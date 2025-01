Du lịch Hà Nội khởi đầu ấn tượng từ đầu năm 2025

Ước tính kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2025, công suất sử dụng phòng bình quân khối khách sạn, căn hộ du lịch hạng 4-5 sao tại Hà Nội đạt khoảng 80%. Trong đó, một số khu căn hộ, khách sạn đạt công suất sử dụng phòng khá cao như: khách sạn Sheraton Hanoi West, khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72, chuỗi khách sạn Silk Path, khách sạn La Nueva Boutique Hotel Hanoi, khách sạn Lotte Hanoi...

Chương trình bắn pháo hoa tại khu vực Nam Từ Liêm, Hà Nội đã thu hút đông đảo người dân và du khách

Do thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm nay chỉ có 1 ngày nên đa số người dân chọn phương án nghỉ ngơi, du lịch tại chỗ. Ước tính khách du lịch đến Hà Nội đạt 160.000 lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: khách du lịch quốc tế ước đạt 28.400 lượt khách, tăng 67%; khách du lịch nội địa ước đạt 132.000 lượt khách, tăng 10%. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 594 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Điểm nhấn trong dịp Tết Dương lịch năm nay là các chương trình đếm ngược chào năm mới và trình diễn pháo hoa tại nhiều khu vực ở Hà Nội, đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được hoạt động từ 19h ngày 31/12/2024 (thứ Ba) đến hết 24h ngày 1/1/2025 (thứ Tư), cùng với đó là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật truyền thống được người dân và du khách đặc biệt quan tâm.

Khách quốc tế ngắm pháo hoa tại khách sạn Sheraton Hanoi West trong dịp đón năm mới 2025.

Khu vực ngoại thành Hà Nội có nhiều điểm đến lý tưởng cho người dân và du khách vui chơi dịp Tết Dương lịch như: Lễ hội hoa Mê Linh rực rỡ sắc hoa; tour tham quan những làng hoa, cây cảnh nổi tiếng của Hà Nội: làng sinh vật cảnh Hồng Vân (Thường Tín), điểm du lịch Phù Đổng (Gia Lâm), khu du lịch Nhật Tân (Tây Hồ), trải nghiệm du lịch nông thôn và mua sắm cây cảnh tại Tích Giang (huyện Phúc Thọ); trải nghiệm không gian rực rỡ sắc màu và nghề làm tăm hương tại làng hương Quảng Phú Cầu (huyện Ứng Hoà); khám phá và trải nghiệm làm gốm tại Làng cổ Bát Tràng…

Đánh giá chung của Sở Du lịch Hà Nội, dịp Tết Dương lịch 2025 các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch và dịch vụ đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn Hà Nội đã nghiêm túc thực hiện công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và chế độ báo cáo, khai báo tạm trú, tạm vắng được các đơn vị lưu trú - dịch vụ chấp hành đầy đủ theo quy định.

Du lịch Hà Nội hướng tới mục tiêu mới

Sản phẩm du lịch đêm tại di tích Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội.

Thời gian qua, có thể thấy nhu cầu vui chơi giải trí của người dân và du khách vào buổi tối tại Hà Nội là rất lớn, nhất là vào những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, các kỳ nghỉ hay sự kiện quan trọng. Vì vậy các mô hình phát triển kinh tế ban đêm được quan tâm chú trọng phát triển trong những năm qua. Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 30/KH-SDL ngày 27/3/2024 về xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nhiều sản phẩm tour du lịch đêm đã được đưa vào hoạt động và thu hút được được đông đảo sự tham gia và đánh giá cao của du khách như: tour "Đêm thiêng liêng" của Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò; tour đêm “Giải mã Hoàng thành Thăng Long”, tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám “Tinh hoa đạo học”...; tour du lịch văn học chữ Tâm, chữ Tài; tour Tìm về kinh đô người Việt cổ… Những hoạt động buổi tối trên các tuyến phố đi bộ ở Hà Nội cũng thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo nhân dân và du khách.

Các tập thể và cá nhân của Sở Du lịch Hà Nội nhận khen thưởng vì các thành tích trong năm 2024.

Nhìn lại năm 2024, du lịch Hà Nội đã đón và phục vụ khoảng 27,86 triệu lượt khách, tăng 12,7% so với năm 2023. Trong đó gồm: 6,35 triệu lượt khách quốc tế (có 4,47 triệu lượt khách quốc tế có lưu trú), tăng 34,4% so với năm 2023 và 21,51 triệu lượt khách nội địa, tăng 7,5% so với năm 2023. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 110,52 nghìn tỷ đồng, tăng 18,3% so với năm 2023.

Năm 2024, Hà Nội tiếp tục được các tổ chức, trang tư vấn du lịch uy tín trên thế giới bình chọn và vinh danh như giải thưởng “Điểm đến văn hóa hàng đầu Việt Nam 2024”; “Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu Châu Á năm 2024”; “Điểm đến du lịch thành phố cho kỳ nghỉ ngắn ngày hàng đầu châu Á 2024” do Tổ chức World Travel Awards trao tặng; giải thưởng “Thành phố ẩm thực hàng đầu thế giới năm 2024”; “Thành phố ẩm thực hàng đầu châu Á năm 2024” do Tổ chức World Culinary Awards trao tặng; giải thưởng “Điểm đến hàng đầu thế giới 2024”, “Điểm đến ẩm thực hấp dẫn nhất thế giới 2024” do nền tảng Tripadvisor bình chọn... Các giải thưởng này khẳng định sự hấp dẫn của Hà Nội đối với du khách trong và ngoài nước, tiếp tục minh chứng là điểm sáng du lịch với những sản phẩm du lịch đa dạng.

Những kết quả khởi sắc ngày đầu năm mới là tiền đề để du lịch Hà Nội hướng tới mục tiêu cao hơn trong cả năm 2025. Theo đó, ngành du lịch Thủ đô phấn đấu thu hút được trên 30 triệu lượt khách, tăng 11,1% so với ước thực hiện năm 2024 với trên 7 triệu lượt khách du lịch quốc tế (gồm 5 triệu lượt khách có lưu trú), tăng 27,3% so với ước thực hiện năm 2024 và 23 triệu lượt khách nội địa, tăng 7% so với ước thực hiện năm 2024. Tổng thu từ khách du lịch trên địa bàn Thủ đô năm 2025 hướng tới mục tiêu đạt trên 130 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so với ước thực hiện năm 2024.