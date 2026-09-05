Đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm từ 1/4/2027, có nhóm được 100%

Bộ Y tế đề xuất từ tháng 4/2027, 5 nhóm đối tượng sẽ được tăng hỗ trợ đóng BHYT, mức hỗ trợ cao nhất lên tới 100% số tiền phải đóng.

Bộ Y tế đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối Quỹ BHYT.

Theo dự thảo, Nghị định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027. Một trong những nội dung đáng chú ý là điều chỉnh mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng.

Cụ thể, người khuyết tật nhẹ thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Người thuộc hộ gia đình cận nghèo được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 80% mức đóng BHYT , tăng 10% so với mức hiện hành.

Đối với học sinh, sinh viên, mức hỗ trợ được đề xuất nâng từ tối thiểu 50% hiện nay lên tối thiểu 70% mức đóng.

Với người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình, dự thảo đề xuất nâng mức hỗ trợ từ tối thiểu 30% lên 50% mức đóng BHYT.

Ngoài ra, người được nuôi dưỡng, chăm sóc trong các tổ chức, cơ sở từ thiện, tôn giáo cũng được đề xuất hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng BHYT.

Bộ Y tế đề xuất tăng mức hỗ trợ đóng BHYT cho 5 nhóm

Theo quy định hiện hành tại Nghị định 188/2025/NĐ-CP, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức phí đóng BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú trên địa bàn các xã nghèo theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền;

Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng BHYT đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo; dân tộc thiểu số đang sinh sống không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Hỗ trợ tối thiểu 50% đối với học sinh, sinh viên và một số nhóm đối tượng khác; tối thiểu 30% đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

Như vậy, so với chính sách hiện hành, dự thảo tập trung tăng mức hỗ trợ cho một số nhóm có hoàn cảnh khó khăn và nhóm đang tham gia BHYT theo diện hộ gia đình, đồng thời bổ sung người khuyết tật nhẹ thuộc hộ cận nghèo vào nhóm được hỗ trợ 100%.

Các mức hỗ trợ được đề xuất thực hiện theo lộ trình, phù hợp với mức đóng BHYT, đối tượng ưu tiên và khả năng cân đối Quỹ BHYT, ngân sách Nhà nước.

Dự thảo Nghị định đang được Bộ Y tế lấy ý kiến trước khi hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành. Nếu được thông qua, các quy định dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/4/2027.