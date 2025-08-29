Gập mở khoảnh khắc đáng trân trọng khi quân và dân đồng lòng hòa chung nhịp thở dân tộc

Càng gần đến ngày Quốc khánh 2/9, tinh thần của khối quân dân càng thêm hừng hực khí thế, lan tỏa mạnh mẽ qua từng ánh mắt, nụ cười và sắc đỏ rực rỡ trên khắp các con phố Hà Nội.
Dịp lễ lớn của dân tộc là thời khắc ai cũng muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất - như một cách lan truyền tinh thần yêu nước đến tất cả mọi người.
Những thông điệp thiêng liêng được gửi gắm trên chiếc nón lá như lời nhắc về khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân.
Lễ diễu binh - diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là sự kiện tâm điểm trong dịp này. Đây là cơ hội hiếm hoi để người dân tận mắt chứng kiến khí tài hiện đại của quân đội Việt Nam. Các chiến sĩ với gương mặt hiên ngang, nghiêm trang chào theo điều lệnh, tạo nên hình ảnh khiến ai cũng xúc động và ngưỡng mộ.
Dù Hà Nội có những cơn mưa bất chợt, người dân vẫn đội mưa chờ đợi với nụ cười rạng rỡ, háo hức. Ai nấy đều mong muốn được tận mắt chứng kiến những khoảnh khắc hào hùng trong lễ diễu binh mừng Quốc khánh.
Giữa hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt, nụ cười của chiến sĩ PCCC trở thành lời chào thân thiện và là điểm tựa an toàn cho người dân trong những ngày cận lễ.
Những bóng áo xanh tình nguyện vẫn miệt mài hỗ trợ, âm thầm góp sức trong từng công việc nhỏ nhất để cùng cộng đồng tạo nên một ngày lễ Quốc khánh thật ý nghĩa.
