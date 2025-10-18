Đột nhập hậu trường tổng duyệt: Hé lộ 4 màn kết hợp "phá đảo" TikTok Awards Việt Nam 2025

Không khí lúc này đang nóng hơn bao giờ hết, không chỉ trên các nền tảng mạng xã hội mà còn ngay tại sân khấu tổng duyệt, nơi hàng loạt ngôi sao đình đám của showbiz Việt đang "chạy nước rút" cho những màn trình diễn hứa hẹn sẽ phá đảo đêm GALA.

Trước đó, BTC đã công bố một dàn line-up quy tụ những cái tên bảo chứng cho độ hot, từ các ca sĩ hàng đầu, những nhà sáng tạo nội dung "triệu view", cho đến cả những tượng đài nghệ thuật và các "hoa hậu" của làng thể thao. Chiều ngày 17/10, những hình ảnh độc quyền từ buổi tổng duyệt đã hé lộ sẵn sàng cho một bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng và đầy bất ngờ.

Khi các "chiến thần" làng thể thao hội ngộ

Sân khấu tổng duyệt chiều 17/10 đã chứng kiến một cuộc hội ngộ "có một không hai" giữa hai "hoa hậu" của làng thể thao Việt Nam: Ánh Viên và Châu Tuyết Vân. Đặc biệt hơn, đồng hành cùng hai nữ VĐV tài năng là nhà sáng tạo nội dung thể thao truyền cảm hứng Đỗ Kim Phúc.

Các "chiến thần" làng thể thao VĐV Ánh Viên - VĐV Châu Tuyết Vân - VĐV Đỗ Kim Phúc tham gia tổng duyệt cho đêm Gala

Không phải trên đường đua xanh hay sàn đấu võ thuật, hình ảnh Ánh Viên và Châu Tuyết Vân tay trong tay, rạng rỡ trên sân khấu nghệ thuật khiến khán giả vô cùng thích thú và tò mò. Họ sẽ mang đến câu chuyện gì? Sự kết hợp giữa hai biểu tượng thể thao và một creator năng động như Đỗ Kim Phúc chắc chắn sẽ là một làn gió mới lạ, một điểm nhấn độc đáo, tôn vinh tinh thần vượt qua giới hạn - một giá trị cốt lõi mà cộng đồng sáng tạo nội dung TikTok luôn hướng tới.

Cùng chờ đợi tiết mục của 3 "chiến thần" làng thể thao tại Đêm Gala TikTok Awards Việt Nam 2025

Sân khấu đa thế hệ: NSND Bạch Tuyết xuất hiện cùng DTAP và Muội

"Cải lương chi bảo" - NSND Bạch Tuyết sẽ có màn kết hợp đầy bất ngờ cùng producer "tạo hit" DTAP và giọng ca trẻ đang lên Muội. Chỉ nghe đến sự kết hợp này thôi cũng đủ khiến người ta nóng lòng vì sự táo bạo và đẳng cấp.

Những hình ảnh hiếm hoi từ buổi tổng duyệt cho thấy NSND Bạch Tuyết vẫn giữ được thần thái đỉnh cao, giọng hát đầy nội lực của một tượng đài. Bên cạnh cô là sự tươi mới, hiện đại của Muội và bộ óc sáng tạo âm nhạc hàng đầu của DTAP. Sân khấu này hứa hẹn sẽ là một cuộc đối thoại đặc biệt giữa hai thế hệ, một màn trình diễn "kim cổ giao thoa" đúng nghĩa. Sự hòa quyện giữa giọng hát mùi mẫn của "cô ba" Bạch Tuyết và chất giọng trong trẻo của Muội sẽ mang đến trải nghiệm âm nhạc độc đáo như thế nào? Đây chắc chắn không chỉ là một tiết mục trình diễn, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật kết nối quá khứ và tương lai, và sẽ là một trong những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ của TikTok Awards Việt Nam 2025.

Cùng hoà chung bầu không khí đong đầy tình yêu quê hương, đất nước với tiết mục kết hợp giữa NSND Bạch Tuyết x DTAP x Muội

Dàn "anh trai" lập nhóm all-visual: Ảnh hậu trường đẹp "phát sáng"

Ngay từ khi những hình ảnh ERIK, JSOL, CONGB và Sơn.K cùng luyện tập, netizen đã được một phen "đứng ngồi không yên". Sự xuất hiện của "tổ hợp visual" này tại buổi tổng duyệt đã khiến cả không gian như bừng sáng dù chỉ diện những bộ trang phục đơn giản, thoải mái cho việc luyện tập.

Điều khiến dân tình tò mò nhất chính là màn kết hợp này sẽ mang màu sắc gì? Một bản ballad "lụi tim" hay một ca khúc dance sôi động khoe vũ đạo cực cháy? Những khoảnh khắc họ cùng nhau trao đổi, khớp nhạc và di chuyển đội hình cực mượt đã "spoil" nhẹ về một "boygroup" đặc biệt chỉ có tại TikTok Awards Việt Nam 2025. Chắc chắn rằng, khi sân khấu chính thức lên đèn, tổ hợp nhan sắc và tài năng này sẽ đủ sức làm tan chảy trái tim của hàng triệu khán giả.

Văn Mai Hương kết hợp cùng creator: Liệu một tiết mục "viral" mới sắp thành hình?

Một trong những "đặc sản" của TikTok Awards Việt Nam chính là những màn kết hợp không tưởng, và năm nay, sự bắt tay giữa "đại minh tinh" Văn Mai Hương và dàn creator đình đám Mai Bảo Vinh, Huỳnh Nhựt, Dương Quốc Mỹ, Giỏi Lee chính là minh chứng rõ nét nhất. Những hình ảnh tại buổi tổng duyệt cho thấy một Văn Mai Hương đầy chuyên nghiệp, tận tình hướng dẫn và tương tác cùng các nhà sáng tạo.

Liệu Văn Mai Hương sẽ mang bản hit quen thuộc của mình lên sân khấu để các nhà sáng tạo nội dung "biến tấu" bằng những điệu nhảy xu hướng, hay đây sẽ là một ca khúc hoàn toàn mới được "đo ni đóng giày" cho màn kết hợp độc đáo này? Sự xuất hiện của những gương mặt vàng trong làng tạo trend như Mai Bảo Vinh, Huỳnh Nhựt, Dương Quốc Mỹ và Giỏi Lee hứa hẹn sẽ mang đến một tiết mục không chỉ đã tai, mãn nhãn mà còn có khả năng tạo nên một cơn bão "viral" mới ngay sau đêm GALA.

Chỉ một vài mảnh ghép được hé lộ từ buổi tổng duyệt cũng đã đủ để cho thấy sức nóng và quy mô đầu tư "khủng" của TikTok Awards Việt Nam 2025. Tất cả các nghệ sĩ, dù ở lĩnh vực nào, cũng đang dốc hết sức mình trên sàn tập để cống hiến những màn trình diễn trọn vẹn nhất.

Đêm GALA vinh danh đang đến rất gần. Hãy cùng chờ xem những "siêu phẩm" này sẽ bùng nổ ra sao trên sân khấu chính thức của TikTok Awards Việt Nam 2025 vào tối mai!