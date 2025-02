Du khách Việt “thót tim” ở trời Âu: “Trên tàu bỗng có bàn tay nhỏ luồn vào túi, kẻ trộm bình thản cười nhếch mép khi bị mình bắt gặp”

Nhắc đến Châu Âu, ai mà không mơ được một lần đặt chân đến những thành phố tráng lệ như Paris, Rome, Barcelona hay Amsterdam? Những công trình kiến trúc nguy nga, nền văn hóa lâu đời và ẩm thực tinh tế khiến nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng của mọi tín đồ du lịch. Nhưng bên cạnh những trải nghiệm đáng nhớ, Châu Âu cũng là “thiên đường” của các băng nhóm trộm cắp chuyên nghiệp, với đủ chiêu trò khiến du khách mất tài sản trong chớp mắt.

Mới đây, vụ việc MC Thanh Thanh Huyền bị mất vali tại Ý đã khiến dân mạng xôn xao. Nhưng thực tế, đây không phải chuyện hiếm. Từ vali "bốc hơi", hộ chiếu biến mất, điện thoại không cánh mà bay cho đến những màn lừa đảo công khai ngay giữa phố, Châu Âu không chỉ đẹp mà còn đầy cạm bẫy nếu du khách không đủ cảnh giác.

Là một tín đồ du lịch với hành trình trải dài 31 quốc gia, trong đó có 15 nước châu Âu, Nam Nguyễn không ngại chia sẻ trải nghiệm thực tế: "Nếu hỏi nơi nào ở châu Âu dễ bị trộm cắp nhất, câu trả lời là: Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Bồ Đào Nha. Những thành phố nổi tiếng như Paris, Milan, Florence, Rome, Madrid, Barcelona, Lisbon, Brussels… đều mang đến cảm giác không an toàn khi du lịch. Cảnh đẹp, văn hóa, ẩm thực tuyệt vời đấy, nhưng chỉ cần một giây lơ là, bạn có thể mất sạch tài sản."

Không chỉ Nam Nguyễn, Đỗ Quang Chí – quản lý của nhiều nghệ sĩ đình đám như Ngô Kiến Huy, cố ca sĩ Phi Nhung… cũng từng có những pha thót tim khi chu du trời Tây. Anh tận mắt chứng kiến những màn "ảo thuật" trộm cắp chuyên nghiệp, nơi kẻ gian hành động nhanh, gọn, dứt khoát đến mức nạn nhân chỉ kịp nhận ra khi mọi thứ đã muộn màng.

Những pha 'toát mồ hôi' của du khách khi đi du lịch châu Âu

Nhắc đến Paris, ai cũng nghĩ đến những con phố lãng mạn, những quán café thơm nức mùi bánh ngọt và tháp Eiffel kiêu hãnh. Nhưng sau ánh hào quang ấy, Paris cũng là "thiên đường" của những kẻ trộm cắp chuyên nghiệp với đủ chiêu trò tinh vi khiến du khách nhiều phen mất đồ trong chớp mắt.

Nam Nguyễn vẫn chưa quên lần suýt mất tiền ngay tại điểm du lịch biểu tượng của Paris. "Dưới chân tháp Eiffel, mình gặp một nhóm người Digan trắng đến gần, tay cầm sổ xin chữ ký. Họ giả làm nhân viên từ thiện, nở nụ cười thân thiện và đưa bút cho mình ký. Nhưng ngay khi mình ký xong, họ lập tức đòi tiền, từ 5 đến 50 euro (khoảng 130 nghìn đồng - 1,3 triệu đồng). Nếu từ chối, họ sẽ bám theo, nói lớn tiếng và thậm chí chặn đường. Cả nhóm người này phối hợp rất bài bản, nhiều du khách cả nể nên đành mất tiền oan."

Bên cạnh đó, một chiêu khác mà du khách hay gặp phải là những người bán đồ lưu niệm trải hàng hóa trên đường. Chỉ cần du khách chạm vào món đồ nhưng không muốn mua, cả nhóm sẽ lao vào ép trả tiền với giá cắt cổ. Đội này không hề sợ công an và hành động rất trắng trợn. Còn đi tàu ở Pháp ư? Hãy cẩn thận ví tiền của bạn. Nhiều kẻ móc túi không chỉ chen lấn để trộm đồ, mà còn sử dụng cả công nghệ cao, quẹt trộm thẻ từ xa khiến du khách mất tiền mà không hề hay biết.

Với Đỗ Quang Chí, chuyến đi Paris trở thành bài học nhớ đời về những chiêu trò trộm cắp tinh vi. "Lúc đứng trước một cửa hàng, mình thấy một người đàn ông vô tình làm đổ thứ gì đó lên áo một cô gái. Ngay lập tức, ông ta tỏ ra lịch sự, lấy khăn ra lau giúp. Nhưng trong lúc ấy, đồng bọn của người đàn ông đó đã nhanh tay lấy điện thoại của cô gái mà cô ấy không hề hay biết. Đến khi nhận ra thì quá muộn. Ở Paris, nguyên tắc sống còn là không để ai lạ chạm vào người, đặc biệt là những hành động ‘tốt bụng’ bất ngờ."

Cũng như 2 du khách trên, một tài khoản thread @ng_ngoc_phuong từng gặp tình huống móc túi tại Paris: "Mình từng trải qua vụ móc túi nhanh như chớp ở Paris. Buổi tối đi bộ đến tháp Eiffel, có một cặp đôi nam nữ cãi nhau. Khi đi ngang qua tụi mình, cô gái khẽ chạm vào bạn mình rồi bỏ đi. Chỉ vài giây sau, bạn mình phát hiện mất điện thoại, đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng họ đâu nữa."

Nếu Paris có những kẻ lừa đảo tinh vi, thì ở Ý, bạn có thể bị trộm ngay trước mặt mà không kịp phản ứng. Nam Nguyễn vẫn chưa quên lần đầu tiên đặt chân đến Milan, anh chàng gặp sự cố khiến chuyến đi trong mơ nhanh chóng biến thành cơn ác mộng. "Mình đi Ý lần 1 cũng mất vali y chang MC Thanh Thanh Huyền. Đã khóa cẩn thận, nhưng khi tàu dừng ga Milan, họ cắt khóa, lấy sạch trong chớp mắt mà mình không kịp phản ứng!" – anh chia sẻ. Chưa dừng lại ở đó, đến lần thứ hai quay lại Rome, Nam tiếp tục bị móc túi ngay giữa đám đông. May mắn là lần này có người dân bản địa thấy và lên tiếng kịp thời, giúp anh giữ lại đồ đạc.“Ý rất đẹp, nhưng đi mà cứ trong trạng thái cảnh giác cao độ thì không thể tận hưởng trọn vẹn được”.

Tại Rome, những kẻ trộm cắp hoạt động có tổ chức và chuyên nghiệp đến mức đáng sợ. Một chiêu trò phổ biến mà nhiều du khách gặp phải là khi xếp hàng lên tàu điện, một nhóm người thường là dân Digan sẽ xô đẩy, nói xì xồ như thể đang giục hành khách di chuyển nhanh. Nhưng thực tế, đó chính là khoảnh khắc chúng ra tay.

Đỗ Quang Chí từng có một trải nghiệm không thể quên trên chuyến tàu đến Đấu Trường La Mã. "Tôi đang đứng trên tàu thì chợt cảm giác có một bàn tay nhỏ luồn vào túi quần mình. Giật mình quay lại, tôi phát hiện đó là một đứa trẻ chỉ tầm học sinh tiểu học. Tôi ngay lập tức đập vào tay nó, nhưng thay vì hoảng sợ, đứa trẻ chỉ cười nhếch mép rồi biến mất vào đám đông ngay khi tàu dừng lại."

Cùng chuyến tàu ấy, một cặp vợ chồng nước ngoài lại không may mắn như Chí. Khi cánh cửa tàu đóng lại tiếp tục di chuyển, họ mới bàng hoàng nhận ra mình đã mất sạch tiền, giấy tờ và hộ chiếu. Người vợ gục xuống khóc ngay tại ga tàu, còn kẻ trộm thì đã cao chạy xa bay từ lâu.

Ga Roma Termini là trung tâm giao thông lớn nhất của Rome cũng là một trong những điểm nóng về trộm cắp. Một du khách từng chia sẻ trải nghiệm ám ảnh của mình vào đầu năm 2024: “Hai tay mình đẩy hai vali to, túi đeo trước ngực, cứ tưởng như thế là an toàn. Nhưng vừa bước lên tàu, đột nhiên có ai đó luồn tay vào túi áo. Theo phản xạ, mình hét lên, kẻ trộm giật mình rút tay ra và bỏ chạy. Nếu chậm một giây thôi, chắc chắn mình đã mất hết tiền bạc, giấy tờ!”

Cũng như nhiều thành phố du lịch khác, Madrid và Barcelona là hai thành phố của Tây Ban Nha nổi tiếng với những màn trộm cắp công khai. Một trong những chiêu phổ biến nhất là giả vờ thân thiện được Nam Nguyễn kể lại: "Mình đi Madrid solo trip, vừa xuống bến tàu thì có 3 người chạy lại ôm vai thân thiện: ‘My friend! My friend! How are you?’ (Bạn tôi! Bạn tôi! Bạn có khỏe không?). Nhưng trong lúc đó, tụi nó sờ khắp người mình để trộm đồ. May mà mình hét lên kêu ‘Police!’ (Cảnh sát) thì họ mới bỏ chạy."

Còn ở Bồ Đào Nha, bên cạnh trộm cắp, cướp giật cũng là nỗi ám ảnh với du khách. Nhiều trường hợp bị cướp balo ngay trên phố mà không thể phản ứng kịp. Tại Bỉ, đặc biệt là các bến xe Flixbus dẫn đến các điểm du lịch, du khách có thể bị cướp ngay khi xe dừng lại. Các nhóm cướp thường bật cốp xe bus, lấy vali của hành khách trước khi họ kịp phản ứng.

Không thể phủ nhận hành trình khám phá Châu Âu là cơ hội để du khách thưởng thức nền văn minh lâu đời, tận hưởng không gian nghệ thuật đỉnh cao và đắm chìm trong không khí lãng mạn của từng con phố. Tản bộ trên cầu Charles ở Prague, ngắm hoàng hôn bên sông Seine, thưởng thức ly cappuccino nóng hổi giữa quảng trường Florence hay hòa mình vào nhịp sống sôi động của Barcelona… tất cả những khoảnh khắc ấy biến chuyến đi Châu Âu trở thành kỷ niệm không thể nào quên. Tuy nhiên, Châu Âu không chỉ có những điều đẹp đẽ. Sự phát triển du lịch mạnh mẽ cũng kéo theo những vấn đề mà du khách phải đối mặt. Điều quan trọng nhất khi du lịch trời Tây không phải là sợ hãi, mà là hiểu và chuẩn bị kỹ càng để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp ấy.

Để có một chuyến đi an toàn, đây là những nguyên tắc “bất di bất dịch” mà ai cũng nên nằm lòng

Sau những lần "toát mồ hôi hột" với vô vàn chiêu trò trộm cắp khi vi vu trời Tây, các du khách dày dạn kinh nghiệm đều rút ra một bài học chung: Châu Âu đẹp, nhưng đi mà không cảnh giác thì dễ "bay" sạch tài sản trong chớp mắt. Và để có một chuyến đi an toàn, đây là những nguyên tắc “bất di bất dịch” mà ai cũng nên nằm lòng:

- Luôn giữ túi xách trước ngực, đeo chéo và có khóa an toàn

- Hạn chế mang theo tiền mặt, sử dụng thẻ tín dụng có bảo mật cao

- Không mặc/mang theo quá nhiều đồ hiệu trên người

- Không nhận lời giúp đỡ hay ký tên vào bất cứ giấy tờ nào của người lạ

- Cẩn thận khi đi phương tiện công cộng, đặc biệt là tàu điện và xe bus

- Đặc biệt, luôn sử dụng bảo hiểm du lịch để bảo đảm cho chuyến đi của mình

Nếu không may bị mất vali khi du lịch ở châu Âu, điều quan trọng nhất là bình tĩnh và thực hiện ngay các bước cần thiết để tăng cơ hội tìm lại hành lý hoặc ít nhất là giảm thiểu tổn thất.

- Báo ngay cho cảnh sát địa phương: Lập biên bản mất cắp (Police Report)

- Nếu mất hành lý trên tàu, sân bay cần báo ngay cho hãng vận chuyển

- Nếu mất hộ chiếu hoặc giấy tờ quan trọng cần báo ngay Đại sứ quán Việt Nam

- Dùng thiết bị định vị (AirTag, SmartTag) để truy tìm vali, các đồ vật quan trọng