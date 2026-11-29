Lý Hoàng Nam tiếp tục ghi dấu ấn trên hành trình chinh phục pickleball khi giành chức vô địch nội dung đơn nam tại D-Joy Vietnam Masters 2026.

Chiều ngày 29/11, trong trận chung kết nội dung đơn nam giải D-Joy, tay vợt Lý Hoàng Nam thể hiện sự vượt trội khi giành chiến thắng sau hai set đấu với các tỷ số 11-2 và 11-7 trước Phúc Huỳnh. Kết quả này giúp tay vợt sinh năm 1997 khép lại giải đấu bằng chức vô địch đầy thuyết phục.

Lý Hoàng Nam vô địch đơn nam pickleball (Ảnh: BTC)

Theo đó, Hoàng Nam bước vào trận chung kết với sự tập trung cao độ. Anh kiểm soát tốt nhịp độ, xử lý bóng chắc chắn và giữ được sự bình tĩnh trước những tình huống giằng co căng thẳng trên sân.

Ở những thời điểm then chốt, sự tự tin trong từng tình huống điều bóng cùng độ lì lợm giúp Lý Hoàng Nam tạo ra khác biệt. Chiếc cúp vô địch là phần thưởng xứng đáng cho quá trình tập luyện bền bỉ và bản lĩnh thi đấu của tay vợt này.

Chức vô địch D-Joy Vietnam Masters 2026 tiếp tục cho thấy khả năng thích nghi và sức cạnh tranh của cựu tay vợt số một quần vợt Việt Nam ở bộ môn pickleball.