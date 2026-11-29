Trận chung kết đôi nam D-Joy Vietnam Masters 2026 khép lại với nhiều diễn biến khó hiểu, khiến không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối cho Quang Dương.

Tối 29/11, Quang Dương và Harsh Mehta nhận thất bại trước bộ đôi Richard Livornese Jr. - Jack Munro trong trận chung kết đôi nam Pro tại D-Joy Masters 2026. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ bàn tán nhiều nhất không phải kết quả mà là những gì diễn ra từ cuối set đấu thứ 3.

Ngay sau khi set 3 kết thúc, Richard và Jack Munro bất ngờ rời sân thi đấu. Phải khoảng 20 phút sau, bộ đôi này mới xuất hiện trở lại. Thời điểm đó, Richard có dấu hiệu gặp chấn thương. Tổ trọng tài đã phải thảo luận trước khi đưa ra quyết định tước quyền hội ý (timeout) của cặp đôi này trong set 4.

Quang Dương thắc mắc với trọng tài về tình huống hy hữu trên sân

Anh và đồng đội thậm chí đã đeo cặp định rời khỏi sân thi đấu

Ngay sau đó thì cặp đôi Richard và Jack đã xuất hiện trở lại

Trận đấu được tiếp tục trong tình cảnh Richard gần như không thể di chuyển trên sân. Đây tưởng chừng là cơ hội để Quang Dương và Harsh Mehta cân bằng tỷ số, đưa trận chung kết bước vào set đấu quyết định.

Thế nhưng, điều khó hiểu tiếp theo lại xảy ra. Thay vì gia tăng sức ép, Quang Dương và Harsh Mehta bất ngờ thi đấu trùng xuống. Bộ đôi này không có nhiều tình huống khai thác điểm yếu về khả năng di chuyển của Richard, để rồi thua luôn set 4 và nhìn đối thủ lên ngôi vô địch.

Một tình huống lob bóng hiếm hoi của Harsh Mehta về phía Richard

Ngay sau khi smash, tay vợt người Mỹ đã gặp vấn đề với bắp chân của mình

Trên các hội nhóm pickleball, nhiều bài đăng tranh luận về trận chung kết xuất hiện ngay sau khi trận đấu kết thúc. Một số khán giả cho rằng việc Richard và Jack Munro rời sân trong khoảng thời gian dài như vậy là thiếu chuyên nghiệp, đồng thời đặt câu hỏi về cách xử lý của tổ trọng tài. Thậm chí, có ý kiến cho rằng bộ đôi này đáng lẽ phải bị xử thua set 4.

Màn trình diễn của Quang Dương và Harsh Mehta trong set cuối cũng nhận về những ý kiến khác nhau. Có người cho rằng bộ đôi này đã quá quân tử khi không khai thác chấn thương của đối thủ. Tuy nhiên, xét trên góc độ chuyên môn, việc không tận dụng điểm yếu về khả năng di chuyển của đối phương cũng có thể được xem là một sai lầm chiến thuật. Những cú lob hay các tình huống điều bóng ra hai góc sân đều là chiến thuật hợp lệ, không đồng nghĩa với việc thiếu tinh thần fair-play.

Dù sao, cũng phải ghi nhận nỗ lực thi đấu của Richard và khả năng xoay xở của Jack Munro trong hoàn cảnh người đồng đội gặp vấn đề về thể trạng. Với Quang Dương và Harsh Mehta, đây có lẽ là một trong những thất bại đáng tiếc nhất khi cơ hội kéo trận chung kết sang set đấu quyết định đã ở ngay trước mắt nhưng cả hai lại không thể tận dụng.