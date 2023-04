Du học Anh Quốc không cần xuất ngoại

Để đáp ứng nhu cầu này của sinh viên, nhiều trường đại học ở nước ta đã triển khai đào tạo cử nhân quốc tế, chất lượng và trải nghiệm tiệm cận môi trường giáo dục tại nước ngoài.

Môi trường học tập đạt chuẩn kiểm định quốc tế

Với những dấu ấn nổi bật về đào tạo cùng thế mạnh hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) là một lựa chọn đáng cân nhắc cho nhu cầu du học tại chỗ cho phụ huynh và sinh viên.

Nằm trong số ít các trường đạt chuẩn quốc tế thuộc top đầu tại Việt Nam, UEF đã đạt chuẩn kiểm định quốc tế QS Stars 4 Sao. Trong đó, UEF còn xuất sắc đạt 5 Sao cho các tiêu chuẩn: Chất lượng giảng dạy, việc làm của sinh viên, cơ sở vật chất, phát triển toàn diện.

UEF đạt kiểm định quốc tế QS Stars 4 Sao

Ngoài ra, trường hiện là thành viên của Tổ chức kiểm định ACBSP (Accreditation Council for Business Schools and Programs) - Hội đồng kiểm định trường và chương trình đào tạo về kinh doanh của Hoa Kỳ. Tổ chức kiểm định chương trình kinh doanh trên toàn cầu này được công nhận bởi CHEA (Council for Higher Education Accreditation - Hội đồng kiểm định giáo dục đại học), Hoa Kỳ.

Chính ưu thế này, Nhà trường đang mở ra cơ hội học tập, trải nghiệm văn hóa của các nước trên thế giới ngay tại Việt Nam, đặc biệt là nền giáo dục uy tín đến từ Anh Quốc.

Đối tác đào tạo chất lượng thuộc top Anh Quốc

Chương trình đào tạo Cử nhân Đại học Gloucestershire (UoG), một trong những đại học hàng đầu tại Anh đang thu hút nhiều sinh viên quan tâm theo học. Tháng 3/2020, Đại học Gloucestershire được chứng nhận đứng thứ 6 trong Hệ thống xếp hạng toàn cầu về kinh nghiệm nghiên cứu sau đại học (PRES) 2019. PRES là hệ thống xếp hạng lớn nhất với hoạt động đánh giá dựa trên 50.000 nhà nghiên cứu sau đại học từ hơn 100 trường đại học và viện nghiên cứu tại Anh Quốc. Chương trình được triển khai hai năm một lần bởi Advance HE - Tổ chức tư vấn giáo dục uy tín hàng đầu Anh.

Sinh viên có cơ hội theo học chương trình chuẩn Anh quốc tại Việt Nam

Đánh giá sự uy tín của chương trình đào tạo tại UEF, GS.TS. Richard O’Doherty, Phó Hiệu trưởng Đại học Gloucestershire nhận định: "Chúng tôi hiểu rằng, không phải ai cũng có cơ hội đến Anh quốc và theo đuổi giấc mơ du học của mình. Đó là lý do vì sao chúng tôi quyết định triển khai chương trình đào tạo liên kết với một số ít trường đại học ngoài biên giới nước Anh, với các tiêu chí chọn lọc và khắt khe. Tại Việt Nam, UEF đáp ứng các tiêu chí kiểm định gắt gao đó và trở thành đối tác chiến lược của chúng tôi. Chúng tôi kiểm soát chất lượng dạy và học theo tiêu chuẩn đào tạo Anh quốc, cũng như hỗ trợ sinh viên UEF tốt nhất để khai phá tối đa tiềm năng của mỗi cá nhân và giúp các em vươn đến thành công trong sự nghiệp của mình dù ở Việt Nam hay Anh quốc."

Chương trình đào tạo Cử nhân Đại học Gloucestershire tại UEF được các Giáo sư, Tiến sĩ của UoG và UEF trực tiếp giảng dạy. Sinh viên có thể lựa chọn học tập để sở hữu bằng cấp quốc tế ở những ngành xu hướng như: Tiếng Anh và Ngôn ngữ học, Quản trị kinh doanh và Marketing, Quản trị khách sạn và du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, các ngành Kinh doanh quốc tế, Truyền thông đa phương tiện, Khoa học máy tính nằm trong chiến lược mở đào tạo trong năm 2023 này.

Chi phí phù hợp, tự tin khởi đầu tương lai

Với mức học phí được tiết kiệm lến đến 70% nhưng sinh viên vẫn được thụ hưởng đầy đủ điều kiện giảng dạy tối ưu nhất trong môi trường quốc tế. Ngoài ra, sinh viên có cơ hội tiếp cận các học bổng quốc tế và tham gia các chương trình học kỳ quốc tế và giao lưu quốc tế (International Scholarship/Semester Abroad/International Exchange Program).

Sĩ số lớp học khoảng 30 sinh viên. Giảng viên có thể dễ dàng tương tác và hỗ trợ cho từng sinh viên. Ngôn ngữ giảng dạy và học tập 100% bằng tiếng Anh, sinh viên có thể trau dồi ngoại ngữ một cách chuyên sâu. Tham gia học tập, sinh viên có cơ hội được tham quan, trải nghiệm và tham gia thực tập tại các doanh nghiệp. Các hoạt động rèn luyện thể chất, dã ngoại, hội thảo chuyên đề, gặp gỡ bạn bè quốc tế để giao lưu, trao đổi văn hóa thông qua các hoạt động học tập toàn cầu trực tiếp và online liên tục suốt khóa học.

Sinh viên cử nhân quốc tế trong tham quan thực tiễn

Song song đó, cơ hội việc làm từ những tập đoàn quốc tế, công ty đa quốc gia tại Việt Nam cũng như nước ngoài sẽ được mở rộng khi sinh viên nhận bằng cấp có giá trị quốc tế và được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận.



Cơ hội nhận được các suất học bổng hấp dẫn

1. Học bổng tuyển sinh:

- Chính sách học bổng 25% học phí, nếu đạt một trong các điều kiện sau:

+ Tổng điểm học bạ 3 học kỳ đầu THPT (HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) từ 22 đến dưới 26.5

+ Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM từ 840 đến dưới 960

- Chính sách học bổng 50% học phí, nếu đạt một trong các điều kiện sau:

+ Điểm học bạ 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) từ 26.5 đến 30

+ Điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP.HCM từ 960 đến dưới 1200

2. Học bổng tiếng Anh: Miễn trừ 27 – 63 triệu đồng nếu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc tương đương.

3. Cách thức đăng ký xét tuyển

- Đăng ký online: https://www.uef.edu.vn/cu-nhan-quoc-te-anh-quoc

- Đăng ký trực tiếp:

Nộp hồ sơ về Viện Quốc tế UEF (tầng 4)

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh

Trụ sở 141 - 145 Điện Biên Phủ Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.