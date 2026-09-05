Một thông tin quan trọng liên quan đến CCCD mà tất cả người dân cần kiểm tra ngay, kẻo gặp phiền toái không mong muốn

Trong quá trình triển khai chiến dịch làm sạch mã số thuế, Thuế TP. Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận nhiều trường hợp phản ánh về việc chưa từng thành lập doanh nghiệp nhưng lại đứng tên một công ty.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Ngày 4/9, Thuế TP. Hà Nội đã đăng tải video đề cập đến việc nhiều người dân đã có phản ánh về việc bản thân chưa từng thành lập doanh nghiệp nhưng khi tra cứu lại phát hiện đang đứng tên một công ty.

Thuế TP. Hà Nội giải thích, hiện tượng này đến từ việc thông tin trên căn cước công dân (CCCD) có thể bị lợi dụng để đăng ký thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc đứng tên người đại diện theo pháp luật mà chính chủ không hề hay biết.

“Nếu không phát hiện và phản ánh kịp thời, bạn có thể gặp nhiều phiền toái khi thông tin của mình liên quan đến một pháp nhân có nghĩa vụ thuế hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật”, cơ quan Thuế nhấn mạnh.

Vì vậy, để tránh ro xảy ra, Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo người dân cần làm ngay 4 việc sau:

1/ Chủ động tra cứu, kiểm tra xem thông tin cá nhân có đang được sử dụng để đứng tên doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh nào không

2/ Chụp lại màn hình và lưu lại thông tin doanh nghiệp, mã số thuế cùng các tài liệu liên quan

3/ Phản ánh đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan công an và cơ quan thuế để được xác minh, xử lý theo quy định

4/ Gọi điện đến đường dây nóng của cơ quan thuế đã được công khai. Khi gọi, hãy chuẩn bị họ tên, số CCCD, tên doanh nghiệp, mã số thuế, tài liệu liên quan để được tiếp nhận, hướng dẫn

Cần lưu ý, người dân chỉ làm việc qua đầu mối chính thức của cơ quan Thuế đã được công khai; không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã xác thực tài khoản ngân hàng và các thông tin bảo mật khác cho những tổ chức, cá nhân không rõ danh tính.

Bên cạnh đó, các cá nhân tuyệt đối không cho mượn, cho thuê, mua bán CCCD và không gửi ảnh giấy tờ tùy thân một cách tuỳ tiện.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh, người dân hãy chủ động kiểm tra thông tin và chủ động phản ánh ngay khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Bởi lẽ, việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là bảo vệ quyền lợi của chính bạn.