng vai trò là công cụ so sánh để đánh giá mức độ an toàn tương đối của các thành phố hoặc quốc gia khác nhau, giúp mọi người đưa ra quyết định sáng suốt và hiểu được bối cảnh tội phạm ở các địa điểm cụ thể", Numbeo cho biết.

Theo kết quả này, điểm đến có thể khiến du khách an tâm nhất là Andorra với số điểm an toàn đáng ghen tị là 84,7. Nước này nằm giữa Tây Ban Nha và Pháp và là một trong những quốc gia nhỏ nhất thế giới, diện tích chỉ 467,6 km² và dân số chỉ 82.638 người, ít hơn số người sống ở Warwick (tiểu bang Rhode Island, Mỹ).

Soldeu, một thị trấn ở Andorra. (Ảnh: Stock Adobe)

10 quốc gia và vùng lãnh thổ an toàn nhất được Numbeo xếp hạng:

1. Andorra (84,7)

2. Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (84,5)

3. Qatar (84,2)

4. Đài Loan, Trung Quốc (82.9)

5. Oman (81,7)

6. Đảo Man (79.0)

7. Hong Kong, Trung Quốc (78,5)

8. Armenia (77,9)

9. Singapore (77,4)

10. Nhật Bản (77.1).

Theo Numbeo, quốc gia nguy hiểm nhất với khách du lịch là Venezuela, xếp hạng 146 về mức độ an toàn với số điểm 19,3. Tính đến tháng 9, Bộ Ngoại giao Mỹ đã xếp hạng quốc gia Nam Mỹ này ở mức 4 và khuyến cáo không nên đi du lịch được tăng lên mức cao nhất do tình trạng bạo lực ở đây, chẳng hạn như giết người, cướp có vũ trang, bắt cóc và cướp xe.

5 điểm đến đứng cuối bảng về mức độ an toàn là Papua New Guinea (19,7), Haiti (21,1) - nơi tình trạng bạo lực băng đảng đạt mức kỷ lục vào năm ngoái, Afghanistan (24,9) và Nam Phi (25,3).

Khu ổ chuột ở Caracas, Venezuela được đánh giá là nơi nguy hiểm nhất khi nói đến tội phạm. (Ảnh: Stock Adobe)

10 quốc gia nguy hiểm nhất theo xếp hạng của Numbeo:

1. Venezuela (19.3)

2. Papua New Guinea (19.7)

3. Haiti (21.1)

4. Afghanistan (24.9)

5. Nam Phi (25.3)

6. Honduras (28)

7. Trinidad và Tobago (29.1)

8. Syria (31.9)

9. Jamaica (32,6)

10. Pêru (32,9).

Cầu Brooklyn và Tượng Nữ thần Tự do với khu Hạ Manhattan ở phía sau. (Ảnh: Stock Adobe)

Mỹ đứng ở vị trí thứ 89/146 với số điểm an toàn là 50,8 mặc dù có báo cáo cho rằng tội phạm bạo lực đã giảm trở lại mức trước đại dịch vào năm 2024. Vương quốc Anh đạt kết quả tốt hơn một chút, xếp thứ 87 với chỉ số điểm an toàn là 51,7.