Du khách nước ngoài thi nhau đến Hội An để may đồ khiến dân mạng xôn xao: “Đây là trào lưu mới sao?”

Phố cổ Hội An không chỉ là địa điểm du lịch nổi tiếng với khách du lịch trong và ngoài nước, mà nơi đây còn lưu giữ nhiều văn hoá, nghề nghiệp đặc trưng của con người Việt Nam. Đặc biệt, những cửa hàng may đồ ở Hội An sau bao nhiêu năm vẫn tồn tại và được lưu giữ đến tận bây giờ. Những cửa tiệm may ở phố cổ nổi tiếng với việc chỉ trong vài giờ là có thể may xong cho bạn bộ y phục đẹp chất ngất.

Tiếng lành đồn xa, những du khách nước ngoài cũng đã nghe đến "danh tiếng" của những tiệm may này và vô cùng hào hứng đến đây để may cho mình trang phục.

Dạo quanh mạng xã hội TikTok, cứ mỗi ngày là lại có một khách du lịch đăng tải đoạn video đang may đồ ở Hội An. Các du khách trong video rất hào hứng và phấn khích khi được chứng kiến cảnh may đồ nhanh (nhưng vấn rất chất lượng) như thế này.

Du khách có tên Sienna Christine đã có đến hai lần may đồ tại Hội An. Có thể thấy ở phía sau cô nàng, nhiều du khách nước ngoài cũng đang được đo quần áo. (Nguồn: iamsiennachristine)

Việc du khách đổ xô đên Hội An may đồ đã râm rang từ năm ngoái, nhưng đến thời điểm đầu năm nay thì lại càng rầm rộ và dần trở thành một trào lưu của khách du lịch. (Ảnh chụp màn hình TikTok)

Những lý do khiến du khách yêu thích may đồ cá nhân tại phố cổ Hội An là tốc độ may và chi phí. Hàng loạt những video có tựa đề như "chỉ cần 1 ngày" hoặc "chưa mất đến 1 ngày là đã may xong đồ" xuất hiện trong hành trình du lịch của các vị khách.

Điều đó cũng chứng tỏ du khách vô cùng hài lòng với thời gian cho ra thành phẩm của các cô thợ may. Ngoài ra, việc này còn đáp ứng được nhu cầu của nhiều khách vì phải may nhanh để họ còn đi du lịch nơi khác.

Việc lên ý tưởng thiết kế, chọn vải, may rập cho đến thành phẩm được những người thợ may tiến hành chưa đến 1 ngày. (Nguồn: cheriehayden1)

Về chi phí thì các tiệm may tại Hội An còn làm những vị khách ngoại quốc này còn bất ngờ hơn nữa. Bởi vì giá cho một bộ đồ được may riêng, thiết kế riêng cho họ được cho là quá rẻ và phải chăng.

Các vị khách nam rất hài lòng về thiết kế mát mẻ, thoải mái này. (Nguồn: travelwithgays)

Đơn cử như hai cô gái may một set đồ lụa rất xinh xắn chỉ có giá 55 đô ( tương đương 1.400.000 đồng) với thời gian may chỉ vài tiếng. Hoặc các anh chàng Tây này đã may một bộ quần áo gồm quần và áo sơ mi cộc tay chỉ với giá 35 đô (tương đơn 800.000 đồng).

Thành phẩm khi may xong cũng "rất gì và này nọ". (Nguồn: username55849a21h)

Khi càng ngày càng nhiều người nước ngoài đến Hội An may đo, cư dân mạng không khỏi bất ngờ và thích thú với chuyện này. Nhiều bình luận cho tự hỏi rằng, việc này đang trở thành "trend" (tạm dịch: trào lưu) rồi hay sao. Một số bạn còn hào hứng cho biết rằng nếu có dịp thì cũng sẽ đến Hội An để trải nghiệm dịch vụ này.