Chuỗi chương trình cải thiện da miễn phí thực tế của Call Me Duy thu hút khán giả với chủ đề peel da

Nhập cuộc với những thử thách táo bạo, chuỗi dự án Call Me Duy Is Here tiếp tục tiếp tới tập 3 với chủ đề Peel da khiến ai nấy đều sửng sốt. Vì sao Duy tự tin vào chọn lựa này và có niềm tin chắc chắn như vậy? Hãy xem Call Me Duy thực hiện như thế nào nhé?

Peel da - Chủ đề "gây choáng"

Peel da hay nỗi ám ảnh mang tên "da rắn" đã từng khiến cộng đồng làm đẹp phải "hết hồn". Không còn là phương pháp quá xa lạ, tuy nhiên sự đáng sợ về peel da khiến ai nấy đều rùng mình. Những mảng da mặt sừng lên, bong tróc để lộ lớp da mỏng đỏ đầy các mao mạch khiến ai nấy đều sởn gai óc. Điều đáng nói hơn, ngày càng nhiều các drama peel da khi dùng hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ nổi lên gây xôn xao dân tình. Những hot girl peel da gây choáng nhất đã khiến nhiều người nghi ngại về phương pháp này. Rủi ro như vậy tại sao Duy lại mạo hiểm chọn peel da làm chủ đề cho tập 3 series Call Me Duy Is Here? Liệu Duy có đang thách thức quá sức và khách mời có đang mạo hiểm?

Lý do Duy chọn peel da cho nhân vật của mình

Tô Thị Thắm (Tô Thắm) là khán giả may mắn được Duy chọn lựa trong tập 3. Khi đến gặp Duy, Thắm bị mụn ẩn nhiều. Bạn chia sẻ đã từng sử dụng rượu thuốc Bắc, có giảm nhưng dần mụn li ti nổi lại và Thắm cố gắng đi tìm cách skincare khoa học.

Peel da là phương pháp Duy chọn lựa chọ bạn Tô Thắm. Theo Duy nhận định, da Thắm không bị nặng và có thể peel 2-3 lần từ 3 đến 4 tháng sẽ khắc phục được tình trạng bề mặt và giúp da mịn hơn. Duy đã nhanh chóng gửi Tô Thắm qua chuyên gia đến từ Viderm. Tại trung tâm chăm sóc da, Tô Thắm được các bác sĩ nhận định da tiết dầu nhiều. Hình chụp cho thấy da bạn Thắm bị mụn viêm li ti, thâm mụn tập trung nhiều hai bên má. Đây cũng là tình trạng mà rất nhiều bạn trẻ đang gặp phải.

Nói về phương pháp peel da, bạn Tô Thắm chia sẻ: "Lúc đầu xem peel da thì mình khá lo lắng và sợ hãi. Nhưng khi chuyên gia peel da cho mình thì bạn cảm giác không đau rát, chỉ châm chít nhẹ một chút và da mặt cũng bình thường sau khi peel, không bong tróc".

Ngoài chia sẻ lộ trình cải thiện và chăm sóc da khá chi tiết, trong tập 3 bạn Tô Thắm cũng chia sẻ routine chăm sóc da sáng tối của mình sau quá trình peel để giúp da ngày càng đẹp hơn. Các bạn có thể xem chi tiết lộ trình cải thiện da của Tô Thắm tại link này nhé: https://youtu.be/w_QyE0ggpbQ

Vì sao Duy chọn Team Viderm?

Có khá nhiều nơi peel da và các thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc đi kèm nhưng Duy đã chọn team Viderm. Theo Duy, team Viderm có rất nhiều sản phẩm active như: Tretinoin, Retinol, Hydroquinone, Arbutin, Vitamin C… Một điểm nổi bật mà Duy chọn peel da tại đây vì khác biệt với các sản phẩm peel da thường thấy, sản phẩm peel của Viderm không gây rát, châm chít, khó chịu.

Duy cũng chia sẻ thêm với khán giả là người sáng lập ra team Viderm là một chuyên gia tâm huyết, một người bố quan tâm, yêu thương con gái của mình. Ông muốn con gái khi dùng sản phẩm có hoạt chất mạnh không bị rát, châm chít hay bị ngứa mà quá trình peel diễn ra từ từ. Vì peel da là quá trình phức tạp, nên Duy cũng khuyên mọi người khi chọn peel da cần có chuyên gia kiểm tra da trước, không nên peel tại nhà. Ngoài ra về sản phẩm chăm sóc sau peel, các bác sĩ cũng điều chỉnh liều lượng phù hợp với từng tình trạng, để bảo vệ sức khỏe làn da.

Duy cũng chia sẻ thêm với khán giả là người sáng lập ra team Viderm là một chuyên gia tâm huyết, một người bố quan tâm, yêu thương con gái của mình. Ông muốn con gái khi dùng sản phẩm có hoạt chất mạnh không bị rát, châm chít hay bị ngứa mà quá trình peel diễn ra từ từ. Vì peel da là quá trình phức tạp, nên Duy cũng khuyên mọi người khi chọn peel da cần có chuyên gia kiểm tra da trước, không nên peel tại nhà. Ngoài ra về sản phẩm chăm sóc sau peel, các bác sĩ cũng điều chỉnh liều lượng phù hợp với từng tình trạng, để bảo vệ sức khỏe làn da.

Thông qua tập 3, khán giả có thể thấy một Call Me Duy hiểu biết khá nhiều về lĩnh vực chăm sóc da. Bên cạnh đó cách làm việc của Duy cũng rất chuyên nghiệp, có lộ trình rõ ràng cho từng nhân vật tham gia. Ở tập 3, khán giả cũng nhận ra Duy là beauty blogger quan tâm cảm nhận của khán giả cũng như khách tham dự cải thiện da miễn phí. Duy không muốn khách khó chịu với quá trình trị liệu, nên khi chọn phương pháp peel da Duy đã tránh các sản phẩm gây đau rát, châm chít, bong tróc và nghiên cứu tìm tòi chọn sử dụng sản phẩm từ Viderm, mang đến sự dễ chịu nhất cho khách mời. Hi vọng Duy sẽ còn có nhiều chủ đề, nhiều dự án hay, tích cực, lợi ích cho cộng đồng làm đẹp trong thời gian tới.