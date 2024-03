Drama "trà xanh" Vbiz một 9 một 10 với vụ Han So Hee: Nam chính còn tệ hơn Ryu Jun Yeol!

Phủ kín mạng xã hội những ngày qua chính là lùm xùm tình ái của bộ 3 Han So Hee - Ryu Jun Yeol - Hyeri. Chỉ trong vòng vài chục giờ đồng hồ, công chúng bị xoay như chong chóng bởi loạt diễn biến của "drama love" gây cấn nhất xứ Hàn.

Đầu tiên, vào ngày 15/3, Han So Hee và Ryu Jun Yeol bị bóc đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng khi vừa có chuyến du lịch ở Hawaii. Idol hẹn hò cứ như chuyện cơm bữa nên cư dân mạng đúng thủ tục mà râm ran như mọi khi. Nhưng chỉ với một story, Hyeri - người yêu cũ 7 năm của Ryu Jun Yeol - đã "kích nổ" cho lùm xùm tình cảm tay ba cứ ngỡ như phim.

Drama tình ái của bộ ba này đang khiến khán giả châu Á bàn tán rần rần

Giữa lúc tin hẹn hò của người yêu cũ, Hyeri đăng story ẩn ý "thật thú vị". Sau đó, nữ diễn viên bỏ theo dõi Ryu Jun Yeol trên mạng xã hội, dấy lên nghi vấn cả hai chia tay không êm đẹp. Lúc này, các "thám tử mạng" ngay lập tức vào việc. Và sau những giờ làm việc ngoài hành chính, cư dân mạng soi ra loạt chi tiết cho rằng Han So Hee là "tiểu tam" khiến Ryu Jun Yeol - Hyeri tan vỡ.

Dường như thấy nước sông chưa được đục, Han So Hee lên Instagram đáp trả lại cáo buộc làm "tiểu tam" khi đăng ảnh meme chú chó "Bây giờ hãy giải thích tình huống này" cùng câu trả lời "Tôi cũng thấy thú vị lắm". Cú "phản dame" này của minh tinh My Name khiến fan ruột của cô yên tâm bước 1, cứ như vậy mà hùng hồn khẩu chiến khắp MXH. Nhưng "cười người hôm trước, hôm sau người cười", fan của Han So Hee được phen "muối mặt" khi nữ diễn viên viết tâm thư thừa nhận tình cảm với Ryu Jun Yeol vào ngày 16/3.

Han So Hee chính là tâm điểm bị chỉ trích trong những ngày qua

Han So Hee khẳng định cô biết thông tin Ryu Jun Yeol và Hyeri chia tay vào tháng 1/2023 và mối quan hệ tình cảm bắt đầu khi cả hai đã độc thân. Han So Hee còn gửi lời xin lỗi đến Hyeri vì có chia sẻ bốc đồng và sức ép của dư luận khiến "tiểu Song Hye Kyo" xóa gấp story "cà khịa" đồng nghiệp trước đó. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, xin lỗi Hyeri chứ Han So Hee vẫn đáp trả antifan như thường. Hiếm có sao nữ nào cá tính tự "châm dầu vào lửa" cho drama của mình như Han So Hee.

Về phía Ryu Jun Yeol, anh có thêm vai diễn không lời giữa đời thực khi giữ im lặng giữa lúc 2 người phụ nữ vì mình mà khuấy đảo cả châu Á. Cho đến khi "no gạch đá" từ công chúng, công ty quản lý Ryu Jun Yeol mới lên tiếng xác nhận tài tử đang hẹn hò với Han So Hee, đồng thời dọa kiện người tung tin vô căn cứ, bình luận ác ý. Dù màn lên tiếng của Ryu Jun Yeol chậm chạp nhưng có còn hơn không: Có lên tiếng - Không giải quyết được gì. Hiện tại, lùm xùm tình ái của bộ 3 vẫn là tâm điểm bàn tán trên khắp nền tảng MXH, và có không ít người cũng nhận ra, showbiz Việt cũng từng có drama "trà xanh" với tình tiết hấp dẫn không kém.

Chiếc tình cảm ồn ào này từng gây dậy sóng Vbiz vào năm 2021 và đến giờ vẫn là đề tài buôn chuyện của cư dân mạng gần xa. Cũng như mọi drama "tiểu tam", câu chuyện này gồm 3 nhân vật chính, còn một vài nhân vật phụ đến từ "hội chị em part-time" của một trong hai nữ chính. Cụ thể, S (sao nam hạng A có vị trí khó có ai ngồi được) và B (nữ ca sĩ xinh đẹp nổi tiếng với chuyện tình không công khai với S) được biết đến là cặp đôi đình đám. Dù chưa từng chính thức xác nhận danh phận nhưng với người trong nghề và công chúng, S và B có chuyện tình đẹp kéo dài 8 năm. Nhưng cuộc vui nào cũng tàn, chỉ là mình cho nó tàn theo cách nào thôi. Và cuộc tình 8 năm đã tàn theo cách ồn ào nhất.

Đầu năm 2021, B gây chú ý khi tụ họp cùng hội chị em vui chơi và đăng ảnh lên mạng xã hội. Không biết vô tình hay cố ý mà xoay quanh hình ảnh hội bạn là chiếc bánh kem "trà xanh". Góp vui văn nghệ, "hội chị em part-time" của B cũng chia sẻ hình ảnh, người gửi lời chúc B tương lai hạnh phúc, người thì ẩn ý về chi tiết "trà xanh". Nói B là "Hyeri bản Việt" cũng không sai bởi một chiếc story đã dấy lên drama ngập trời cho Vbiz đầu năm 2021.

Khắp các diễn đàn, cư dân mạng liên tục bàn tán mối tình của S và B đã đứt gánh, nguyên nhân đến từ người thứ ba. Danh tính của "tiểu tam" cũng được dân mạng khoanh vùng và sau đó, ai cũng lan truyền một đáp án, đó là H (nữ tân binh xinh đẹp). Nhiều người soi ra loạt chi tiết đồ đôi của S và H, thậm chí là hint H đã về nhà của S thay vị trí của B.

Ngay khi vụ việc nổ ra, B là người nhận được lòng thương của công chúng. Nhiều người cho rằng thanh xuân của một cô gái cuối cùng chỉ là cái thoáng qua. Còn S và H trở thành cặp đôi mới chịu mọi búa rìu dư luận. Sức ép của netizen khiến H phải ở ẩn một thời gian dài. Về phía S, hình ảnh anh bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau ồn ào và vị trí vững như bàn thạch khó có ai ngồi được bắt đầu lung lay. Dù vậy, không ai lên tiếng.

Tình thế cứ như vậy mà giằng co, và khi nhân vật chính lặng thinh thì các nhân vật phụ có đất diễn. Theo đó, hội chị em của B bắt đầu "quay xe", người tỏ vẻ không biết drama đằng sau, người thì khẳng định không thân lắm với B, cũng vì vậy mà "hội chị em part-time" được ra đời. Sau cú "quay xe" này, B bắt đầu vấp phải phản ứng ngược. Các fan của S làm sao có thể đứng khơi khơi nhìn idol mình bị công kích. Thế là B bị đào lại những ồn ào năm xưa và bị cư dân mạng đặt cho biệt danh là “miss thanh xuân” để mỉa mai cách B thường lấy thanh xuân của mình ra giành sự thương hại.

Là "tâm" của "cơn địa chấn tình cảm" nhưng S sử dụng thủ thuật "im lặng là vàng". Ít ra Ryu Jun Yeol dù không giải quyết được gì nhưng cũng có lên tiếng, nhưng S lại không có bất cứ động thái nào, hoàn toàn đứng ngoài cuộc để những người phụ nữ xung quanh chịu hết "gạch" này đến "đá" nọ. Cách hành xử của S khiến nhiều người chỉ trích và suốt vài năm sau đó, danh tiếng và sự nghiệp của anh vẫn bị lùm xùm quá khứ ảnh hưởng.

Ồn ào của Han So Hee và drama "trà xanh" của showbiz Việt có nhiều nét tương đồng, vì thế mà nó trở thành câu chuyện phiếm của nhiều người. Nhưng chuyện tình cảm luôn là chuyện khó nói, nhất là khi người ngoài cuộc không xác định được có "tiểu tam" xuất hiện hay không. Vẫn là câu nói cũ, chuyện thế nào chỉ có người trong cuộc mới tường tận nhất mà thôi.