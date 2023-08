Du lịch kỳ nghỉ lễ 2/9 không ghi nhận sự gia tăng đột biến

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay khá lý tưởng cho kế hoạch du lịch ngắn từ 2 - 4 ngày, với nhiều lựa chọn về điểm đến cả trong nước và nước ngoài. Chia sẻ về ý định du lịch dịp 2/9, một du khách cho biết: "Dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay được nghỉ 4 ngày, gia đình chúng tôi đã lựa chọn tuyến du lịch đảo Hải Nam, Tam Á, Trung Quốc. Đây là một điểm đến mới được khai thác, cảnh quan rất đẹp. Gia đình chúng tôi lựa chọn tuyến điểm này vì có giá cả hợp lý, chỉ tương đương tour Thái Lan và có nhiều điểm check-in, ăn uống sẽ hợp khẩu vị".

Tour đảo Hải Nam, Trung Quốc là sản phẩm nổi bật trong mùa du lịch 2/9 năm nay. Ảnh: Nguyễn Trung Quân

Giá cả phải chăng, thời tiết mát mẻ, dễ chịu cũng là lợi thế của các tour du lịch cuối mùa hè. Tuy nhiên, theo đánh giá của các doanh nghiệp lữ hành, khối lượng khách hàng đặt phòng, khách sạn năm nay chỉ đạt 60% so với năm ngoái, mặc dù chi phí dịch vụ vận chuyển, nhà hàng, khách sạn kỳ nghỉ lễ 2/9 đang khá ổn định.

Ông Phạm Duy Nghĩa – Giám đốc Công ty Du lịch Bàn chân Việt (Vietfoot Travel) cho biết: "Dịp 2/9 thứ nhất là giao mùa, thứ 2 là bắt đầu chuẩn bị vào dịp khai giảng năm học mới. Chính vì vậy gần như một lượng lớn không chỉ khách du lịch đi trong nước mà cả khách du lịch đi nước ngoài cũng sẽ giảm hẳn. Chính vì vậy các doanh nghiệp chỉ kích thích du lịch trong nước và nước ngoài ở mức tương đối".

Năm nay, ở thị trường phía Bắc, du khách thường lựa chọn các tuyến du lịch đi Sa Pa, Hạ Long, Ninh Bình, Cao Bằng. Các hành trình này có mức giá tour phải chăng như Ninh Bình – Hạ Long - Sa Pa thời gian 4 ngày 3 đêm, khoảng hơn 4 triệu đồng/người; tour Sa Pa 2 ngày 2 đêm khoảng hơn 3 triệu đồng/người; tour Mộc Châu 3 ngày 2 đêm chỉ hơn 1 triệu đồng/người.

Sa Pa (Lào Cai) là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay.

Theo bà Phạm Mỹ Trang – Giám đốc Công ty Thương mại và Du lịch Phương Nam, công ty đã chọn những lịch trình tour hấp dẫn nhất để thu hút du khách: "Phương Nam Travel đưa ra những chính sách như không tăng giá quá nhiều vào dịp lễ, ổn định giá để kích cầu, đưa khách du lịch hướng tới dịp lễ 2/9 nhiều hơn nữa. Ngoài ra, chúng tôi vẫn tiếp tục nâng cao dịch vụ. Ví dụ như các chuyến bay charter đến Hải Nam (Trung Quốc), chúng tôi để dịch vụ tất cả khách sạn đều từ 4 - 5 sao".

Mới đây, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đưa ra một số khuyến cáo nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân khi sử dụng các dịch vụ du lịch. Đó là thông tin về các gói du lịch, chương trình tour, phòng khách sạn. Theo ông Tạ Hữu Chiến – Giám đốc Điều hành Công ty du lịch SunVina Travel, du khách cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo có được một kỳ nghỉ trọn vẹn, với nhiều kỷ niệm vui: "Để có một chuyến đi du lịch vui vẻ, an toàn, đạt được mong muốn thì du khách cần chuẩn bị kỹ. Thứ nhất cần có một sức khỏe tốt, đảm bảo cho chuyến du lịch. Thứ hai là chuẩn bị về mặt thời tiết tại điểm đến để chọn trang phục hợp lý. Nếu có trẻ em đi cùng thì cần lưu ý trông trẻ ở những bể bơi, bãi biển và mang theo các trang thiết bị phù hợp với chuyến đi du lịch của mình".

Theo nhận định của các công ty du lịch, sức mua của du khách dịp lễ 2/9 năm nay không cao. Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, xu hướng đi du lịch của người dân thay đổi, nhiều người lựa chọn hình thức đi du lịch tự túc, du lịch theo nhóm nhỏ hoặc sát ngày đi mới đặt dịch vụ. Do đó, theo các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, việc kiểm soát và dự báo số lượng khách từ sớm không phải là điều dễ dàng. Điều này đòi hỏi các địa phương, các đơn vị quản lý điểm đến phải lập sẵn kế hoạch, với những phương án điều phối tổng thể, để luôn bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ để phục vụ du khách.