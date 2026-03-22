Dreame ra mắt loạt thiết bị gia dụng mới tại Việt Nam

Dreame Technology vừa giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai sản phẩm mới gồm robot hút bụi lau nhà Dreame X60 Ultra và nồi chiên không dầu Dreame Tasti PT60. Đây là động thái mở rộng danh mục sản phẩm của hãng trong lĩnh vực thiết bị gia dụng.

Trong đó, Dreame X60 Ultra là phiên bản nâng cấp từ dòng X50 Ultra trước đó, thuộc phân khúc cao cấp. Thiết bị có thiết kế mỏng 7,95 cm, cho phép tiếp cận các khu vực thấp như gầm giường, sofa hoặc tủ kệ. Robot được trang bị cảm biến VersaLift hỗ trợ nâng hạ linh hoạt, cùng hệ thống ProLeap giúp vượt chướng ngại vật cao tối đa 8,8 cm.

Về điều hướng, sản phẩm tích hợp hệ thống AI OmniSight với hai camera góc rộng và bộ xử lý AI, giúp nhận diện vật thể trong quá trình hoạt động. Ngoài ra, thiết bị còn có tính năng phát hiện bụi bằng đèn hồng ngoại để điều chỉnh chế độ làm sạch

Theo thông tin từ nhà sản xuất, X60 Ultra có lực hút tối đa 36.000 Pa, sử dụng chổi chính HyperStream 2.0 và hệ thống lau xoay kép với nước ấm. Một số bộ phận như chổi cạnh và giẻ lau có thể tự động mở rộng để làm sạch khu vực góc.

Bên cạnh đó, Dreame cũng giới thiệu phiên bản X60 Master với trạm sạc thiết kế nhỏ gọn hơn, tích hợp các tính năng tự động như cấp - xả nước.

Ở mảng thiết bị nhà bếp, Dreame lần đầu đưa ra thị trường Việt Nam mẫu nồi chiên không dầu Tasti PT60. Sản phẩm có thiết kế hai ngăn với dung tích 2,5L và 4,5L, cho phép chế biến nhiều loại thực phẩm cùng lúc.

Phần ngăn nấu sử dụng chất liệu thủy tinh borosilicate kết hợp thép không gỉ. Thiết bị hỗ trợ dải nhiệt từ 60–200°C, có các chế độ nấu cài đặt sẵn và công nghệ khí nóng tuần hoàn. Ngoài ra, sản phẩm còn tích hợp tính năng chiên hơi nước.

Dreame X60 Ultra có giá niêm yết 29,99 triệu đồng, phiên bản X60 Master giá 36,99 triệu đồng, trong khi nồi chiên không dầu Tasti PT60 được bán với giá 3,99 triệu đồng. Các sản phẩm được phân phối qua hệ thống bán lẻ và nền tảng thương mại điện tử tại Việt Nam.

Theo đại diện Dreame, Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm tại Đông Nam Á, và hãng dự kiến tiếp tục mở rộng kênh phân phối trong thời gian tới.