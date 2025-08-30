Du khách và giới trẻ lan toả không khí Quốc khánh với nón lá, quạt giấy

Tiktoker, giới trẻ và du khách thích thú check-in với nón lá và quạt giấy

Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều TikToker như Hà Pu, Mai Hoa đã chia sẻ những hình ảnh check in với quạt giấy và nón lá. Những khung hình vui tươi, rộn ràng nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng, tạo nên một "trend" mới lạ trong không khí lễ hội.

Khoảnh khắc check-in tươi vui của TikToker Mai Hoa cùng nhóm bạn với quạt giấy, cờ và khăn tại Hà Nội.

Không chỉ có giới trẻ, nhiều người dân và các du khách khi tham gia các hoạt động trong dịp lễ cũng hào hứng đội nón lá, cầm quạt giấy để chụp ảnh lưu niệm. Những vật dụng quen thuộc bỗng trở thành "đạo cụ" đặc biệt, tạo nên bầu không khí vừa gần gũi, vừa rộn ràng tinh thần mùa lễ hội.

Nón lá trở thành đạo cụ độc đáo khi các bạn trẻ sáng tạo nhiều kiểu check-in thú vị.

Du khách quốc tế bất ngờ khi nhận được quà tại sân bay

Ngay tại sân bay Nội Bài, nhiều du khách cũng có những trải nghiệm tương tự khi nhận được quà là nón lá và quạt giấy ngay khi đến Việt Nam. Không người ít người đã tỏ ra thích thú khi vừa bước xuống sảnh chờ, họ nhanh chóng đội nón lá, phe phẩy quạt giấy và tranh thủ ghi lại khoảnh khắc check-in.

Niềm vui bất ngờ của nữ du khách khi được tặng nón lá và quạt giấy ngay khi đặt chân tới Hà Nội.

Đoàn khách quốc tế hào hứng đội nón lá, phe phẩy quạt giấy trong ngày đầu tới Việt Nam.

Sân bay vốn được coi là "cửa ngõ quốc gia", nơi du khách sẽ có những ấn tượng đầu tiên với đất nước mà mình đến. Việc tặng những món quà nhỏ mang đậm bản sắc ngay tại đây đã tạo nên một lời chào nồng nhiệt, góp phần lan toả tinh thần hiếu khách và để lại dấu ấn đẹp về Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Song hành với những món quà là ưu đãi kết nối

Trong dịp lễ Quốc khánh, người dân và du khách có thể nhận quạt giấy và nón là tại các hoạt động trải nghiệm của Viettel. Tại photobooth miễn phí đặt tại 3 cửa hàng (53 Lương Văn Can, 184 Hoàng Quốc Việt và 01 Giải Phóng) khách tham quan được chụp ảnh với nhiều đạo cụ mang màu sắc lễ hội và mang về làm kỷ niệm. Trong khi đó, tại sân bay Nội Bài, một số du khách quốc tế khi đổi SIM Viettel cũng được tặng nón lá và quạt giấy - những món quà nhỏ thay cho lời chào thân thiện khi đặt chân đến Việt Nam.

Cùng với các hoạt động tặng quà lưu niệm, Viettel triển khai nhiều ưu đãi kết nối nhân dịp Quốc khánh 2/9. Nổi bật là gói cước 5G29 giá 29.000 đồng/3 ngày, dung lượng data được nhân đôi lên 24GB trong dịp lễ, kèm 80 phút gọi và 80 SMS. Người dùng còn được miễn phí xem kho phim lịch sử cũng như theo dõi trực tiếp lễ diễu binh trên ứng dụng TV360. Không chỉ vậy, từ 30/8 tới 2/9, khách hàng dùng dịch vụ di động trả trước, trả sau của Viettel sẽ được tặng 80GB data 5G tốc độ cao miễn phí, sử dụng tại khu vực có sóng 5G ở Hà Nội. Đặc biệt, trong ngày 2/9, thuê bao di động trả trước còn được giảm 29% giá trị thẻ nạp - ưu đãi độc quyền duy nhất trong năm.