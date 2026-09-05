Động thái gây chú ý của CEO Điện Máy Xanh

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh - đăng ký mua 732.000 cổ phiếu DMX nhưng lại đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG.

Tuần qua, VN-Index tăng 20,96 điểm, lên mức 1.853,08 điểm. Ngược lại, HNX-Index mất 2,24 điểm, về mức 282,53 điểm.

Bán MWG mua DMX

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh (mã chứng khoán: DMX) kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) - đăng ký mua 732.000 cổ phiếu DMX để nâng sở hữu lên 0,38% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/9 - 9/10. Ước tính, ông Hiểu Em dự kiến bỏ số tiền khoảng 57 tỷ đồng để mua vào 732.000 cổ phiếu.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Điện Máy Xanh. Ảnh: DMX.

Ngược lại, ông Đoàn Văn Hiểu Em đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu về 0,09%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/9-6/10. Ước tính, giá trị bán ra khoảng 73 tỷ đồng.

Mục đích giao dịch nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư để chuyển sang đầu tư vào cổ phiếu DMX với định hướng đồng hành dài hạn. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 6 - 21/5, ông Hiểu Em cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu MWG với mục đích tương tự.

Ông Trần Quang Tiến - thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán: HAP) - tiếp tục đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAP với mục đích tăng đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/9-6/10, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu giao dịch thành công, ông Tiến sẽ nâng sở hữu tại Tập đoàn Hapaco lên 6,12 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,52% vốn. Ước tính, ông Tiến sẽ phải chi khoảng 15 tỷ đồng để mua vào lượng cổ phiếu HAP như đã đăng ký.

Trước đó, từ ngày 22/6-21/7, ông Tiến cũng đã đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu HAP. Kết quả, ông Tiến mua thành công 1,97 triệu cổ phiếu.

Ông Nguyễn Quang Trung - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC) - vừa bán ra 4,9 triệu cổ phiếu SMC để giảm sở hữu từ 5,9 triệu cổ phiếu về 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 1,36% vốn điều lệ.

Ở chiều ngược lại, ông Phạm Hoàng Anh - Chủ tịch Hội đồng quản trị SMC - mua 5 triệu cổ phiếu để nâng sở hữu lên 6 triệu cổ phiếu, tương ứng 8,14% vốn điều lệ.

Tháng 9/2025, SMC bổ nhiệm ông Phạm Hoàng Anh vào vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị thay bà Nguyễn Thị Ngọc Loan. Đến ngày 7/1, SMC tiếp tục bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Trung vào vị trí Tổng giám đốc thay ông Đặng Huy Hiệp.

TPC mua 4 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng (mã chứng khoán: TPC) công bố thông báo mua lại 4 triệu cổ phiếu quỹ, chiếm gần 24% lượng cổ phiếu lưu hành. Trước giao dịch, công ty không nắm giữ cổ phiếu quỹ nào.

Nhựa Tân Đại Hưng cho biết sẽ hủy toàn bộ số cổ phiếu quỹ mua lại theo quy định tại khoản 5 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019, nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, từ đó tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông trong các năm tới từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng thông báo mua lại 4 triệu cổ phiếu quỹ. Ảnh: TPC.

Nguồn vốn thực hiện lấy từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2026 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán, với tổng giá trị hơn 58 tỷ đồng.

Giá mua tối đa được ấn định 14.000 đồng/cổ phiếu. Với mức giá trần này, tổng số tiền tối đa công ty bỏ ra cho toàn bộ thương vụ vào khoảng 56 tỷ đồng, nằm trong giới hạn nguồn thặng dư vốn cổ phần nêu trên.

Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 14/9-13/10, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 120.000 cổ phiếu và tối đa 400.000 cổ phiếu. Quy định về khối lượng tối thiểu được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại dưới 120.000 cổ phiếu.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch. Phương án được thực hiện theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2026.

Công ty CP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TPHCM (Fideco - mã chứng khoán: FDC) thông báo huỷ danh sách cổ đông chốt ngày 26/8 để thực hiện quyền tham gia đại hội cổ đông bất thường năm 2026, đồng thời cũng sẽ huỷ lịch tổ chức đại hội cổ đông bất thường. Lý do được Fideco đưa ra do cần thêm thời gian để xây dựng phương án tăng vốn.