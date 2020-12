Donghae tiết lộ từng xảy ra ẩu đả với Heechul vì "siêu sao vũ trụ" kiên quyết đòi rời Super Junior

Trong tập mới nhất của show Knowing Brothers, các thành viên của Super Junior đã trở thành khách mời của chương trình và chia sẻ về những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nhóm trong chặng đường 15 năm sự nghiệp. Tại đây, Donghae khiến fan chú ý khi bất ngờ chia sẻ về trận ẩu đả của mình cùng "siêu sao vũ trụ" Kim Heechul trong quá khứ.

Khi được MC Kang Ho Dong hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình, Donghae tiết lộ: "Khoảnh khắc mà em nhớ nhất đó chính là khi Heechul và em đánh nhau. Anh ấy còn là người đánh em trước". Yesung cũng "góp vui" với chi tiết: "Những gì tôi nghe được từ Donghae khi đó là thay vì đánh cậu ấy, Heechul đã cào cậu ấy như một con mèo".

Đó là khoảng thời gian Heechul đang có ước muốn trở thành diễn viên và bày tỏ mong muốn được rời khỏi nhóm. Lý do Heechul đưa ra là thấy có lỗi nếu tiếp tục là thành viên của Super Junior trong khi bản thân chỉ có cảm giác muốn đóng phim.

Donghae giải thích thêm: "Khi đó, album thứ 4 của Super Junior ra mắt nên đó là thời điểm quan trọng đối với nhóm. Chính vì thế, tôi đã hỏi anh ấy rằng: 'Anh không thể ở lại cùng mọi người sao?', anh ấy đáp lại: 'Không, đừng tìm anh nữa' và bỏ ra ngoài. Khi anh ấy rời đi, tôi đã nói: 'Nếu anh bước ra khỏi cánh cửa đó, đừng nghĩ đến chuyện quay lại. Anh mà bước ra khỏi cửa, em cũng không xem anh là anh lớn của chúng em nữa. Em cũng sẽ không gọi anh là anh mà sẽ gọi là Kim Heechul'. Thế nhưng anh ấy vẫn bỏ đi. Em đã rất tức giận".

Donghae vô cùng tức giận vì Heechul khi đó vẫn quyết tâm rời khỏi nhà

Donghae cũng kể lại chi tiết trận ẩu đả: "Khi Heechul trở lại cũng là lúc chúng tôi bắt đầu đánh nhau. Heechul đánh em trước, nhưng em cảm thấy mình không thể đánh lại một đàn anh lớn tuổi hơn như thế được nên em đá vào vai anh ấy. Heechul sau đó đã túm cổ em khiến em bị trầy xước".

Donghae tường thuật chi tiết bị đàn anh túm cổ

Trước câu chuyện mà Donghae chia sẻ, Heechul bật cười cho biết: "Điều buồn cười nhất là em vừa bị đá rất mạnh nhưng khi đến phiên em chuẩn bị đánh trả thì Donghae bắt đầu khóc và nói: ‘Em thật sự xem anh là anh của mình. Em đã xem anh như một người anh thực thụ'. Sau đó tụi em đã cùng nhau chụp ảnh selfie".

Cả hai khi đó đã cùng chụp ảnh hoà giải

Khi mọi người thắc mắc về lý do tại sao cả hai đột nhiên chụp ảnh ngay sau khi đánh nhau, Donghae giải thích: “Heechul về phòng của anh ấy, và em cũng vào phòng của mình. Nhưng chưa đầy ba phút sau, em đã đến gặp anh ấy và nói: 'Anh à, em xin lỗi... Hãy chụp ảnh cùng nhau nhé!'". Mọi người đều bật cười trước cách hoà giải đáng yêu của 2 anh em. Càng buồn cười hơn, Heechul cho biết lý do mình quay trở lại ký túc xá sau khi rời đi là do bên ngoài trời rất lạnh.

Heechul quay lại ký túc xá với lý do vì bên ngoài trời rất lạnh

"Siêu sao vũ trụ" cũng bày tỏ lòng biết ơn vì Donghae là thành viên đã giữ các thành viên của Super Junior ở lại cùng nhau cho đến hiện tại: "Mỗi lần em nói em sẽ rời nhóm, em đều đấu tranh với Donghae. Điều đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần và là lý do khiến em không còn nghĩ tới việc rời nhóm cho đến ngày hôm nay".



Heechul và Donghae là cặp anh em vô cùng thân thiết của Super Junior

Ảnh: Internet; Nguồn: Soompi