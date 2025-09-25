Du khách Việt ưu tiên nghỉ dưỡng, khám phá cùng Traveloka 10.10

Theo kết quả khảo sát của Tổ chức Du lịch sức khỏe thế giới (Wellness Tourism Association), có đến 76% người được hỏi cho biết sẵn sàng chi nhiều hơn cho các chuyến du lịch cải thiện sức khỏe, và 55% số người sẽ trả thêm tiền cho các dịch vụ hoặc hoạt động trị liệu về tâm lý.

Báo cáo "Tái định hình du lịch: Thấu hiểu và đáp ứng các nhu cầu đa dạng của du khách APAC" của Traveloka phối hợp cùng YouGov thực hiện, cũng cho thấy du khách Việt ưu tiên các chuyến du lịch nghỉ dưỡng và phục hồi năng lượng, tương đồng với mức trung bình của khu vực APAC là 26%. Ví dụ, du khách Việt Nam thể hiện sự yêu thích mạnh mẽ đối với các bãi biển, với tỷ lệ lựa chọn lên tới 59%, cao hơn mức 56% của khu vực APAC, phản ánh những ưu tiên và động lực đặc trưng định hình quyết định du lịch của họ.

Theo dữ liệu từ Traveloka, các điểm đến như Đà Nẵng, Đà Lạt, Nha Trang và Phú Quốc vẫn là lựa chọn yêu thích của du khách nhờ sự kết hợp độc đáo giữa thiên nhiên và chăm sóc sức khỏe. Từ các khu nghỉ dưỡng biển sang trọng ở Đà Nẵng, những điểm nghỉ dưỡng vùng cao mát mẻ ở Đà Lạt, từ suối khoáng nóng tại Nha Trang đến các kỳ nghỉ chữa lành trên đảo Phú Quốc, những điểm đến này sẽ giúp cho du khách tìm lại sự cân bằng giữa thư giãn và tái tạo năng lượng.

Trên nền tảng Traveloka, các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được tìm kiếm nhiều nhất bao gồm massage, tắm onsen, tắm bùn, trị liệu với cá KOI, cùng các dịch vụ làm đẹp và nha khoa, phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với những trải nghiệm chăm sóc bản thân đa dạng.

Các điểm đến quốc tế gia tăng sức hút

Bên cạnh các chuyến đi trong nước, du khách Việt Nam ngày càng quan tâm đến các điểm đến trong khu vực và quốc tế. Trong nửa đầu năm 2025, lượng tìm kiếm đối với Bangkok, Seoul, Tokyo, Singapore, Bali, Hồng Kông (Trung Quốc) và Đài Bắc cùng nhiều điểm đến khác đang gia tăng. Những điểm đến này thu hút du khách không chỉ nhờ sự tương đồng văn hóa và khoảng cách gần, mà còn bởi các trung tâm chăm sóc sức khỏe hiện đại, thiên đường mua sắm sôi động, ẩm thực đa dạng và trải nghiệm văn hóa phong phú.

Traveloka 10.10 Travel Sale – Đồng hành cùng hành trình cuối năm của du khách Việt

Để giúp du khách lên kế hoạch cho những kỳ nghỉ lý tưởng, và đáp ứng nhu cầu về chăm sóc sức khỏe cũng như khám phá, Traveloka ra mắt chương trình 10.10 Travel Sale – chiến dịch kéo dài 10 ngày từ 1–10/10/2025. Sự kiện mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn, đồng thời truyền cảm hứng cho những hành trình ý nghĩa: hành trình tái tạo năng lượng, gắn kết con người và khuyến khích chăm sóc bản thân cũng như khám phá.

Điểm nhấn bao gồm:

- Sale chớp nhoáng hàng ngày (Flash Sale): Giảm giá đến 50%

- Chương trình khuyến mãi của các hãng hàng không: Giảm giá đến 30%

- Chương trình "Chi tiêu khủng, nhận quà to" với hơn 10.000 giải thưởng

Bà Baidi Li, Phó Chủ tịch Thương mại Traveloka, cho biết: "Du lịch ngày nay không chỉ đơn thuần là tham quan, mà còn là cách để nuôi dưỡng sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời gắn kết mạnh mẽ với những giá trị thật sự quan trọng. Thông qua chương trình 10.10 Travel Sale, Traveloka mong muốn khuyến khích du khách quan tâm hơn đến yếu tố chăm sóc sức khỏe vào hành trình của mình. Đồng thời, chúng tôi cam kết tạo ra giá trị gia tăng cho cộng đồng địa phương và góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành du lịch. Với sự quan tâm ngày càng lớn đến các điểm đến trong nước, chúng tôi tập trung để đảm bảo những trải nghiệm này trở nên dễ tiếp cận hơn, hợp lý hơn và mang lại lợi ích cho tất cả mọi người".

Với những ưu đãi hấp dẫn từ Traveloka 10.10 Travel Sale, du khách Việt Nam có thêm nhiều cơ hội để nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe và khám phá cả điểm đến trong nước lẫn quốc tế.

Chi tiết chương trình Traveloka Sale 10.10, du khách có thể truy cập website https://www.traveloka.com/vi-vn