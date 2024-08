Việt Nam có 1 địa danh nổi tiếng được Tạp chí Mỹ vinh danh là điểm đến an toàn nhất thế giới khi du lịch 1 mình: Toàn điểm check-in triệu view, hút hơn 2,3 triệu lượt khách từ đầu năm

Phố cổ văn hoá với an toàn bậc nhất thế giới

Với vị trí nằm bên bờ bắc hạ lưu sông Thu Bồn, Hội An là đô thị cổ nổi tiếng của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng hơn 30km và cách Huế 122km.

Phố cổ Hội An.

Nơi đây là điểm hội tụ và giao thoa của nhiều nền văn hóa Đông - Tây. Phố cổ Hội An gây thương nhớ trong lòng du khách với lối kiến trúc cổ đặc trưng, những con đường rợp bóng cùng những ngôi nhà lợp mái rêu phong, bức tường vàng cổ kính, đèn lồng nhiều màu sắc,... cùng dòng sông lung linh hoa đăng mỗi khi màn đêm buông xuống.

Hội An lung linh mỗi khi đêm xuống.

Hội An luôn nằm trong Top những điểm du lịch nổi tiếng và đáng tham quan nhất Việt Nam, hơn nữa nơi đây cũng nhận được nhiều giải thưởng du lịch danh giá trên thế giới. Cụ thể, năm 2021, Hội An đã được Tổ chức giải thưởng Du lịch thế giới - World Travel Awards (WTA) trao giải “Điểm đến thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2021”. Cùng năm nơi đây lọt top 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á do Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Travel + Leisure (Mỹ) bình chọn.

Tại Lễ trao giải World Travel Awards - giải Oscar của ngành du lịch thế giới, Đảo Ký Ức Hội An (quần thể du lịch – nghỉ dưỡng – văn hóa nằm tách biệt với thành phố và tọa lạc giữa sông Hoài) đã được vinh danh là Tổ hợp du lịch văn hóa và giải trí hàng đầu thế giới 2023.

Đảo ký ức Hội An (Hoi An Memories Land) yên bình và tuyệt mỹ.

Phố cổ Hội An cũng được Smoky Mountains của Mỹ vinh danh là 1 trong những địa điểm du lịch một mình an toàn, đáng trải nghiệm nhất thế giới với tỷ lệ tội phạm là 6,25%.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm Hội An đã hút 2.383.000 lượt khách đến tham quan, trong đó số lượng khách quốc tế đã lên tới 1.966.000 lượt khách.

Hội An là điểm du lịch giá rẻ lại an toàn trong mắt du khách quốc tế.

Điểm check-in triệu view

Du lịch Hội An mỗi mùa đều mang 1 vẻ đẹp độc đáo, hấp dẫn du khách “đi hoài không chán". Dưới đây là 5 địa điểm bạn nhất định không nên bỏ lỡ khi du lịch con phố cổ tuyệt mỹ này.

Ký ức Hội An

Là sự kết hợp hài hoà và tuyệt vời giữa lịch sử với nghệ thuật, show Ký Ức Hội An hấp dẫn người xem, đưa du khách quay về quá khứ vàng son của xứ sở Faifo (tên gọi của Hội An xưa từng là một thương cảng sầm uất nức tiếng phương Đông).

Đến Hội An mà không xem show Ký ức Hội An là một điều thiếu sót.

Chùa Cầu

Chùa Cầu là một trong những địa điểm du lịch Hội An vô cùng nổi tiếng. Được thiết kế với kiến trúc cổ kính vắt ngang qua dòng sông Hoài êm dịu nên thơ, đẹp một vẻ độc nhất vô nhị mà không nơi nào có.

Du khách check-in Chùa Cầu (diện mạo cũ).

Đứng trên cầu du khách có thể phóng tầm mắt quan sát khung cảnh êm đềm, ấm áp của phố Hội, tận hưởng sự thư thái, bình yên, xả stress hiệu quả.

Chợ Hội An

Chợ Hội An gây ấn tượng bởi nét mộc mạc, thân thuộc tái hiện nhiều nét văn hoá và cuộc sống của người dân nơi đây.

Đây cũng chính là thiên đường ẩm thực đa dạng siêu “rẻ" với nhiều món ăn đặc trưng của Hội An như: Cao lầu, mì quảng, hoành thánh, nem nướng, bánh vạc, bánh xèo, bánh bèo,...

Rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng dừa Bảy Mẫu hay rừng dừa Cẩm Thanh là điểm đến hấp dẫn không chỉ thu hút khách du lịch trong nước mà còn rất nhiều khách quốc tế yêu thích.

Địa điểm này chỉ cách thành phố Hội An khoảng 3km. Là khu du lịch sinh thái nổi tiếng mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị về thiên nhiên sông nước, rừng dừa bạt ngàn và những chiếc thuyền thúng dân dã.

Múa thúng là trải nghiệm thú vị, không dành cho du khách “yếu tim".

Hội quán Phúc Kiến

Đây là địa điểm du lịch Hội An thu hút nhiều bạn trẻ tới check-in bởi nét kiến trúc Trung Hoa cổ kính, diễm lệ mang đến background cực kỳ xịn xò cho những bức ảnh triệu view.

Hội quán đã được xây dựng vào thế kỷ 17 bởi cộng đồng người Hoa Phúc Kiến sinh sống tại đây.

Nguồn: Tổng hợp.