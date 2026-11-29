Đặng Văn Lâm gác lại sân cỏ, tận hưởng cuối tuần bình yên bên vợ con tại Ninh Bình.

Sau những nhịp thi đấu căng thẳng ở vòng 9 V.League 2026/27 diễn ra hôm 27/11, thủ môn Đặng Văn Lâm nhanh chóng trở về Ninh Bình để dành trọn thời gian cho tổ ấm nhỏ bên bà xã Yến Xuân và con trai. Rời xa áp lực sân cỏ, gia đình nam thủ môn lựa chọn nhịp sống chậm rãi, cùng nhau dạo phố, ăn uống và lưu giữ những khoảnh khắc đời thường ấm áp dịp cuối tuần.

Văn Lâm lái xe đưa vợ con đi dạo phố

Khoảnh khắc cực tình cảm của vợ chồng Văn Lâm

Yến Xuân cùng con trai bé Gấu

Về mặt chuyên môn, ở vòng 9 vừa qua, Ninh Bình để thua 0-1 trên sân Vinh trước chủ nhà Sông Lam Nghệ An trong trận đấu mà đội khách tạo ra nhiều sức ép nhưng thiếu sự sắc bén ở khâu dứt điểm cuối cùng. Kết quả này khiến Ninh Bình tạm lỡ nhịp trên cuộc đua tốp đầu, trong khi SLNA vươn lên vị trí thứ 2 với 17 điểm.

Dù kết quả sân cỏ còn nhiều điều tiếc nuối, những ngày nghỉ êm đềm bên Yến Xuân và con trai tại Ninh Bình là khoảng lặng cần thiết để Văn Lâm tái tạo năng lượng, giữ sự cân bằng tinh thần trước khi bước vào chặng đường tiếp theo của mùa giải.

Ảnh: Yến Xuân