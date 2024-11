Dự báo "làn sóng du lịch" khi Trung Quốc miễn thị thực cho khách Hàn Quốc

Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc được đưa vào danh sách các quốc gia miễn thị thực của Trung Quốc, kể từ khi hai quốc gia này thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992. Đáng chú ý, đây là quyết định đơn phơng của Trung Quốc chứ không phải là thỏa thuận miễn thị thực chung giữa hai nước. Hiện tại, Trung Quốc đã đơn phương miễn thị thực nhập cảnh cho công dân của 29 quốc gia.

Theo Korea Times, từ tháng 11/2024 đến hết năm 2025, Trung Quốc sẽ miễn thị thực cho du khách đến từ Hàn Quốc lưu trú tối đa 15 ngày cho các mục đích như công tác, du lịch, thăm gia đình hoặc quá cảnh. Trước đây, chi phí xin thị thực vào Trung Quốc tiêu tốn của người Hàn Quốc ít nhất là 60.000 won (khoảng 1.000.000 VND) và thường mất khoảng 1 tuần, ngay cả đối với thị thực theo đoàn giá rẻ và sử dụng một lần.

Du khách Hàn Quốc tại Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hồi tháng 5/2024. Nguồn: Xinhua

Chính sách miễn thị thực đáng chú ý của Trung Quốc được kỳ vọng sẽ lôi kéo người Hàn Quốc ở độ tuổi 20 - 40, những người vốn ít quan tâm đến tour du lịch Trung Quốc. Trước đây ở Hàn Quốc, hầu hết các sản phẩm du lịch đến Trung Quốc đều nhắm đến du khách lớn tuổi, từ 50 - 70 tuổi, những người thích các tour du lịch theo nhóm và dựa vào các công ty lữ hành để được cấp thị thực.

Đại diện Hana Tour - công ty lữ hành hàng đầu tại Hàn Quốc cho biết các điểm đến Trung Quốc, Nhật Bản và Đông Nam Á chiếm tỷ lệ đáng kể trong số chuyến đi nước ngoài của khách Hàn Quốc. Các công ty du lịch tại Hàn Quốc đều dự đoán nhu cầu về các tour du lịch đến Trung Quốc sẽ tăng do thời gian và chi phí xin thị thực Trung Quốc được rút ngắn. Trước đây, lượng khách Hàn Quốc đến Mông Cổ cũng gia tăng nhanh chóng, nhất là nhóm khách độ tuổi 20 và 30, kể từ khi Mông Cổ áp dụng chính sách miễn thị thực nhập cảnh.

"Tỷ lệ đặt chỗ cho các điểm du lịch Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải và Thành Đô sẽ tăng, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi tại Hàn Quốc đang phải chịu gánh nặng về việc xin thị thực", đại diện công ty du lịch Kyowon Tour tại Hàn Quốc cho biết.

Du khách tại Sân bay quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Nguồn: Reuters

Các công ty du lịch Hàn Quốc đang tích cực mở rộng sản phẩm du lịch đến nhiều địa điểm hơn ở Trung Quốc. Trong đó công ty lữ hành Yellow Balloon có kế hoạch phát triển các sản phẩm tour theo chủ đề phục vụ cho du khách trẻ và gia đình, ngoài các dịch vụ hiện có tại Trương Gia Giới (Trung Quốc). Công ty lữ hành Mode Tour có kế hoạch tăng cường các dịch vụ tại Côn Minh và Lệ Giang - những điểm đến mùa đông phổ biến ở Trung Quốc, và mở rộng sản phẩm du lịch đến các thành phố lớn khác của Trung Quốc.

Ngay cả trước khi có thông báo miễn thị thực, nhu cầu du lịch từ Hàn Quốc đến Trung Quốc đã tăng lên gần đây. Hana Tour báo cáo rằng lượng khách du lịch theo nhóm đến Trung Quốc đã tăng 112% trong quý 3 so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 19% so với quý trước. Mode Tour cho biết khoảng 44.000 du khách đã đến Trung Quốc thông qua công ty này trong quý 3/2024, đánh dấu mức tăng 138% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tờ Chosun dẫn lời một học giả tại Đại học Sư phạm Chiết Giang (Trung Quốc) dự báo việc miễn thị thực cho người Hàn Quốc có khả năng dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đi lại giữa Hàn Quốc và Trung Quốc vào cuối năm nay và đầu năm sau, thúc đẩy hoạt động kinh doanh và du lịch của Hàn Quốc tại Trung Quốc. Với việc Hàn Quốc và Trung Quốc từng đón hơn 10 triệu du khách qua lại hàng năm, việc miễn thị thực dự kiến sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể.

Theo phân tích dữ liệu của Cơ quan Du lịch Hàn Quốc từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, khoảng 4,35 triệu người Hàn Quốc đã đến Trung Quốc vào năm 2019, trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Thống kê của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, năm ngoái, con số đó đã giảm xuống còn 1,29 triệu.