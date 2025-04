Du lịch Thái Lan lễ Songkran: Vô tư té nước, không lo té ngửa vì chi phí

Nếu một Thái Lan "thông thường" đã khiến bạn quen thuộc, thì hãy thử ghé thăm Xứ Chùa vàng dịp lễ Songkran này để "F5" lại xem sao.

Songkran không? Do dự, vé máy bay tăng mất…

Vốn là lễ hội truyền thống đánh dấu sự chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, Songkran là nơi mọi người "rửa sạch" những ưu phiền cũ kỹ, để đón chào khởi đầu mới, tràn ngập niềm tin vào may mắn, Không chỉ người Thái, hình ảnh "tắm nước" trong những tiếng cười giòn tan còn được thấy ở khách du lịch quốc tế. Không quá, khi nói rằng Songkran là một trong những lễ hội được khách du lịch "săn" lùng nhiều nhất khi chọn thời điểm ghé thăm Thái Lan.

Chính vì vậy, đây cũng chính là thời điểm giá cả bùng nổ. Thực tế cho thấy, giá phòng khách sạn trung bình tăng 33% trong dịp lễ hội này, các tour đến Thái Lan trong dịp Songkran cũng tăng 10%, chưa kể chi phí chi tiêu, ăn uống trong thời gian lưu trú, kể cả là quán ăn đường phố cũng tăng so với thông thường."Tích tiểu thành đại" chi phí này có thể khiến ngân sách dự kiến của bạn nặng hơn so với tính toán ban đầu.

Vậy làm thế nào để trải nghiệm một Thái Lan thật khác, cụ thể là vô tư té nước mà không té ngửa về chi phí khi đi về?

… Cứ chill thôi, bí quyết đây hết rồi

Chỉ với một vài mẹo nhỏ mà có võ đã có thể dễ dàng biến chuyến đi "lướt nước" tại Thái Lan của bạn nhẹ trở nên nhẹ gánh lo âu, không lo gặp cảnh mì tôm qua bữa khi về nhà nữa.

Lên kế hoạch quản lý ngân sách

Lập kế hoạch cụ thể cho từng hạng mục từ ăn uống, mua sắm, thăm quan… Việc này không chỉ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về ngân sách của mình mà còn nắm thế chủ động trong chuyến đi. Thử tận dụng các ứng dụng theo dõi chi tiêu thông minh để dễ dàng "truy vết" và điều chỉnh khi thấy dấu hiệu chệch hướng.

Tận dụng tối đa các trợ thủ tài chính khi giao dịch

Thay vì đổi nhiều tiền mặt, đa phần các bạn trẻ sẽ chọn "thẻ tín dụng" là giải pháp để đỡ lỉnh kỉnh hơn khi đi du lịch. Tuy nhiên, mẹo dùng thẻ tín dụng thế nào để "được ăn, được nói, được gói mang về" thì không phải ai cũng biết.

Vốn được phát hành bởi KBank - Một trong những ngân hàng lớn nhất tại Thái Lan, hiện đang cung cấp dịch vụ tài chính tại Việt Nam - việc sở hữu thẻ tín dụng KBank Cashback Plus cũng giống như sở hữu một chiếc "thẻ vàng" mang lại cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời ngay từ khi đặt chân tới phòng chờ sân bay.

Cụ thể, là chủ thẻ tín dụng KBank Cashback Plus, bạn sẽ được tận hưởng đặc quyền check in miễn phí vào phòng chờ cao cấp tại sân bay với K POINT KLUB LOUNGE, hô biến những phút giây chờ đợi trở nên giá trị, thoải mái và tiện nghi hơn. Bên cạnh đó, khi sử dụng thẻ tín dụng KBank Cashback Plus chi tiêu các hoạt động ăn uống, mua sắm… tại Thái Lan bạn sẽ được hoàn tối đa 15% mỗi giao dịch. Đặc biệt, tiền tự động về sao kê thẻ, không cần thao tác rườm rà, đi chơi về chỉ việc ngồi mát, sẵn có bát vàng đổ về tài khoản.

Mặc dù đa phần các giao dịch có thể quẹt thẻ, tuy nhiên nếu bạn muốn tận hưởng sâu sắc hơn nét văn hoá "local" của người Thái thì hãy cứ cẩn thận chuẩn bị thêm một chút tiền mặt nhé. Tuy nhiên thay vì đôn đáo đổi tiền, bạn có thể trực tiếp cầm thẻ đến các điểm ATM KBank tại Thái Lan để rút tiền, phí sử dụng ATM KBank sẽ được hoàn lại sau đó. Đừng lo khó tìm, bởi Thái Lan đã bị hệ thống ATM của KBank "bao vây", với tần suất phủ sóng dày đặc, đảm bảo bạn sẽ dễ dàng sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của KBank tại đây.

Kể cả cho đến khi kết thúc chuyến đi, trở lại Việt Nam và tiếp tục chi tiêu bằng thẻ tín dụng KBank Cashback Plus, KBank vẫn ưu ái bạn bằng ưu đãi hoàn tiền 10% tối đa 1 triệu đồng mỗi tháng cho mọi động tiêu dùng hàng ngày, từ sáng tới tối, không giới hạn thời gian, cùng vô vàn chương trình ưu đãi khác như giảm giá từ đối tác của KBank, trả góp 0% cho mọi giao dịch 2 triệu đồng… vô cùng tiện lợi.

Hơn hết, thủ tục mở thẻ dễ dàng, thực hiện một chạm tại nhà trên ứng dụng KPlus, giao thẻ hoả tốc sau khi phê duyệt thành công.

So sánh để có lựa chọn đa dạng

Đừng lười "lượn lờ" các ứng dụng để so sánh giá cả, tìm kiếm các ưu đãi từ sớm để có thể tìm cho mình những lựa chọn phù hợp với mức giá "mềm" nhất. Đây chính là bí kíp tiên quyết giúp bạn đón đầu những deal cực hời trong thời điểm "nước sôi lửa bỏng" này.

Giờ hãy chuẩn bị hành lý và sẵn sàng đắm chìm trong niềm vui của chuyến du lịch theo cách của riêng bạn thôi!

